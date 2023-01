Ruotsin pääministeri kutsui puoluejohtajat koolle turvallisuustilanteen takia – katso tiedotustilaisuus suorana noin kello 20

Ruotsi on ollut Nato-prosesseineen myrskyn silmässä viime aikoina Turkin suututtaneiden protestien vuoksi.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kutsui tiistaina puoluejohtajat koolle turvallisuuskokoukseen ”Ruotsiin kohdistuvien uhkien vuoksi”. Kokous alkoi noin kello 18 Suomen aikaa.

Ruotsi on ollut Nato-prosesseineen myrskyn silmässä viime aikoina Turkin suututtaneiden protestien vuoksi. Tammikuussa ensin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğania esittävä nukke asetettiin roikkumaan jaloista lähelle Tukholman kaupungintaloa. Toissa viikolla äärioikeistolaispoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin.

Sunnuntaina Erdoğan antoi ymmärtää, että Turkki voisi ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymättä Ruotsin jäsenyyttä.

Kristerssonin odotettiin ennalta pyrkivän suoristamaan Ruotsin valtiopäivien rivit Nato-prosessin edistämiseksi. Esimerkiksi hallituksen tukipuolue ruotsidemokraattien edustaja Richard Jomshof uhosi viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että Turkille pitäisi vastata polttamalla vielä ”sata Koraania lisää”.

Kokouksen jälkeen Kristerssonin oli vielä määrä soittaa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille. Puhelun aiheena on SVT:n mukaan Ruotsin-vastaiset mielenosoitukset, joita on järjestetty useissa maissa koraaninpolttamisen jälkeen. Puhelun tarkoituksena on etsiä ratkaisuja tilanteen rauhoittamiseksi.

Kristersson kutsui kokouksen koolle jo ennen Erdoğanin lausuntoa.

