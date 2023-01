DocPoint-festivaali esittelee dokumenttien parhaimmistoa meiltä ja maailmalta – poimi vinkit

How Dare You Have Such a Rubbish Wish on iranilaisen ohjaajan Mania Akbarin dokumentti. Ohjaaja vierailee festivaaleilla.

Helsingin dokumenttielokuvafestivaali DocPoint alkaa tänään tiistaina. Ohjelmistossa on yli 80 elokuvaa Suomesta ja maailmalta. Keräsimme muutamia kiinnostavia nostoja festivaalin ohjelmistosta.

Festivaalin avauselokuvana nähdään Petteri Saarion Revontulten räppäri. Se nähdään myöhemmin tänä vuonna myös Ylessä.

Lue lisää elokuvasta ja sen päähenkilöstä, Talent Suomi -ohjelmasta tutuksi tulleesta Mihkku Laitista tästä uutisestamme.

Revontulten räppäri on osa kotimaista kilpasarjaa. Festivaalin kotimaiseen kilpasarjaan on valittu yhteensä seitsemän pitkää dokumenttielokuvaa. Kotimaisen kilpasarjan pääpalkinnon eli Ylen rahoittaman DocPoint-Yle-palkinnon voittaja paljastetaan 4.2. illalla.

Animaatiota ja näyteltyä osuutta yhdistelevä dokumentti Vaietut perhetarinat ravistelee ydinperhekäsitystä. Kuva: Docpoint

Catarina Diehlin ohjaama Vaietut perhetarinat on ydinperhekäsitystä ravisteleva dokumentti. Se haastaa miettimään mitä perhe tarkoittaa ja kyseenalaistaa vakiintuneita uskomuksia. Toteutus on kiinnostavasti osin animoitu ja mukana dokumentissa on myös näyttelijöitä, esimerkiksi Kati Outinen sekä mm. Sisäilmaa-sarjassa nähty Satu Tuuli Karhu.

Festivaalilla nähdään tänä vuonna ohjaaja John Websterin retrospektiivi. Webster on yksi Suomen nimekkäimmistä dokumentaristeista. Muun muassa kaksi Jussi-palkintoa voittanut Webster on ohjannut ja tuottanut dokumenttielokuvia yli 30 vuoden ajan.

DocPointissa on siis mahdollisuus nähdä esimerkiksi Intian Mumbaissa kuvattu, Prix Italia -palkittu Valon ja varjon huoneet (2001) sekä lama-Suomesta kertovat Tissit ja tango (1993).

Maineikas Pölynimurikauppiaat-dokkari on puolestaan nähtävissä Yle Areenassa:

Kansainvälistä muotia ja feminismiä

DocPointin 2023 keskeisimmistä teemoista on Katse sukupuoleen. Ohjelmistossa on useita elokuvia, jotka käsittelevät paitsi sukupuolen merkitystä ihmisen elämässä, myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.

Fashion Babylon marssittaa katsojien silmille kiiltoa ja kimalletta, värejä sekä villejä leikkauksia. Kuva: Bellota films / Docpoint

Kiiltoa ja kimallusta tarjoaa esimerkiksi festivaaleilla vierailevakin Gianluca Matarrese. Hänen dokumenttinsa Fashion Babylon sijoittuu muotimaailmaan, ja sen sanotaan olevan terapiaa kaikille, jotka ovat kyllästyneet pandemia-ajan pieruverkkareihin. DocPointin ohjelman mukaan ”Fashion Babylon on kuin selaisi Vogueta viiden kahvikupillisen jälkeen: elokuva marssittaa katsojan eteen uusia asuja niin runsain mitoin, että lopputekstien kohdalla olo on jo lähes krapulainen.”

My Name is Andrea on radikaalifeministi Andrea Dworkinista (1946–2005) kertova dokumentti. Dokkarissa Dworkinia esittää viisi tunnettua näyttelijää: Ashley Judd, Amandla Stenberg, Christine Lahti, Soko ja Andrea Riseborough. Dworkin nosti raiskauskulttuurin keskusteluun kauan ennen #metoo-aikaa. Dworkin herätti raivoa erityisesti konservatiiveissa.

Amandla Stenberg on yksi Andrea Dworkinia dokumentissa esittävistä näyttelijöistä. Kuva: Kali Films / Docpoint

Feminismiä käsittelee myös iranilaisen ohjaajan Mania Akbarin dokumentti How Dare You Have Such a Rubbish Wish. Se on feministinen essee-elokuva, jossa eri vuosikymmenillä valmistuneiden elokuvien kohtauksia tarkastellaan katseen, sen kohteena olemisen, kehon ja naisen aseman näkökulmasta. Samalla siinä esitellään iranilaista elokuvaa ennen vallankumousta.

Odotettu elokuva on lisäksi Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon voittanut Laura Pointrasin All the Beauty and the Bloodshed, joka on valokuvaajalegenda Nan Goldinin henkilökuva. Ennakkomyynnissä elokuva on ollut festivaalin suosituin. Dokumentin runsas arkistomateriaali kuljettaa tarinaa Goldinin lapsuudesta aina nykypäivään, ja taisteluun, jota hän käy opioidikriisissä ryvettynyttä Sacklerin perhettä vastaan.

Ruotsalaisen Jennifer Rainsfordin All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars puolestaan nostaa esiin sen, kuinka luontoa kuvatessa aletaan nostaa esiin ihmisen rooli muiden lajien rinnalla. Siinä lähtökohtana on Japanin tsunami, mutta inhimillinen tragedia asettuu yhdeksi osaksi isompaa kokonaisuutta. Surua ja traumaa käsittelevä elokuva on koskettava, mutta laajenee kuvaukseksi hauraasta meriluonnosta.

Kevennyksenä voisi nostaa esiin dokumentin ”maailman vanhimmasta elokuvakerhosta” Englannin Bradfordista. A Bunch of Amateurs kertoo vuonna 1932 perustetusta kerhosta, joka on pulassa. Jäsenmäärä on alhaalla ja keski-ikä ylhäällä. Vuokrat ovat rästissä ja katto tippuu niskaan.

Koko ohjelmisto löytyy täältä

