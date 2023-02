Ruotsi joutui mielenosoittajien hampaisiin muslimimaissa – kohut tulevat ja menevät, toteaa tutkija

Eri puolilla islamilaista maailmaa on osoitettu mieltä Ruotsia vastaan sen jälkeen kun äärioikeistolainen poliitikko poltti Koraanin Tukholmassa. Myös boikottiin Ruotsia vastaan on kehotettu.

Eri puolilla muslimimaailmaa osoitetaan mieltä Ruotsia vastaan. Egyptiläinen yliopisto kehottaa boikotoimaan ruotsalaisia tuotteita. Turkkilainen hakkeriryhmä uhkaa levittää julkisuuteen ruotsalaisten tietoja, jos Ruotsissa vielä häpäistään Koraania.

Muun muassa tällaisia reaktioita sai muslimimaailmassa aikaan äärioikeistolainen poliitikko Rasmus Paludan, kun hän poltti Koraanin Tukholmassa toissa lauantaina. Vastalauseryöpyn etunenässä oli Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan, joka sai jälleen uuden syyn viivyttää Ruotsin – ja sen mukana Suomen – Nato-jäsenyyden ratifioimista.

Äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Tukholmassa 21. tammikuuta. Kuva: Patrik Österberg / AOP

Ei auta, ettei virallisella Ruotsilla ole mitään osaa ruotsalais-tanskalaisen Paludanin tempauksessa. Esimerkiksi sunnimuslimien oppineisuuden keskus al-Azharin yliopisto sanoo, että boikotti olisi sopiva vastaus Ruotsille, joka ”suojelee barbaarista rikosta ilmaisunvapaudeksi kutsumansa epäinhimillisen ja epämoraalisen lipun alla”, Ruotsin televisio kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Törmäyskurssilla ovat siis jälleen länsimaiden ja islamilaisen maailman näkemykset sananvapaudesta ja uskonnon kunnioittamisesta, kuten kävi esimerkiksi vuonna 2006, kun tanskalaislehti julkaisi pilakuvia profeetta Muhammedista.

Kysyimme arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorilta Jaakko Hämeen-Anttilalta, mihin muslimien suuttumus voi tällä kertaa johtaa, ja mitä haittaa se aiheuttaa Ruotsille – sen lisäksi, että Turkin kanssa käytävä vääntö Nato-jäsenyydestä mutkistuu entisestään.

”Yksittäiset väkivallanteot mahdollisia”

Professori Jaakko Hämeen-Anttila Edinburghin yliopistosta kertoo Ylelle puhelimitse, että muslimimaailmassa kohut ovat ainakin aiemmin olleet lyhytkestoisia.

Hän uskoo, ettei Ruotsin maine ole pysyvästi huono.

– Toki Ruotsin maine voi kärsiä, mutta uskon, että tilanne rauhoittuu pian islamilaisessa maailmassa. Pysyvää mainehaittaa ei ole niin kauan, kun vastaavia kohuja nostattavia mielenilmauksia ei Ruotsissa ole tulossa.

Hämeen-Anttila muistuttaa, että kohut ovat nopeasti tulevia ja meneviä. Esimerkiksi Tanskalla oli yhdessä vaiheessa huono maine, mutta se meni nopeasti ohi.

Hänen mukaansa kohun myötä ruotsalaiset itse joutunevat miettimään kahdesti, ennen kuin varaavat lomamatkansa muslimimaihin.

– En usko että muslimien suuttumus johtaa muuhun kuin mielenosoituksiin ja ruotsalaistuotteiden boikotointiin Lähi-idässä ehkä pidempäänkin. Jokin yksittäinen väkivallanteko voi olla mahdollinen jotain ruotsalaista tahoa kohtaan.

Hämeen-Anttilan mukaan tilanne pysyy Suomen osalta vakaana niin kauan, kuin Koraaneita ei polteta.

– Tämä ei voi laajentua koskemaan Suomea muuten kuin Nato-hankkeen kannalta. Jos Suomessa alkaisimme polttamaan Koraaneita ja hyökkäisimme muslimeita vastaan muulla tavalla, niin toki sellainen voisi herättää vastalauseita, Hämeen-Anttila pohtii.

”Vihanlietsontaa uskontojen välille”

Ruotsin vastaisia mielenosoituksia on järjestetty muun muassa Turkissa, Indonesiassa, Jordaniassa, Syyriassa, Afganistanissa, Pakistanissa, Malesiassa, Libanonissa, Iranissa ja Irakissa.

”Kuolema Ruotsin hallitukselle”, mielenosoittajat huusivat Khostissa Afganistanissa. ”Vain paha poltti Koraanin”, luki mielenosoittajan kyltissä Jakartassa Indonesiassa. Mielenosoituksissa ovat roihunneet Ruotsin liput ja mielenosoittajat ovat pidelleet käsissään Koraaneja.

Lukuisat muslimimaat ovat tuominneet Koraanin polttamisen. Muun muassa Turkki, Afganistan ja Indonesia ovat kutsuneet Ruotsin lähettilään kuultavaksi esittääkseen tälle vastalauseen.

Esimerkiksi Marokon ulkoministeriö sanoo, että teko loukkaa yli miljardin muslimin tunteita ja voi lietsoa suuttumusta ja vihaa uskontojen ja kansojen välille.

Iranin mukaan jotkut Euroopan maat sallivat ”sananvapauden edistämistä tekosyynä käyttäen ääriaineksen levittää vihaa islamin pyhiä arvoja vastaan”.

Mielenosoittajia Jakartassa Indonesiassa 30. tammikuuta. Kuva: Aditya Irawan / NurPhoto / Shutterstock /AOP

Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC sanoo, että Koraanin polttaminen on jälleen yksi esimerki islamofobian leviämisestä. Järjestö vaatii Ruotsia rankaisemaan ”viharikoksen” takana olevia.

Ruotsin ulkoministeri Ulf Kristersson on kutsunut pyhän kirjan polttamista erittäin epäkunnioittavaksi teoksi, ja sanonut myötätuntonsa olevan teosta loukkaantuneiden muslimien puolella.

Tviitissään Kristersson kuitenkin korostaa, että ilmaisunvapaus on demokratian perustavanlaatuinen osa.

Se, mikä on laillista ei välttämättä ole sopivaa, pääministeri tviittasi.

Ruotsia mustamaalattu ennenkin

Ruotsi ei ole ensimmäistä kertaa muslimiyleisölle suunnatun vihamielisen kampanjan kohteena. Runsas vuosi sitten arabiankielisillä sometileillä alkoi levitä valeuutinen, jonka mukaan Ruotsin sosiaaliviranomaiset ”sieppaavat” etenkin muslimien lapsia.

Ruotsin viranomaisten mukaan valeuutista alkoivat alun perin levittää tilit, joilla on kytköksiä väkivaltaisiin islamistiryhmiin.

Muun muassa Ruotsin TV4 kertoi (siirryt toiseen palveluun)äskettäin, että kampanja jatkuu edelleen.

Ruotsin television SVT:n haastatteleman (siirryt toiseen palveluun) perhejuristin mukaan kampanja on johtanut siihen, että jotkut vanhemmat harkitsevat muuttavansa Ruotsista, koska pelkäävät lapsensa huostaanottoa.

Turkin-matkojen kysyntään kuoppa

Ruotsin turvallisuuspoliisi ja ulkoministeriö ovat sanoneet seuraavansa tilannetta ja protestien vaikutusta Ruotsiin.

–² Jotkut ulkomaiset tahot yrittävät välittää Ruotsista kuvan islamiin kriittisesti suhtautuvana maana ja oikeutettuna kohteena terrorismille, sanoo henkisen maanpuolustuksen viranomainen MPF. Sen mukaan vihamielisten viestien määrä on lisääntynyt.

Säpo ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi näe perusteita nostaa terroriuhkan tasoa, joka on nyt kolme viisiportaisella asteikolla.

Mielenosoittajat polttivat Ruotsin lipun maan konsulaatin edessä Istanbulissa 22. tammikuuta järjestetyssä mielenosoituksessa. Kuva: EPA

Ulkoministeriö sanoo Aftonbladet-lehdelle, (siirryt toiseen palveluun) ettei se kommentoi uhkakuvaa. On kuitenkin selvää, että jupakalla on kielteinen vaikutus Ruotsin kansainvälisten suhteiden kehitykselle etenkin muslimimaiden osalta, ministeriö sanoo.

Ruotsi on jo kehottanut kansalaisiaan välttämään mielenosoituksia ja muita väenkokouksia Turkissa. Kehotuksen jälkeen Turkin-matkojen kysyntä on vähentynyt, kertovat SVT:n haastattelemat (siirryt toiseen palveluun) matkatoimistot. Esimerkiksi Solresan-matkatoimistolla kysyntä on pudonnut jopa 60 prosenttia.

Jos kuohunta Ruotsin ympärillä jatkuu, se voi heijastua myös urheilumaailmaan. Ruotsin yleisurheiluliitto sanoo Aftonbladetille, (siirryt toiseen palveluun) että se ei sulje pois mahdollisuutta jäädä pois yleisurheilun EM-hallikisoista, jos turvallisuustilanne niin vaatii.

