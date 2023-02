Historiallinen hetki: Raitiovaunu saapuu ensimmäistä kertaa Espooseen

Koeajossa oleva Raide-Jokeri on tehnyt tänään historiaa, kun se ensimmäistä kertaa ajoi Espoossa.

”Onnea Espoo” luki raitiovaunun keulan näytöllä tänä aamuna, kun se ylitti kävelyvauhtia Helsingin ja Espoon rajan. Keskiviikko 1. päivä helmikuuta oli historiallinen hetki, kun raitiovaunu saapui ensimmäistä kertaa Espooseen.

Raide-Jokerin tekniset koeajot siirtyvät Pajamäen ja Leppävaaran väliselle alueelle. Rajanylityspaikka on lähellä Vermon pysäkkiä.

Raitiovaunun ympärillä kävelee kymmenkunta keltatakkista työntekijää. Reitin varrella espoolaiset ottavat puhelimilla ja kameroilla kuvia vaunusta.

Tampereella raitiovaunuliikenne alkoi vuonna 2021. Pian on Espoon vuoro.

Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo on hyvällä mielellä.

– On hienoa saada toimiva ratikka Espooseen. Tämä on ollut pitkä projekti, Isotalo kertoo.

Koejot päättyvät kesäkuussa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Liikennöinti reitillä alkaa tällä tietoa syksyllä. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Metro saapui Espooseen marraskuussa 2017. Ihmiset hurrasivat, kun ensimmäinen metro saapui Espoon Matinkylän asemalle. Kaupunkiympäristön toimialajohtajan mukaan raitiovanut ovat jatkumoa metron tulolle Espooseen.

– Me koetamme rakentaa kaupunkirakennetta joukkoliikennejärjestelmän ympärille. Saamme nyt myös poikittaisraideliikennettä Espooseen. Se on ollut pienoinen pullonkaula, kun se on ollut vain bussien varassa, Isotalo sanoo.

Raide-Jokerin koeajot alkoivat kesällä 2022, ja koeajojen on tarkoitus päättyä kesäkuussa 2023. Espoon koeajoja suoritetaan alueella yksittäisinä päivinä helmikuun aikana.

Raide-Jokerin linja Keilaniemestä Pitäjänmäen, Pakilan ja Viikin kautta Itäkeskukseen. Kuva: Yle

Liikennöinti reitillä alkaa tällä tietoa syksyllä 2023. Lopullinen reitti kulkee Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Westendiin. Reitin varrelle mahtuu 34 pysäkkiparia.

Raide-Jokerilla on ennustettu tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Vuonna 2050 matkoja on ennusteen mukaan jo 125 000 arkivuorokaudessa. Nykyisin bussilinjalla 550 matkustaa 40 000 henkeä vuorokaudessa.

– Olen varma, että espoolaiset löytävät raitiovaunun, kun se otetaan käyttöön. Samalla reitillä liikennöinyt runkobussi on ollut hyvin suosittu, Isotalo kertoo.