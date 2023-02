Matkailu- ja ravintola-alan työvoimapula ei ole ratkennut, mutta yrittäjät uskovat tilanteen paranevan

Hotelleihin investoidaan tällä hetkellä paljon ympäri Suomen. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on rakennuttanut Kolille uuden hotellin. Kuvassa kaverukset kahvittelevat Kolilla tammikuussa 2022.

Työvoimapula matkailu- ja ravintola-alalla on tällä hetkellä helpottanut kesään ja pikkujoulukauteen verrattuna.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että kysyntä tammi-helmikuussa on yleensä vähäisempää. Keväällä alalla voi kuitenkin olla jälleen vaikeuksia löytää riittävästi tekijöitä, kun kysyntä vilkastuu.

Alalla on pidemmällä aikavälillä hyvät näkymät

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on investoinut viime vuosina kymmeniä miljoonia maakunnan matkailuun, vaikka toimialaa kurittaa maanlaajuisesti työvoimapula.

Viimeisimpänä PKO ilmoitti Nurmeksen Bomban kylpylän laajennus- ja uudistustöistä. Kesällä myös Kolilla avautuu uusi hotelli, johon haetaan tällä hetkellä yli 50 työntekijää.

Timo Lappi kertoo, että suuret investoinnit eivät ole tällä hetkellä poikkeus, vaan niitä tehdään ympäri Suomea. Varsinkin hotelli-investoinnit ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan. Osa päätöksistä on tehty ennen koronapandemiaa, mutta myös sen jälkeen.

– Suomen potentiaali matkailumaana nähdään hyvin korkeana. Se on kiinnostanut myös ulkomaalaisia sijoittajia ja meille on ulkomaalaisia hotellioperaattoreita tulossa.

Suomea markkinoidaan matkailumaana nyt eri markkinoille kuin aiemmin. Sen lisäksi työvoimatilanteen täytyy kääntyä paremmaksi, jotta kaikkialle riittäisi tekijöitä.

Niukkuutta etenkin kokeneista työntekijöistä

PKO:n talousjohtaja ja matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Antti Varis kertoo, että työhakemuksia uuteen hotelliin Kolille on tullut hyvin.

– Tällaisia investointeja ei voi tehdä ilman luottoa siitä, että tekijät löytyvät, mutta kiinnostus on yllättänyt positiivisesti. Tämä toimiala on kuitenkin sellainen, että mikään asiakaskokemus ei synny ilman ihmisiä, Varis sanoo.

Niukkuutta on kuitenkin ollut koronan jälkeen kokeneista hakijoista. Perehdyttämiseen on täytynyt käyttää enemmän aikaa, mutta siinä on Variksen mukaan toimipaikoissa onnistuttu.

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston palvelujohtaja Anu Huotari kertoo, että maakunnassa oli joulukuussa 2022 reilut 500 matkailu- ja ravintola-alalta töitä hakevaa.

Työnhakijoiden määrä ei kuitenkaan kerro täysin työvoimatilanteesta, koska alan töitä haetaan monenlaisista taustoista ja suuri osa työnhakijoista on jo työsuhteessa. Työttömiä, jotka hakevat alan töitä oli joulukuussa noin 200.

Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä

Korona-aika toi alalle epävarmuutta, kun työpaikka saattoi lähteä rajoitusten takia ja monet vaihtoivat toiselle toimialalle. Nyt on jo tapahtunut jonkin verran paluuta, mutta se ei riitä työvoimapulan ratkaisemiseksi.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan erityisesti pulaa on kokeista ja tarjoilijoista, jotka ovat suorittaneet ammattitutkinnon. Yle uutisoi syksyllä, että matkailu- ja ravintola-alan opintoihin on hakeutunut vähemmän uusia opiskelijoita kuin aikaisemmin.

Lapin mukaan tarvitaan muun muassa työperäistä maahanmuuttoa. Tulevan hallituksen täytyy panostaa etenkin perheiden kotouttamiseen.

Sen lisäksi työvoimapulan kannalta on olennaista, että osa-aikatyön vastaanottaminen olisi aina edullisempi vaihtoehto kuin sosiaaliturva.

– Suomella ei ole kansakuntana varaa pitää työikäisiä ihmisiä työttömyyskortistossa, Lappi toteaa.