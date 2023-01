Sauli Vuoti on elektro-poppia esittävä muusikko, työelämäprofessori ja syöpätutkija – ”Äidin kuolema ajoi kehittämään uusia lääkkeitä”

Sauli Vuoti etsii ja kehittää työkseen lääkkeitä ja hoitoja syöpään. Rinnalla on kulkenut aina musiikki. Hänen yhtyeensä Auringon lapset levyttää elektro-poppia, lisäksi Vuoti luotsaa kahta suosittua podcastia.

Joskus kuulee sanottavan, että jollakin ihmisellä tuntuu olevan enemmän tunteja vuorokaudessa kuin muilla. Mutta kun kyseessä ovat asiat, joita rakastaa ja tekee intohimosta, silloin ehtii.

Sauli Vuoti on syöpätutkija, työelämäprofessori ja muusikko. Näiden lisäksi hän tekee kahta suosittua podcastia. Vuoti löytää kaikelle aikaa, koska kaikilla näillä on tärkeä tehtävä hänen elämässään. Itse asiassa hänen mielestään syöpätutkijuudella ja musiikinteolla on paljon yhteistä.

– Ne ovat aika luovia prosesseja kumpainenkin, biisien tekeminen ja uuden keksiminen. Molemmissa täytyy olla luova ja ajatella, Vuoti muotoili Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Vuoti tiesi jo nuorena, että haluaa kehittää uusia lääkeitä.

Syöpätutkimusta atomitasolla

– Se lähti oman äidin kuolemasta rintasyöpään vuonna 2004. En ollut sitä ennen ihan varma, teenkö väitöskirjaa vai en. Päätin kuitenkin tehdä ja sukeltaa aiheeseen niin syvälle kuin pystyn, että voisi auttaa muita, eikä muiden tarvitsisi kokea sitä mitä itse koin. Äiti menehtyi kuitenkin verrattain nuorena.

Vuodin mukaan vuonna 2004 ei ollut vielä kummoisia hoitoja rintasyöpään ja se osaltaan siivitti hänet keskittymään lääkekehitykseen.

– Huomasin, että perinteinen, kliininen lääketiede, jossa potilaan hoito ja diagnostiikka on keskiössä, ei ole kuitenkaan se kanava, jossa uusia lääkkeitä pystytään kehittämään tai ymmärtämään syöpäsolujen elämää. Mutta se solutasokaan ei riittänyt vaan pitää mennä molekyyli- ja atomitasolle. Se on pieni yksikkö, millä niitä voi tutkia ja halusin syventyä siihen.

Ja tulosta on myös syntynyt.

– Se on tietysti vaikea sanoa, sillä osa (hoitomuodoista) jää hetkeksi ja osa pidemmäksi aikaa. Mutta patentit ovat ehkä meidän alalla niitä, jolla mitataan tätä. Osa on johtanut ehkä siihen, että meillä on ainakin paljon uutta tietoa, Vuoti jatkaa.

Auringon lapset -yhtye kerää kuunteluja suoratoistopalvelussa

Vuoti vierailee työnsä puolesta myös sairaaloissa tapaamassa syöpälääkäreitä ja toisinaan myös potilaita. Ajomatkoillakin syntyy usein jotain uutta. Moni Vuotin yhtyeen Auringon lapsien kappale on nimittäin syntynyt autossa.

– En ole koskaan säveltänyt varsinaisesti improvisoimalla vaan aivoni synnyttävät melodioita, harmonioita ja tekstinpätkiä. Monesti kelailen niitä pitkään päässäni, ennen kuin menen itse soittimelle ja alan niitä sieltä tapailemaan.

Elektro-poppia esittävä Auringon lapset on ollut olemassa pian kymmenen vuotta. Yhtyettä tuottaa Happoradio-yhtyeestäkin tuttu Mika Haapasalo. Singlet ovat keränneet huomattavia kuuntelumääriä striimauspalveluissa, radiosoittoa yhtye vielä odottaa.

– Ehkä omaperäisyys ja että haluaa tehdä omalla tavalla, ei ole sitä mainstreamin (valtavirran) haluamaa asiaa.

Toisaalta Vuoti muistuttaa, että keskiverto kuuntelija kuuntelee radiota noin 20 minuuttia päivittäin.

– Kaupalliset radiot varmasti tuntevat kuulijansa ja jos se kuuntelukokemus on 20 minuuttia päivässä autossa, niin eihän siihen mahdu kuin niitä tuttuja artisteja ja uusiakin artisteja olisi syytä tuoda esille. Aika moni voisi kuunnella pidempäänkin kuin sen 20 minuuttia, jos he kuulisivat jotain uuttakin sieltä.

Katso koko lähetys Areenasta: Sauli Vuotin musiikkipodcastissa Samu Haberista, Knipistä ja Jarkko Martiskaisesta syntyy soundtrack.