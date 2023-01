Haminalaismies joutui käräjille mopomiitissä sattuneen kuolonkolarin takia

Moottoripyöräonnettomuudessa oli osallisena kaksi parikymppistä miestä, joista toinen menehtyi ja toinen on nyt syytteessä oikeudessa.

Syyttäjä vaatii haminalaiselle vuonna 2002 syntyneelle miehelle rangaistusta muun muassa kuolemantuottamuksesta. Tapaus liittyy Haminassa mopomiitissä vuonna 2021 tapahtuneeseen moottoripyöräonnettomuuteen, jossa osallisena oli kaksi parikymppistä miestä.

Toinen miehistä kuoli törmäyksen seurauksena. Syytteessä oleva mies on toinen onnettomuuden osapuolista. Myös hän loukkaantui törmäyksessä. Syyttäjä vaatii 90 päiväsakon sakkorangaistusta miehelle. Asia selviää Kymenlaakson käräjäoikeuden haastehakemuksesta.

Haastehakemuksen mukaan syytetty kuljetti rekisteröimätöntä moottoripyörää Mäkelänkankaantiellä mopomiitti-tapahtumassa. Vasemmalle kääntyessään hän laiminlöi velvollisuuttaan väistää vastaantulevaa liikennettä. Vastakkaisesta suunnasta ajanut moottoripyörä törmäsi häneen. Vastaan ajaneen moottoripyörän kuljettaja menehtyi.

Kuolemantuottamuksen lisäksi rikosnimikkeinä haastehakemuksessa ovat huumausaineen käyttörikos, rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta.

Syytetty on tunnustanut käyttäneensä vähäisen määrän huumausainetta polttamalla kannabista. Hänen verestään on ajon jälkeen todettu käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta. Lisäksi hän on myöntänyt kuljettaneensa luvatta moottoripyörää yleisillä teillä.