Ylen kannatusmittaus: Kolmen isoimman kisa kiristyy – kokoomus laski, SDP kiri kakkoseksi PS:n ohi

Eduskuntavaaleihin on enää kaksi kuukautta, ja kolmen suurimman puolueen kilpa näyttää kovenevan. Kärkikolmikon kannatuserot kaventuivat Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa.

Oppositiopuolue kokoomuksen kannatus laski 1,4 prosenttiyksikköä 21,6:een. SDP:n suosio nousi hivenen 19,1:een, ja perussuomalaisten laski liki prosenttiyksikön verran 18,4 prosenttiin.

Vaikka yksittäiset muutokset eivät ole suuria, ne tekevät kärkikolmikosta ahtaamman. Kaikkien kolmen puolueen kannatus mahtuu runsaan kolmen prosenttiyksikön kehikkoon.

Jos tätä verrataan esimerkiksi marras-joulukuun mittaukseen, niin silloin kokoomuksen etumatka SDP:hen oli yli viisi, ja perussuomalaisiin yli kuusi prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turjan mukaan on tyypillistä, että ykkösenä olleen puolueen etumatka pienenee, kun vaalikampanjointi alkaa.

– Mitä lähemmäksi vaalit lähestyvät, sitä tiiviimmäksi kärkitilanne käy. Historia on osoittanut, että isokin johto gallupeissa tahtoo sulaa siinä vaiheessa, kun aletaan käymään varsinaista vaalikampanjaa, Turja sanoo.

Hän viittaa muun muassa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Keskusta voitti, mutta kannatus suli edellisvuoden lähes 27 prosentin huippulukemista.

Kokoomuksen kannatuslaskusta merkittävin osa johtuu Turjan mukaan siitä, että selvästi aikaisempaa isompi osa ennen kokoomusta kannattaneista ei nyt ilmoittanut kantaansa. Kannastaan epävarmoja on muutenkin enemmän kuin viimeksi, nyt kantansa ilmoitti vain 69 prosenttia vastanneista.

Tämäkin selittyy vaalien lähestymisellä – vastausta pohditaan totisemmin.

– Vaalikampanjat ovat käynnistyneet ja äänestäjät alkavat tarkemmin miettiä, mitä puoluetta loppujen lopuksi äänestäisivät. Kannastaan epävarmojen osuus on lisääntynyt ja se näkyy tässä selvästi.

Politiikassa kaksi kuukautta on pitkä aika. Jotain tuoreista luvuista voi Turjan mukaan silti päätellä.

– Tulee varmasti tiukka taistelu, eikä kokoomus voi olla varma ykköspaikastaan.

Turja: Keskustan loru ei ole luettu

Liikehdintää puolueiden kannatusluvuissa on kuitenkin sen verran, että peräti neljä puoluetta vaihtoi paikkaa: pääministeripuolue SDP nousi isoimman oppositiopuolueen eli perussuomalaistegn ohi toiseksi suosituimmaksi. Kärkikolmikon järjestys on nyt sama kuin pitkälti koko vuoden 2022.

Turjan mukaan lähihistoriassa on poikkeuksellista, että pääministeripuolueen kannatus on pysynyt korkeana.

– Yleensä päähallituspuolue on se, joka hallituskauden toimista eniten kärsii. Meillä on tällä hetkellä erittäin suosittu pääministeri ja myös hallitus on poikkeuksellisen suosittu eli ehkä nämä asiat vaikuttavat.

Yhteenlaskettu hallituspuolueiden kannatus on 51,5 prosenttia.

Kymmenen prosentin tuntumassa keikkuneet hallituspuolueet eli vihreät ja keskusta vaihtoivat sijoitustaan. Tuoreessa mittauksessa vihreät on neljäs 10,3 prosentilla ja keskusta 10,1 prosentin kannatuksellaan viides.

Vihreisiin on nyt palannut niitä, jotka äänestivät puoluetta edellisissä eduskuntavaaleissa eli epävarmojen osuus on pienentynyt.

Keskustan osalta peli ei Turjan mukaan ole vielä pelattu.

– Keskustan etuna on hyvin toimiva puolueorganisaatio ja vaalikoneisto.

Hallituspuolueista vasemmistoliiton kannatus laski prosenttiyksikön verran 7,6 prosenttiin, ja RKP:n nousi hiukan 4,4 prosenttiin.

Vasemmistoliiton kannatuslaskussa näkyy Turjan mukaan epävarmojen osuuden nousu eli vasemmistoliittoa kannattaneita on siirtynyt niin sanotusti katsomoon.

Perussuomalaisista lipumista KD:hen

Kristillisdemokraattien kannatus palasi neljään prosenttiin eli puolue on saanut omia kannattajiaan taakseen. Turjan mukaan pieneen pomppaukseen vaikuttaa se, että tässä jaksossa kannattajia on siirtynyt jonkin verran perussuomalaisista KD:n taakse.

Useista puolueista koostuva muut-ryhmän kannatus nousi 1,1 prosenttiyksikköä. Joukkoon kuuluvat esimerkiksi Liberaalipuolue, Piraattipuolue ja Valta kuuluu kansalle.

Yle julkaisee ennen eduskuntavaaleja vielä kaksi mittausta. Päivämäärät ovat 2. maaliskuuta ja 30. maaliskuuta.

Näin kannatusmittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2466 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 9.1.–31.1.2023 välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi 1724 haastateltavaa. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Voit ladata tutkimusaineiston täältä (siirryt toiseen palveluun)

Puolueiden kannatuksen muutoksia pitkällä aikavälillä voit tutkia osoitteessa yle.fi/puoluekannatus.