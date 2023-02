Tampereen hyvä brändi on tarkoin rakennettu, mutta pitääkö se paikkansa?

Tampere-brändin rakentamiseen on käytetty rahan lisäksi paljon aikaa. Brändityössä on kuunneltu myös paikallisia asukkaita ja mielikuvien halutaan vastaavan todellisuutta.

Tampereesta on viime vuosina kirjoitettu paljon positiivista kotimaisessa mediassa. Huomiota on tullut jonkin verran myös kansainvälisesti. Viimeksi brittilehti The Times kirjoitti Tamperetta imartelevan artikkelin. Tämänkaltainen näkyvyys on hyvä osoitus kaupungin tekemästä brändityöstä.

Julkaistut kirjoitukset ovat linjassa sen kanssa, mitä kaupungin brändiä tekevät sen haluavat olevan.

– Kyllä ne jutut vastaavat todellisuutta. Faktavirheet korjaamme, mutta kenenkään mielipiteisiin emme puutu, sanoo Tampereen kaupungin suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala.

Isot tapahtumat auttavat kaupunkibrändin eteenpäin myymisessä paljon. Tästä esimerkkinä on Lumikuningatar-jääbaletti, jota alun alkaenkin tehtiin kansainvälisellä otteella.

Lisäksi kansainvälistä huomiota sai Sara Hildénin taidemuseossa ollut Thomas Houseago – WE with Nick Cave & Brad Pitt -taidenäyttely.

Ojala mainitsee myös, että audiovisuaalista alaa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti ja monia erilaisia tapahtumia on haettu Tampereelle jo vuosikymmenien ajan.

Pieni, rento kaupunki

Tampere-brändiin kuuluu paljon muutakin kuin isolla rahalla tehdyt tapahtumat. Ojalan mukaan myös paikallisia asukkaita on kuunneltu.

Tampere koetaan isoksi kyläksi, jossa on suuren kaupungin palvelut ja pienen kylän ilmapiiri.

– Kyllähän kaiken pohjana pitää olla se kaupunkilaisten identiteetti ja ajatukset. Sieltä nousevat esiin rentous, ihmiset ja ilmapiiri.

Tampereen kaupungin suhdetoiminta- ja markkinointipäällikön Iina Ojalan mukaan Tampereen markkinointi sujuu mainiosti jo kansallisella tasolla, mutta kv-areenoilla on vielä tehtävää. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Mutta voiko tällaisilla asioilla myydä Tamperetta? Ojalan mukaan se on haastavaa ja brändi pitääkin koostaa monesta eri palasesta.

– Hyvä arki ja siihen sitten yhdistettynä maailmanluokan tapahtumat ja elämykset, Iina Ojala summaa kaupungin brändiä.

Vaikka kansainvälinen lehdistö on suitsuttanut Tamperetta hyvin imartelevilla sanavalinnoilla, vielä on töitä tehtävänä.

– Kansallisella tasolla menee loistavasti, mutta kansainvälisellä areenalla on vielä tekemistä. Sitä työtä on jo vuosia tehty pitkäjänteisesti.

