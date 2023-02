Suur-Savon Sähkön uusi tytäryhtiö tuo valokuituyhteydet lähivuosina kymmeniin tuhansiin talouksiin

Suur-Savon Sähkö on perustanut uuden tytäryhtiön, Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n.

Valokuituyhteyksiä ja internet-palveluita tarjoavan yhtiön on tarkoitus lähivuosina saavuttaa 20 000 liitymän määrä.

Yhtiö aikoo rakentaa uutta valokuituverkkoa samaan aikaan kun alueen sähköverkkoa uusitaan. Ensimmäisen vuoden aikana on tarkoitus vetää valokuituyhteys jopa 800 talouteen.

– Taajamien ulkopuolinen valokuituverkko ei etene tarpeeksi. Jos kuitua ei nyt sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä laiteta, ei sitä laiteta koskaan, sanoo Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Kun Suur-Savon Sähkö konserniin kuuluva Järvi-Suomen Energia uusii taajama-alueen sähköverkkoja, tehtiin silloin yhteistyötä telecom-yhtiöiden kanssa. Taajamien ulkopuolella kustannukset nousivat kuitenkin liian suuriksi.

– Ratkomme kustannushaasteita nivomalla sähkö- ja valokuituverkon rakentamisen prosessit saumattomasti yhteen, huolehtimalla kustannusrakenteemme tehokkuudesta, sekä toteuttamalla luovia teknisiä ratkaisuja, Tykkyläinen toteaa

Nopeat ja luotettavat nettiyhteydet nähdään merkityksellisinä alueen asukkaille, yrityksille, julkisen sektorin palveluille ja jopa maataloudelle.

–Tulkintamme on, että tietoliikenneyhteyksien epätasainen kehittyminen on jo nyt alueen elinvoiman pullonkaula. Koska meillä on toiminta-alueemme kattavin valokuidun runkoverkko, koemme velvollisuudeksemme ottaa tämän askeleen tilaajaverkkojen rakentamiseksi, tietoliikennepäällikkö Jari Juvonen kuvailee tavoitteita tiedotteessa.

Järvi-Suomen Valokuitu julkistaa toimitusalueensa maaliskuussa, jolloin avataan myös nettiliittymien myynti.

Liittymän hinta alle 1 000 euroa

Järvi-Suomen Valokuidun nettiliittymien myynti alkaa maaliskuussa. Liittymän hinta asettuu Markus Tykkyläisen mukaan alle tuhanteen euroon.

– Samat talouden lainalaisuudet koskevat meitä kuin muitakin, mutta ehkä meillä takaisinmaksuajat ovat hieman pidempiä, sillä olemme pitkäaikainen sijoittaja.

Vajaan tuhannen euron hinta koskee liittymiä, jotka ovat korkeintaan 500 metrin päässä pitkälti niinsanotusta runkoverkosta.

Tätä ennen myös ainakin Oulun Seudun Sähkö, Napapiirin Energia ja Vesi sekä Rauman Energia ovat lähteneet mukaan telecom-bisnekseen. Sen lisäksi sähköverkkoyhtiö Elenia rakentaa valokuitua, muttei operoi alalla.