Jälleen yksi nuorisokeskus avautui kauppakeskukseen – katso videolta, mitä joensuulaiset nuoret toivovat

Useissa kaupungeissa nuorisotiloja on perustettu kauppakeskuksiin. Sijainti tuo lisää kävijöitä, mutta aukioloajat voivat olla hankalat.

Joensuulainen nuoriso voi nyt viettää aikaansa kauppakeskuksessa ihan kaupungin luvalla, sillä Nuorisokeskus Whisper on muuttanut torin laidalle kauppakeskus Ison Myyn toiseen kerrokseen.

Entisissä tiloissa Torikadulla oli sisäilmaongelmia, mutta uusi sijainti on myös nuorten tavoittamisen kannalta parempi.

– Kauppakeskus on paikka, jossa nuoret ja muutkin haluavat viettää aikaa. Vaikuttaa siltä, että meille tulee paljon uusia kävijöitä keskeisen sijainnin myötä, nuoriso-ohjaaja Joonatan Soininen sanoo.

Aikaisemmin Whisperissä kävijöitä oli 40–80 illassa. Soininen uskoo, että Isossa Myyssä päästään yli sadan eri kävijän.

Enemmistö poikia

Nuorisokeskus Whisper on päihteetön ja nikotiiniton kohtauspaikka 13–21-vuotiaille nuorille. Tiloissa voi esimerkiksi pelata biljardia, pöytätennistä tai lauta- ja tietokonepelejä.

Nuorisotilojen käyttäjistä enemmistö on yleensä ollut poikia, minkä on arveltu johtuvan hyvistä pelimahdollisuuksista. Soinisen mukaan Whisperissä poikia on ollut 55–65 prosenttia kävijöistä.

Oheiselta videolta voit katsoa nuorten omia ajatuksia nuorisotiloista.

Paikalla on aina koulutettuja nuorisotyöntekijöitä. Isoon Myyhyn siirtyivät myös Joensuun kaupungin etsivän nuorisotyö ja erityisnuorisotyö.

Aukioloajat ongelmana

Nuorisotila kauppakeskuksessa ei ole Suomessa harvinaisuus. Esimerkiksi Porissa, Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa nuorisokeskuksia on perustettu kauppakeskuksiin.

Lahden Trio-kauppakeskuksessa kokeiltiin vuonna 2009 korkeaa ääntä lähettävää ”teinikarkotinta”, jotta nuorten aiheuttamat järjestyshäiriöt vähenisivät. Nyt siellä sijaitsee Lahden kaupungin nuorisotila Tripla.

Sijainti kauppakeskuksessa voi kuitenkin aiheuttaa myös haasteita nuorisotilojen toiminnalle. Joensuun Iso Myy on auki iltaseitsemään, kun aikaisemmin katutason tilassa sijainnut nuorisokeskus pystyttiin pitämään auki iltayhdeksään.

– Ensin mennään kauppakeskuksen aukiolojen mukaan. Teemme pieniä poikkeuksia ja kokeiluja ja katsomme, miten saisimme aukioloaikoja pidennettyä, Joonatan Soininen sanoo.

Tältä näyttää uudessa nuorisotila Whisperissä kauppakeskus Iso Myyssä. Video: Heikki Haapalainen / Yle

Käyttöä etsitään myös päiville

Kunnallisten nuorisotilojen perustaminen alkoi toden teolla vuoden 1972 nuorisotyölain myötä. Nuorisotyötä ja nuorisotiloja tuettiin jopa avokätisesti aina 1990-luvun lamaan saakka, minkä jälkeen toimintaedellytykset ovat heikentyneet.

Nuorisotilojen ylläpito on kunnille kallista, sillä tiloille on pääosin käyttöä iltaisin ja viikonloppuisin. Tilojen soveltuvuus muuhun käyttöön, kuten vanhuspalveluihin, on rajallista.

Joensuun nuorisokeskus Whisperin tiloissa toimii myös kaupungin nuorisovaltuusto. Tiloja on tarkoitus myös vuokrata muuhun toimintaan.

– Kyselyitä on tullut ja jotain on alustavasti sovittukin. Kiinnostusta on ollut paljon, Joonatan Soininen sanoo.