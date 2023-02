Ohjaaja Juha Hurme lukee Aku Ankkaa joka ikinen päivä ja saa siitä usein ideoita teatteriohjauksiin

Lapsena alkanut innostus Aku Ankkoihin on jatkunut läpi Juha Hurmeen elämän.

Juha Hurme on päättänyt ohjata vielä yhden suuren laitosteatteriesityksen ja jäädä sen jälkeen eläkkeelle.

Teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeella on yksi läpi elämän kulkenut populaarikulttuurinen riippuvuus, Aku Ankka, ja erityisesti Carl Barksin piirtämät ja kirjoittamat kertomukset. Aku Ankkoja Hurme on lukenut viisivuotiaasta lähtien, joka ikinen päivä.

– Kun opin lukemaan 60-luvun puolivälissä niin Aku Ankka oli meidän kodin vakiokalustoa. Ja jo pikku kossina huomasin, että kaikki hyvät sarjat olivat Carl Barksin tekemiä.

Juha Hurmeen mielestä Barksin Aku Ankka -sarjakuvat ovat valtavan hienoja kerronnallisesti. Siksi hän lukee niitä yhä joka päivä ja uskoo, että Aku Ankalla on ollut vahva vaikutus myös hänen taiteeseensa.

– Itse Akun persoona, että se on niin rikki, että se huijaa ja källittää, ja kuitenkin on välillä suuren sydämen sankari. Kyllä minä olen ajatellut, että koko minun taiteellinen ura on ollut Aku Ankan tuomista näihin muihin kuvioihin, mitä minä olen tehnyt.

Juha Hurmeella on aina mukana jokin Aku Ankka reissukirjana, oli hän sitten työmatkalla vierailevana ohjaajana tai vaikka suuresti rakastamassaan metsässä yötä. Ja öitä riittää, sillä hän nukkuu useimpina vuosina yli sata yötä teltassa.

– Sitä varten olen ostanut myös keveitä eräpainoksia Aku Ankoista. Metsässä minulla on mukana Aku Ankka, Seitsemän veljestä, Kalevala ja joskus myös Uusi testamentti.

Juha Hurmeen uusin ohjaus Asmodeus ja 1313 sielua sai ensi-iltansa viime viikolla Helsingin kaupunginteatterissa. Syksyllä hän ohjaa vielä näytelmän Tampereen Työväen Teatteriin, mutta sen jälkeen laitosteatterit saavat jäädä. Hurme on päättänyt jäädä eläkkeelle ja tehdä tilaa nuoremmille tekijöille.

– Minä olen päässyt niin hienosti puuhaamaan isoissa teattereissa, joita rakastan, että nyt on nuorempien tekijöiden aika. Heitä on Suomessa paljon, ja he ovat hyviä.

Katso Juha Hurmeen koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa Yle Areenasta: