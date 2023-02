Naapurikiistasta seurasivat 350 000 euron velat ja suositun saunan pakkomuutto – uusi, entistä hienompi sauna valmistuu pian vastarannalle

Ylöjärven avantouimareiden puheenjohtaja Kimmo Itvola katselee vastarannalle Ylöjärven Veittijärven lumisen jään yli. Siellä on paikka, jossa avantouimareiden sauna vielä vajaa vuosi sitten oli.

– Siellä on se Kesäniemen paratiisi. Olen vähän katkera siitä, että jos naapurit pääsevät tästä kuin koira veräjästä, se ei mene normaalin pulliaisen maalaisjärkeen.

Kiistely Veittijärven avantosaunasta kesti vuosia. Saunan naapurit vaativat saunatoiminnan lopettamista, koska alue oli vuonna 2008 kaavoitettu asumiskäyttöön. Lopulta sauna siirrettiin järven vastarannalle.

Viime joulukuussa avantouimarit kuulivat yllätysuutisia: korkein hallinto-oikeus ratkaisi, ettei saunaa olisi tarvinnut siirtää, koska toiminta ei ollut rakennusluvan vastaista.

Vahinko oli ehtinyt jo tapahtua. Yhdistys oli purkanut vanhan saunan hirsikehikon omistajien Kirsi ja Reijo Karppisen toiveesta.

Uuden saunan rannalta näkee vanhan laiturin pään, sanoo Kimmo Itvola. ”Siellä oli mainio uimapaikka, syvyys laiturin päässä oli kolme metriä.” Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nyt uusi sauna on viittä vaille valmis, mutta yhdistyksellä 350 000 euroa velkaa. Ensin takaisinmaksuaika oli viisi vuotta, nyt kymmenen.

Siltikin summa on yhdistykselle valtava.

– Kyllä joku meidän riveistä saisi voittaa lotossa, että saamme sen kuitattua, Kimmo Itvola naurahtaa.

Rannan kanssa riittää painia, kaupungin kanssa suunnitellaan askelmerkit

Nykyinen paikka Veittijärven vastarannalla on Itvolasta puitteiltaan hieno, ja antaa uimareille enemmän tilaa kehittää toimintaa. Vieressä kulkee rantaa mukaileva lenkkipolku, ja saunaa varten on tehty oma parkkialue.

Rannan kanssa pitää tosin paljon peuhata ennen pulikoimista, vanhassa paikassa oli laiturin päässä kolme metriä vettä.

Tällä hetkellä jääkannen alla on vastassa paksu kerros lehtiä, risuja ja muuta rantapenkereen täytettä.

– Siinä on maatunutta ainesta niin paljon, että sitä on pakko ruopata. Siitä on tällä viikolla kaupungin kanssa palaveri, Itvola kertoo.

Kun talkoovoimin tehdään, voi aikataulukin venähtää

Alunperin oli tarkoitus päästä helmikuussa korkkaamaan uusi sauna, mutta työ on vielä kesken. Kun työt on putkimiestä lukuunottamatta tehty talkootyönä, aikataulun on annettu joustaa.

– Meillä on ihan posketon porukka hommissa. Meillä on onneksi osaamista ja eri alojen erikoisammattimiehiä omassa yhdistyksessä, että olemme voineet tehdä paljon itse, Itvola kertoo.

Rakennustyöt on tehty lähes täysin talkoovoimin. Juhani Niskasenkin mukaan saunasta tulee Pirkanmaan hienoin. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Itvola kiittelee paikallisia yrityksiä lahjoituksista, yhdistyksen väkeä esimerkiksi laattalahjoituksesta.

– Sisustaa on tehty paljon puuta, osa jäsenistöstä on pistänyt metsää nurin, että tänne on saatu sisustusta.

Löylytilojen määrä vastaa entisiä tiloja, muuten on tarkoitus rakentaa Pirkanmaan paras avantosauna, jossa yksi tärkeä tekijä on esteettömyys.

– Tästä tulee Suomen ensimmäinen esteetön yleinen sauna. Muita ei ole ainakaan minun tiedossani, Itvola uumoilee.

Vanhan saunan löylyn laadun toivotaan säilyvän myös uudessa saunassa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Saunan nurkkaan on varattu tila hissi-istuimelle ja kynnyksiä ei ole liikkumisen tiellä. Myös piha-alue pyritään rakentamaan niin, että liian vaativia korkeuseroja ei syntyisi.

Uudessa saunassa on vanhan mukaisesti kaksi kiuasta, jatkuvalämmitteinen ja kertalämmitteinen, jotka molemmat lämpenee pelleteillä.

Viereisessä rakennuksessa on savusauna, jonka sydämenä on vanha kiuas.

– Meillä on aina ollut hyvä löylyn laatu. Sopivasti potkua, mutta happi riittää kaikille.

Uudelle saunalle odotetaan paljon väkeä

Avantosaunat pursuilevat väkeä, lajin noste on jonouttanut yleisiä saunoja varsinkin Tampereella.

Kimmo Itvola uskoo, että uusi sauna houkuttaa väkeä myös Veittijärven rantaan. Vanhan saunan vuosittainen kävijämäärä oli 13 000–14 000 saunojaa vuodessa.

Oven vieressä vasemmalla on naisten pukuhuone, isoista ikkunoista katsellaan Veittijärvelle. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Tänne on helpompi saapua, ehkä voisi ajatella 20 000 kävijää vuodessa.

Saunan toivotaan kuitenkin säilyvän ruuhkista ja vuoronumeroista vapaana. Jonoja yritetään välttää viimeiseen saakka aukioloaikoja säätelemällä.

