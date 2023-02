Suomen pisin virallinen jäätie voi jäädä avaamatta, koska jää on vielä liian ohut – tien tulevaisuus oli jo katkolla

Jäätiellä työtehtävässä ollut palomies kuoli vuosi sitten vajottuaan veteen työkoneen mukana. Tänä vuonna jäätien avaaminen on epätodennäköistä, koska talvi on ollut lauha ja tuulinen.

Lukuisina talvina Oulun ja Hailuodon välille on avattu noin kymmenen kilometriä pitkä jäätieyhteys. Perämerellä kulkeva yhteys on ollut Suomen pisin virallinen jäätie.

Jäätie nopeuttaa kulkua saaren ja mantereen välillä. Lisäksi se on houkutellut saarelle paljon turisteja.

Viime vuoden helmikuussa, vain muutama päivä yhteyden avaamisesta, jäätie suljettiin pelastustyöntekijän hengen vaatineen onnettomuuden jälkeen. Palomies kuoli, kun jäihin osittain vajonnut työkone upposi mereen.

Sen jälkeen koko yhteyden tulevaisuus oli katkolla, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen tieinsinööri Tapani Jaakkola.

– Kyllä se kieltämättä oli vaakalaudalla onnettomuuden jälkeen, mutta se on hailuotolaisille tärkeä väylä. Muutos olisi ollut aika raju, jos olisi tehty päätös, että jäätietä ei enää perusteta.

Jaakkola korostaa, että varsinainen tieura on ollut käyttäjille turvallinen, mutta onnettomuuden jälkeen on selvitetty erityisesti tien kunnossapidossa tarvittavien reuna- ja turva-alueiden riskejä. Niiden pohjalta on luotu uudet turvallisuusohjeet.

Jään kestävyys riippuu sääilmiöistä

Jaakkolan mukaan nyt jäätien perustamisessa otetaan huomioon aiempaa laajemmin eri näkökulmia ja sääilmiöitä. Jään kestävyyttä arvioidaan esimerkiksi pitkän aikavälin sääennusteiden avulla.

– On havaittu, että lisääntyneillä tuulilla, meriveden korkeusvaihteluilla ja sademäärällä on oleellisia vaikutuksia jään kestävyyteen nimenomaan jäätieuran ulkopuolella. Siltä pohjalta arvioidaan, mikä on jään koostumus ja olosuhteet, jotta työturvallisuus pystytään mahdollisimman hyvin takaamaan.

Jäätien urakoitsija seuraa jääkannen vahvistumista talven aikana ja lopulta päätös jäätien avaamisesta tehdään yhdessä urakoitsijan ja ely-keskuksen kanssa.

– He tekevät säännöllisiä tutkimuksia ja raportoivat meille. Sitten teemme yhdessä riskiarvion ja päätöksen siitä, päästäänkö tielinja perustamaan vai ei.

Teräsjäätä puuttuu vielä 15 senttiä

Tänä vuonna uusia turvaohjeistuksia ei todennäköisesti Hailuodon jäätiellä tarvita. Jään paksuus ei riitä vielä oikein edes valmisteleviin töihin, kertoo yli kymmenen vuoden ajan jäätietä urakoinut Touhu-Palvelujen yrittäjä Juha Toppi.

– Ei se kovin hyvältä näytä. Kantavaa jäätä pitäisi saada esimerkiksi Oulunsalon päässä reilusti lisää, jotta tietä päästäisiin edes tekemään.

Lauha sää, tuulet ja vaihtelevat vedenkorkeudet ovat vaikeuttaneet jääkannen vahvistumista mantereen ja Hailuodon välillä. Jäätieltä vaaditaan 40 senttiä kantavaa teräsjäätä, nyt Oulunsalossa kantavan jään paksuus on ollut noin 25 senttiä.

Lähiviikot ratkaisevat vahvistuuko jää riittävästi, jotta jäätie kannattaa vielä rakentaa ja avata kevään ajaksi. Juha Topin mukaan Hailuodon virallinen jäätie on jäänyt aiemmin avaamatta kahtena talvena.

Hailuotoon on suunniteltu pitkään myös kiinteää yhteyttä. Yhteyden rakentaminen on kuitenkin vielä epävarmaa, sillä sillan rakennusluvalle ollaan hakemassa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

