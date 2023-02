Laaja huume- ja rahanpesuvyyhti selviämässä: 27 epäiltyä, osa toimi "rahakuriireina" ja yritti kuljettaa käteistä Gambiaan

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoi lokakuussa 2022 ottaneensa Helsingissä kiinni 15 henkilöä, joita epäillään useista huumausainerikoksista. Rikoskokonaisuudessa on 27 epäiltyä.

Poliisi on esitutkinnan aikana takavarikoinut yhteensä noin 200 000 euroa huumausainekaupalla saavutettua rahaa. Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat törkeä huumausainerikos, huumausainerikos, rahanpesu ja maahantulokiellon rikkominen. Osa rikosasioista on jo käsitelty pikahaastemenettelyllä, ja epäillyt on poistettu maasta.

− Takavarikoituna on edelleen yli 187 000 euroa käteistä rahaa, jonka epäillään olevan rikoksen tuottamaa hyötyä. Pieni osa takavarikoiduista varoista on palautettu, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Lauri Hakkala.

Poliisi on selvittänyt, että osa rikoksesta epäillyistä on toiminut niin sanottuina rahakuuriireina, jotka ovat pyrkineet kuljettamaan huumausainerikoksilla saatua käteistä Gambiaan. Näitä epäiltyjä on tavoitettu lentoasemalla tehdyissä tarkastuksissa. Maahantulokiellon rikkomuksesta on epäiltynä neljä henkilöä.

Länsi-Uudenmaan poliisi on tehnyt yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen kanssa tapauksessa. Tutkinta on loppuvaiheessa, ja sen on tarkoitus siirtyä syyttäjälle helmikuun lopussa.

Tutkinnan loppuvaiheessa asiasta on kirjattu kymmenen epäiltyä törkeää huumausainerikosta, seitsemän perusmuotoista huumausainerikosta, kolme törkeää rahanpesua sekä yksi väärän henkilötiedon antaminen.