Putin yllyttää nyt ääriliikkeitä ”pyhään sotaan” länttä vastaan – sotilasprofessorin mukaan puheenparressa tapahtui täydellinen muutos

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa, nimitti presidentti Vladimir Putin sotansa ”erikoisoperaatioksi”. Nyt äänensävy on kaukana kaunistelevasta kiertoilmaisusta.

Lokakuussa Putin julisti ”jihadin” länttä vastaan. Jihad tarkoittaa pyhää sotaa, johon muslimeilla on velvollisuus liittyä. Poliittiset ja uskonnolliset ääriryhmät käyttävät ilmaisua oikeuttaakseen tekonsa ja väkivallan.

Putin syytti länttä ”vaarallisen, verisen ja likaisen pelin pelaamisesta” puhuessaan venäläisen ajatushautomon Valdai Discussion Clubin (siirryt toiseen palveluun) tilaisuudessa.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaryhmässä on huomattu, että tämän tyylinen viestintä on lisääntynyt ja leviää erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Venäjä kutsuu yli uskontorajojen islamisteja mukaan ”pyhään sotaan” länttä vastaan, sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta kiteyttää.

Viestillä on kaikupohjaa. Huhtisen mukaan kyse ei ole uskonnosta, vaan sen varjolla tehtävästä väkivallasta.

– Totta kai tällainen viesti vetää puoleensa myös äärijärjestöjä, Huhtinen toteaa.

Yhdysvaltain entinen sotilastiedustelu-upseeri Jonathan Sweet uskoo, että Putin yrittää puheillaan saada esimerkiksi Syyrian, Afganistanin ja Irakin islamistiset ääriliikkeet sotaan mukaan.

Putinin puheet taistelusta satanismia vastaan voivat vedota myös Iranin konservatiiviseen uskonnolliseen hallintoon, Sweet kirjoittaa The Hill -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Maanpaossa olevat iranilaiset osoittivat mieltään Kiovassa lokakuussa, koska Venäjä hyökkäsi iranilaisvalmisteisilla droneilla Ukrainaan. Kuva: EPA-EFE

Uskonnollisuus liittyen Ukrainan sotaan ei sinänsä ole uusi asia Venäjän ja Putinin puheissa.

Heti hyökkäyksen alkupäivinä alkoi levitä propagandamateriaalia, joka ylisti isänmaallista yhtenäisyyttä ortodoksisten kristittyjen ja muslimien välillä, selviää italialaisen ajatushautomon Italian Institute for International Political Studiesin (siirryt toiseen palveluun) tutkimuksesta. Sosiaalisessa mediassa levisi viesti, jossa kehotettiin seisomaan yhdessä ”Ramzan Allahin ja Ivan Kristuksen kanssa” länttä vastaan.

Venäjä on myös pitänyt yllä suhteita islamilaiseen maailmaan sodan aikana, eivätkä maat ole avoimesti tuominneet hyökkäystä Ukrainaan. Iran on välittänyt Venäjälle aseita ja Syyria on vastustanut Venäjän hyökkäyksen tuomitsemista. Nato-maa Turkkikaan ei ole mukana Venäjälle asetetuissa pakotteissa.

Putinista tuli yhtäkkiä islamin ”tukija”

Putin alkoi vedota muslimeihin jo ennen viime helmikuun hyökkäystä Ukrainaan.

Hän julisti puheessaan vuonna 2018, että Venäjän muslimeilla on täysi oikeus tuntea olevansa osa globaalia islamilaista kansakuntaa ja että Moskova on ollut ja on islamin geopoliittinen liittolainen, kertoo The Moscow Times (siirryt toiseen palveluun).

Sen jälkeen Putin vieraili islamilaisen yhteistyöjärjestön konferenssissa ja antoi lausuntoja lähentymisestä islamilaisen maailman kanssa ja muslimien kunnioittamisesta Venäjän sisällä. Tapaus herätti huomiota Turkin mediassa (siirryt toiseen palveluun).

Syyrian presidentti Bashar al-Assad ja Vladimir Putin Damaskoksessa tammikuussa 2020. Kuva: Alexei Druzhinin / SPUTNIK / EPA

Myös Syyriassa Putin on viljellyt vihaa länttä kohtaan ja tukenut maan diktaattorin Bashar al-Assadin hallintoa johdonmukaisesti. Putinin mukaan Syyrian sota ja pakolaiskaaos ovat länsimaiden syytä.

Assad julisti vuonna 2015 ranskalaislehti Valeurs Actuellesin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että Putin oli ”ainoa kristillisen sivilisaation puolustaja, johon voi luottaa”.

Putinin retoriikka on muuttunut täysin verrattuna hänen valtakautensa alkuaikoihin. Venäjä kävi pitkään sotaa itsenäiseksi pyrkivää muslimitasavaltaa Tšetšeniaa vastaan 10–20 vuotta sitten, ja Putin julisti tšetšeenit tuolloin terroristeiksi.

– Siinä on valtava ristiriita. Silloin muslimit nähtiin uhkana ja vihollisena. Nyt tarjotaan kättä ja liittolaisuutta, Huhtinen sanoo.

Moni tarttuu ojennettuun käteen. Sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) tšetšenialainen teologi Magomed Hitanajev kehottaa Venäjän joukkoja pyhään sotaan Ukrainassa, ja hän patistaa kristittyjä ja muslimeja taistelemaan yhdessä ”saatanaa vastaan ilman pelkoa”.

Samaa viestiä vie tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov. Kadyrov on Tšetšenian tasavallan kovaotteinen johtaja ja yksi Putinin uskollisimmista tukijoista. Häntä on syytetty lukuisista ihmisoikeusloukkauksista.

Kadyrov vetosi uskontoon ja pyhään sotaan värvätessään sotilaita Venäjän muslimivaltaisilta alueilta Pohjois-Kaukasiassa. Videolla Kadyrov kehottaa muslimeja aloittamaan sodan länttä ja ”satanistista demokratiaa” vastaan.

”Tämä on suuri jihad, johon kaikkien pitäisi osallistua”, Kadyrov sanoo.

Putin tähtää viestinsä myös Aasiaan ja Afrikkaan

Maanpuolustuskorkeakoulun Huhtinen muistuttaa, että yli 70 prosenttia maapallon väestöstä elää jossain muualla kuin länsimaisessa demokratiassa.

Kolmas maailma, autoritaariset valtiot ja terroriverkostot voivat tarttua Putinin kutsumaan rintamaan länttä ja liberaalia elämäntapaa vastaan.

– Valitettavasti kaikupohjaa löytyy varmasti, Huhtinen sanoo.

Se, että EU on julistanut Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi voi myös toimia pontimena. Venäjä voi kutsua muita terroristileiman saaneita ”samaan veneeseen”, arvioi Huhtinen.

– Siellä on paljon myös erittäin radikaalia lännen vastaisuutta. Tällöin viesti voi upota yllättävän helposti, sanoo Huhtinen.

Maanpuolustuskorkeakoulun professori Aki-Mauri Huhtinen tutkii Venäjän informaatiovaikuttamista. Kuva: Toni Määttä / Yle

Espanjan kirjepommien yhteyttä Venäjälle tutkitaan

Yksittäisiä terroritekoja ei ole voitu yhdistää Putiniin, mutta esimerkiksi Espanjan kirjepommien Venäjä-yhteyttä tutkitaan. The New York Timesin mukaan pommien takana epäillään olleen (siirryt toiseen palveluun)Venäjän tiedustelupalvelun.

Espanjassa löydettiin marras-joulukuussa kuusi kirjepommia, jotka lähetettiin muun muassa maan pääministerille, puolustus­ministerille sekä Ukrainan ja Yhdysvaltojen suurlähetystöihin. Iskuissa loukkaantui Ukrainan lähetystön työntekijä.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan poliisi tutkii myös äärioikeistolaista Russian Imperial Movement -ryhmittymää. Sillä on sotilaallisia koulutuskeskuksia Pietarissa ja jäseniä ympäri Eurooppaa.

Ryhmällä uskotaan olevan yhteyksiä Venäjän tiedustelu­palveluun. Yhdysvallat on luokitellut ryhmän terroristijärjestöksi.

The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjä saattaa myös suunnitella sabotaasia niihin Euroopan maihin, jotka tukevat Ukrainaa. Lehti perustaa tietonsa Yhdysvaltojen nimettömiin viranomaislähteisiin.

Huhtisen mukaan Venäjän avauksia täytyy seurata tarkasti Pelkoa ei kannata kuitenkaan lietsoa.

– Nyt seurataan kuinka Putinin kutsuun vastataan. Vielä ei voida yhdistää ääriliikkeiden terroritekoja Venäjään, sanoo Huhtinen.