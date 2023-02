”Sataprosenttisesti Pohjoismaiden puolella” – Yhdysvaltain tuki Suomen Nato-jäsenyydelle säilyi, vaikka kongressi vaihtui

Joe Bidenin isännöimä Valkoinen talo on viestinyt useita kertoja tukeaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

WASHINGTON Vajaa kuukausi sitten työnsä aloittanut Yhdysvaltain uusi kansanedustuslaitos vaikuttaa aiempiakin polarisoituneemmalta. 118. kongressi on harvoja aihepiirejä lukuunottamatta riitaisa niin sisä- kuin ulkopolitiikassa.

Yksi näistä sovun aiheista on Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys.

– Yleinen näkemys täällä on, että Suomen ja Ruotsin ei tarvitse olla huolissaan suurimman Nato-maan tuen osalta. Yhdysvaltain hallinto on sataprosenttisen sitoutunut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen, toimittaja Vago Muradian sanoo.

Puolustuspolitiikan sisäpiiriläisenä tunnetun Muradianin podcast (siirryt toiseen palveluun)on yksi Washingtonin politiikan piirien kuunnelluimmista ja siteeratuimmista ohjelmista tällä hetkellä.

Vago Muradian on Washingtonin politiikan sisäpiiriläinen ja suosittu podcast-toimittaja.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Valkoinen talo ovat viime viikkoina tuoneet useassa yhteydessä ilmi kantansa siitä, että Turkin ja Unkarin tulisi ratifioida Suomen ja Ruotsin jäsenyydet pian.

Kongressissa Turkin vastustajia

Muradianin mukaan Yhdysvaltain johdossa ja kongressissa lähdetään edelleen siitä, että Pohjoismaat pääsevät jäseniksi yhdessä ja samanaikaisesti. Washingtonin tarkkailijat uskovat, että presidentti Joe Biden ja Valkoinen talo laittavat tarvittaessa arvovaltansa peliin Turkin saamiseksi ruotuun.

Se tarkoittaa myös pehmitystyötä kongressissa. Turkki haluaa ostaa Yhdysvalloista F-16 -hävittäjiä.

Kauppa olisi arvoltaan vajaat 19 miljardia euroa eli yli kaksi kertaa suurempi kuin Suomen F-35 -kauppa.

Kongressin rakennuksesta toiseen voi liikkua maanalaisella raitiovaunulla. Kuva: Jari Kärkkäinen/ Yle

Yhdysvallat asetti Turkin asevientikieltoon vuonna 2019 sen jälkeen, kun Turkki osti S-400-ohjuspuolustusjärjestelmän Venäjältä. Kiellon perusteluna oli myös se, että Turkki saattaisi käyttää aseita Yhdysvaltain kurdiliittolaisia vastaan.

Edellinen kongressi poisti kiellon viime syksynä, ja Bidenin hallinto kertoi haluavansa myydä hävittäjiä Turkille.

Uudessa kongressissa on kuitenkin edelleen pieni, mutta äänekäs kauppoja vastustava oppositio. Sen puuhamies on senaatin ulkoasiainvaliokunnan johtaja, demokraatti Bob Menendez.

– Hallinnon uskotaan taivuttelevan Menendezin kauppojen kannalle. Se taas toimisi pehmentäjänä Turkin suuntaan ratifiointien osalta. Lähes kaikki Washingtonin strategisissa piireissä haluavat tämän tapahtuvan lähiaikoina, Muradian sanoo.

Yhdysvaltain senaatin vahattu käytävä. Kuva: Jari Kärkkäinen/ Yle

Edustajainhuone vielä kysymysmerkki

Yhdysvaltain senaatti ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet viime elokuussa lähes yksimielisesti, äänin 95–1.

Demokraatit säilyttivät enemmistönsä senaatissa marraskuun välivaaleissa. Edustajainhuoneen puolella valta vaihtui republikaaneille.

Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala. Kuva: Jari Kärkkäinen/ Yle

Capitol-kukkulan tapahtumia työkseen seuraava Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala sanoo, ettei uuden republikaanienemmistön vaikutusta käytännössä pysty vielä arvioimaan.

– Minusta tuntuu, että edustajainhuoneessa prosesseista tulee työläämpiä, varmasti retorisesti räiskyvämpiä. Uskon kuitenkin, että perustyö siellä tulee tehdyksi.

Hautala varoo vetämästä pikaisia johtopäätöksiä uudesta kongressista, mutta sen tukeen Suomen Nato-jäsenyydelle hän kertoo luottavansa.

– Siitä ei tullut missään vaiheessa puolueiden kiistakapula, vaan kanta oli käytännössä yksimielinen. Yhdysvaltain juridinen päätös Suomen Nato-jäsenyydestä on sitova ja se on myös heidän kansainvälinen linjansa. Minusta näyttää selvältä, että he noudattavat sitä jatkossakin, Hautala sanoo.

