Lääkepulan toinen puoli: apteekit hukkuvat puhelintiedusteluihin, lääkäreitä pyydetään vaihtamaan jatkuvasti reseptejä, tukku myy ”eioota”

Moni käsikauppalääke on myyty useissa apteekeissa loppuun. Saatavuusongelmia on esimerkiksi lasten kipu- ja kuumelääkkeistä.

Tällä hetkellä esimerkiksi lasten kipu- ja kuumelääkkeiden sekä diabeteslääkkeiden saatavuudessa on ongelmia. Asiakkaalle löytyy apteekeista usein korvaava lääke, mutta se vaatii ponnisteluja.

Lasten nestemäisten kipu- ja kuumelääkkeiden saatavuudessa on vaihtelua. Käsikauppalääkkeistä ei välttämättä ole saatavilla kaikkia pakkauskokoja tai vahvuuksia.

Lääkehakupalvelun (siirryt toiseen palveluun) perusteella esimerkiksi lasten nestemäiset ibuprofeeni- ja parasetamolivalmisteet ovat pienempien vahvuuksien osalta monin paikoin loppu.

Esimerkiksi nestemäinen Burana on paikoin kokonaan loppu, eikä sitä saa tällä hetkellä edes tukusta.

Mikkeliläisesta Graanin apteekista kerrotaan, että lääkettä toimitetaan seuraavan kerran maaliskuun lopulla.

Ongelmat lääkkeiden saatavuudessa teettävät lisätyötä apteekeissa.

– Työmäärä on kasvanut hurjasti. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat lisääntyneet todella paljon. Niiden kanssa painitaan joka päivä, proviisori Päivi Ketonen Mikkelistä kertoo.

Farmaseutti Marianna Ruokoski Jyväskylän II Uudesta Apteekista vahvistaa tilanteen.

– Puhelin soi jatkuvasti ja kysytään etenkin tietystä diabeteslääkkeestä. Reseptin toimituksissa tulee tilanteita, että jotain lääkettä ei saa. Itsehoitolääkkeiden hyllypaikkoja on tyhjänä, Ruokoski listaa.

Uusi tilanne Suomessa

Lääkkeiden saatavuus on muuttunut aikaisempaa epävarmemmaksi noin vuoden aikana.

– Apteekkien toimitusvarmuus on ollut hyvä. Nyt on todella paljon tuotteita jälkitoimituksessa ja toimitusviiveet ovat pitkiä. Tilanne on uusi ja hankala, proviisori Päivi Ketonen kuvailee.

Lääkkeiden saatavuusongelmista huolimatta asiakkaille löytyy usein korvaava lääke. Tämä teettää apteekeissa kuitenkin tällä hetkellä paljon lisätyötä.

Diabeteslääke Ozempicin menekki on kasvanut huimasti.

Lääkkeen löytäminen voi vaatia soittoja muihin apteekkeihin ja lääketukkuun. Uusien lääke-erien saapuessa apteekkien puhelimet voivat ajoittain ruuhkautua asiakkaiden kyselyistä.

– Melkein saisi olla yksi puhelinlinja varattu kyselyille, toteaa farmaseutti Marianna Ruokoski.

Pipetti ei vaihdu tippapulloon ilman lääkärin määräystä

Reseptilääkkeiden osalta työtä ja aikaa vie yhteyden saaminen reseptin määränneeseen lääkäriin, sillä vähäisiinkin muutoksiin vaaditaan uusi lääkärin määräys. Apteekeilla ei myöskään ole ohituskaistaa yhteyden saamiseksi lääkäreihin, vaan sieltä soitetaan samaan terveydenhuollon ajanvarauspalveluun, mihin potilaatkin soittavat.

Jos lääkäri on määrännyt lapsen silmätulehdukseen antibioottitippoja pipettiannoksina, mutta ne ovat loppu, ei apteekki voi vaihtaa lääkettä silmätippapulloon ilman lääkärin uutta reseptiä. Ei, vaikka kyse olisi samasta lääkkeestä.

Apteekkariliiton farmaseuttisen johtajan Charlotta Sandlerin mukaan tilannetta voitaisiin helpottaa vähentämällä sääntelyä reseptilääkkeiden kohdalla yksinkertaisissa tilanteissa.

– Toivoisin, että apteekeille myönnettäisiin vähän laajempi oikeus vaihtaa lääkkeitä. Silloin me voisimme tehdä itse vaihdon apteekissa sen sijaan, että lääkäri joutuu ottamaan jokaiseen tilanteeseen kantaa, Sandler sanoo.

Esimerkiksi Sandler mainitsee lääkkeen vaihtamiseen pienempään voimakkuuteen.

– Jos 2 milligramman tabletit on loppu, niin apteekki voisi toimittaa tilalle yhden milligramman tabletteja ja ohjeistaa sitten asiakasta ottamaan kaksi tablettia. Näin pystyisimme ratkomaan saatavuushäiriötilanteita nykyistä nopeammin, Sandler sanoo.

Millaisiin tilanteisiin olet törmännyt lääkkeen saatavuusongelmien osalta? Voit keskustella asiasta 3.2.2023 klo 23 asti.