Harry Harkimo hämmästelee, miksi valtio tukee sitä, että ”pari ihmistä saa lentää tyhjillä koneilla”

Katri Kulmunin mielestä se, että maakunnista päästään maailmalle toimivilla yhteyksillä, on arvovalinta.

Kansanedustaja Harry Harkimon (liik.) mielestä on järjetöntä, että maakuntien lentokenttiä tuetaan miljoonilla euroilla, jotta ”pari ihmistä saa lentää tyhjillä koneilla”.

A-studiossa tiistaina vieraillut Harkimo otti esimerkiksi Jyväskylä–Helsinki-reitin.

– Ne koneethan lentävät melkein tyhjillään. Eihän siinä ole mitään järkeä, kun pääset junalla yhtä nopeasti sinne.

Ylen MOT-ohjelmassa kansanedustajat Bella Forsgrén (vihr.) ja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kisasivat siitä, kumpi ehtii nopeammin Helsingistä Jyväskylään, Forsgrén junalla vai Wallinheimo lentokoneella. Samalla vertailtiin, mikä hinta matkanteolla oli ympäristölle. Lentokone oli hieman nopeampi, mutta matkan hiilijalanjälki oli moninkertainen.

Harkimon mukaan lentoreiteistä päätettäessä pitäisi ajatella myös ilmastoa.

– En ole mikään hinkuilmastoihminen, mutta kyllä tässä pitäisi käyttää sen verran järkeä, ettei subventoitaisi sellaista, mitä voidaan junalla tehdä ihan yhtä nopeasti.

”Tämä on arvovalinta”

Hallitus on päässyt sopuun lisäbudjetista, jossa viidelle lentoasemalle osoitetaan 17 miljoonaa euroa tukea. Nämä lentoasemat ovat Joensuu, Kajaani, Kemi–Tornio, Kokkola-Pietarsaari ja Jyväskylä.

Torniolainen kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) kannattaa näiden lentokenttien tukemista. Hän muistutti A-studiossa, että valtio joutuu huolehtimaan siitä, että meillä on toimivat yhteydet ympäri maan.

– Politiikassa on kyse myös arvovalinnoista. Se, että täältä pääsee maailmalle on ollut arvovalinta. En sano, että lentoja subventoidaan ikuisesti. Koronan jälkeen se on ollut järkevää, Kulmuni sanoo.

– Tämä ei voi olla pysyvä ratkaisu. Niiden [lentoreittien] pitäisi olla mahdollisimman markkinaehtoisia. Finnairia on tuettu koronan jälkeen satoja miljoonia. Sikäli minä en pidä tätä tavattomana.

