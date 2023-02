Valepääluottamusmies uteli bussiyhtiön työntekijöiden lakkoaikeita – AKT:n lakimies: ”Voidaan tulkita painostukseksi”

Bussiyhtiö on kysellyt työntekijöidensä lakkoaikeita pääluottamusmiehen nimissä lähetetyissä viesteissä.

Lahtelainen Reissu Ruoti Oy on järjestäytymätön työnantaja, eikä yhtiön palkkalistoilla ole myöskään lakkovaroituksen antaneeseen Auto- ja kuljetusalan työntekijäliittoon (AKT) kuuluvaa työntekijää pääluottamusmiehenä.

– Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä minkäänlaisia rekistereitä, joissa yrityksen työntekijöiden osallistumista työtaistelutoimiin listataan, sanoo AKT:n lakimies Jukka Siuru.

Hänen mukaansa kysely voidaan tulkita työnantajan painostukseksi, joka rikkoo työntekijän yhdistymis- ja työtaisteluvapautta.

– Kyse voi olla myös puhtaasti tietämättömyydestä, Siuru pohtii.

Reissu Ruotin toimitusjohtaja ei halunnut vastata Ylen kysymyksiin asiaan liittyen.

– En halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa millään lailla, kuittaa Reissu Ruotin toimitusjohtaja Juho Ruoti.

Perinteikkäällä lahtelaisella bussiyhtiöllä on noin 70 bussia ja 80 työntekijää. Joukossa on ammattiliittoon kuuluvia, mutta myös lukuisia liittoihin kuulumattomia työntekijöitä. Linja-autoalalla on voimassa yleissitova työehtosopimus, joka koskee myös järjestäytymättömiä työntekijöitä.

Yle tavoitti kyselyviestien lähettäjäksi nimetyn henkilön. Hän vahvistaa, että viestejä on lähetetty, mutta hänen mukaansa tarkoituksena on ollut selvittää mitkä bussivuorot voidaan ajaa, jos lakko toteutuu.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Auto- ja kuljetustyöntekijäliiton jäsenlehti AKT (siirryt toiseen palveluun).