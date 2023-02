Lapin keskussairaalassa vainajia säilytetään tilan puutteen vuoksi pyykki- ja erityisjätehuoneissa

Kuolemisen ja hautaamisen välinen aika on pidempi kuin ennen, joka on osaltaan johtaa vainajien säilytysongelmiin. Kuvituskuva

Väliaikaiset tilat eivät ole lämpimiä, mutta eivät myöskään tarpeeksi kylmiä. Ylen saamien tietojen mukaan vainajien säilytyksestä on voinut koitua sairaalan henkilökunnalle hajuhaittoja.

Vainajia on Lapin keskussairaalassa jo niin paljon, että muuhun käyttöön tarkoitettuja tiloja on jouduttu muuttamaan vainajien säilytystiloiksi. Pyykkihuone ja erityisjätehuone on tyhjennetty ja siirretty konttiin, jolloin nämä tilat saatiin valjastettua vainajien säilytyskäyttöön, kertoo Lapin hyvinvointialueen sairaanhoidollisten tukipalvelujen palvelujohtaja Päivi Sova.

– Näiden tilojen käyttöönotto oli paras vaihtoehto ja nämä tilat olivat myös asianmukaisimmat saatavilla olevat tilat. Nämä väliaikaiset tilat eivät ole lämpimiä, mutta eivät myöskään ihan niin kylmiä, kuin niiden pitäisi olla.

Sovan mukaan tällä hetkellä käytössä olevat tilat ovat kylmiä, mutta eivät täytä kylmiöiden kriteerejä.

Tiloihin ollaan hankkimassa nyt uudet kylmälaitteet, jotta niihin saataisiin tehokkaampi viilennys. Sova painottaa, että tiloissa ei enää säilytetä pyykkejä tai jätteitä.

Muurolan tilanne säteili muuallekin

Rovaniemen Muurolan kylässä sijaitsevan sairaalakiinteistön rikkoutunut kylmälaite vaikeutti entisestään vainajien säilytystä.

Lapin keskussairaalan patologian osaston ylilääkäri Katri Vuopala kertoo, että Muurolan sairaalakiinteistössä voidaan säilyttää neljää vainajaa säilytyskaapeissa.

Sova kertoo, että nyt Muurolan sairaalakiinteistön kylmälaite on korjattu ja tila on käytössä.

Säilytyksestä hajuhaittoja?

Ylen saamien tietojen mukaan vainajien säilytyksestä on voinut koitua sairaalan henkilökunnalle hajuhaittoja.

Lääkintävahtimestarin mukaan on aiemmin voinut käytävällä olla hajuhaittoja, kun tilojen lämmönsäätely oli hakusessa, Vuopala mainitsee.

– Kiersin myös alakerran käytävät ja pukuhuoneet, joissa kuulemma on hajuhaittoja. Miesten suihkuhuoneessa ehkä oli kellarin ja viemärin tuoksua, mutta muuta en haistanut.

Vuopala sanoo, että Aluehallintovirasto on tulossa tarkistuskäynnille lähiaikoina.

Hakuaika on kasvanut

Sova arvelee, että kuolemisen ja hautaamisen välinen aika on pidempi, kuin ennen.

– Tilastoa minulla ei ole, mutta näin arvelen.

Se, että vainajia on nyt niin paljon, että niille on pitänyt järjestää uudenlaisia säilytystapoja, johtuu Sovan mukaan suurten ikäluokkien kuolemisesta.

Lapin keskussairaala on ottamassa käyttöön vainajien kylmäsäilytyskontin kevään aikana. Kuvituskuva. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

– Vanhainkodeissa ei ole enää säilytystiloja vainajille, koska ne ovat palveluasumisen yksiköitä, joihin säilytystiloja ei enää rakenneta.

Vainajien säilytys on ollut valtakunnallisesti tapetilla. THL on ohjeistanut vuonna 2020, että miten asioita pitäisi hoitaa yhteistyössä seurakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, Sova mainitsee.

– Vainajat, joilla on hautauslupa, siirrettäisiin mielellään seurakunnan tiloihin. Nyt tämäkään siirto ei mene ihan niin sujuvasti, kuin toivottaisiin. Yhteistyö seurakunnan kanssa ei missään nimessä ole silti huonoa, Sova painottaa.

Säilytysprosessin ongelmallisuus

Vainajien säilytysprosessilla ei tällä hetkellä ole Sovan mukaan omistajaa tai vastuuhenkilöä.

– Patologian yksikkö vastaa vainajista, jotka avataan, koska se on diagnostinen yksikkö. Ruumiita tulee yksikköön muualtakin ja patologian yksikön on vaikea ottaa vastuuta prosessista, vaikka he sitä joutuvat nyt pyörittämään, Sova kertoo.

Tilannetta pitäisi lähteä purkamaan THL:n antamalla ohjeella, mutta kuka tätä prosessia alkaa nyt vetää, on vielä täysin auki, Sova sanoo.

– Tilanne on tämän prosessin suhteen kaikissa Lapin kunnissa nyt sama eli jonkun pitäisi ottaa tilanteesta Lapin hyvinvointialueella kokonaisuudessan koppi, mutta sitä henkilöä ei ole vielä nimetty.

Voit keskustella aiheesta Yle-tunnuksella 2.2. klo 23 saakka