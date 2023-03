Moottorikelkkailussa varustemyynti on nousussa, varsinkin sähköllä toimivien varusteiden suosio on viime vuosina kasvanut

Pakkasessa ja muutenkin haastavissa oloissa liikkuvat moottorikelkkailijat ovat valmiita käyttämään varusteisiin ison tukon rahaa, jotta kelkkailu sujuisi olosuhteista riippumatta.

Lapin moottorikelkkailijat ry:n retkeilyosaston vetäjä Juha Litjo on huomannut sähköllä lämmitettävien varusteiden yleistymisen.

– Sähköllä lämmittettävät laitteet ovat hyviä ja ne ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi. Ne ovat parantuneet ja yleistyvät varmasti jatkossa, sanoo itsekin aktiivisesti kelkkaileva Litjo.

Tällä hetkellä on olemassa muun muassa ajokypärä, jossa on lämmitettävä visiiri, sähköllä lämpenevät ajohanskat ja lämmitettävät ajolasit.

Sähköistetyt varusteet

Rovaniemellä toimivan Koneliike Korteniemen jälkimarkkinointipäällikkö Juha Välikangas kertoo, että ajovarusteiden tarjonta ja myynti ovat monikertaistuneet runsaan kymmenen vuoden aikana.

– Kun tulin taloon kaksitoista vuotta sitten, oli ajovarusteita oli vain yksi rekillinen. Nyt liikkeen yläkerta on täynnä ajovarusteita.

Kaupaksi käyvät erityisesti sähkölämmitteiset ajovarusteet.

Välikangas kertoo itsekin siirtyneensä sähkövisiirikypärän käyttäjäksi.

– Siinä on iso näkökenttä, joka pysyy auki kaikilla ajokeleillä. Visiirin lämmittävät sähkövastukset ovat entistä parempi ja kypärät on suunniteltu moottorikelkkakäyttöön, mikä parantaa kypärän toimintaa kylmissä oloissa.

Neljällä paikkakunnalla toimivan Tarvikekeskuksen ketjupäällikkö Kalle Jaakola kertoo, että varsinkin kalliimmat lämmitettävät varusteet ovat kasvattaneet suosiotaan. Myös ajolasit ja lämmitettävät ajohanskat ovat nostaneet suosiotaan.

– Ihmiset haluavat käyttömukavuutta ja näitä tarvikkeita on alkanut saamaan viimeisen neljän vuoden aikana, sanoo Jaakola

Kaikki ajotarvikkeet eivät ole sähköisiä

Juha Litjon mukaan hyvät varusteet ja erityisesti oikeanlainen pukeutuminen ovat kelkkailtaessa ensiarvoisen tärkeitä.

– Keliolosuhteet pitää ottaa huomioon. Kerrospukeutuminen on kaikessa talviliikunnassa kova sana, vaatteita pystyy näin vähentämään tarvittaessa.

Pukeutumisen osalta Litjo neuvoo kelkkailijoita kiinnittämään erityistä huomiota ajokenkiin ja –asuun, on kyseessä sitten haalari tai kaksiosainen puku. Saappaissa irrotettavat vuoret ovat etu, jalkineet saa helpommin kuivumaan ajopäivän jälkeen.

Puvun taas on syytä olla tuulenpitävä, siitä pitää löytyä lumistoppari ja resorien on oltava nilkoista niin tiiviitä, ettei lumi missään tilanteessa tule lahjetta ylös. Hyvässä ajopuvussa on myös riittävästi taskuja.

– Puhelin, lompakko, korvatulpat, tulitikut, energiapatukat, nenäliina ja huulirasva tarvitsevat oman paikkansa, muistuttaa Litjo.

Ilkka Ollila luottaa kelkkaillessa perinteisiin ajovarusteisiin, katso miltä näyttää koirannahkaiset ajokintaat tai ajolakki.

Ajovarusteisiin saa käytettyä rahaa

Kelkkailijan ajovarusteisiin saa kulumaan rahaa reilustikin, varustemyyntiin käytetään rahaa kympeistä satasiin.

Tarvikekeskuksen ketjupäällikkö Kalle Jaakolan mukaan hyvä ajopuku maksaa noin viisisataa, kypärään saa varata vähintään parisataa ja kenkien hinta on 170 eurosta ylöspäin. Hyvien ajohanskojen hinnat ulottuvat neljästäkympistä aina 250 euroa maksaviin lämmitettäviin ajohanskoihin.

– Kokonaisuudessaan ajovarusteisiin saa menemään sadoista euroista tuhansiin euroihin, laskee Jaakola.

Ajovehkeet ovat kulutustavaraa, jota pitää uusia tasaiseen tahtiin. Osa kamppeista kestää pidempään ja osa lyhyemmän aikaa. Varusteet kestävät Jaakolan mukaan vuodesta kymmeneen vuotta.