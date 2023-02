Totuus- ja sovintokomission työlle esitetään kahden vuoden lisäaikaa

Valtion ja saamelaisten välinen totuus- ja sovintoprosessi tarvitsee lisää aikaa. Komission tehtävä on selvittää, millaisia vaikutuksia Suomen valtion toimilla on ollut ja on edelleen saamelaisiin, ja miten ne näkyvät tänä päivänä, sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Komission puheenjohtaja Hannele Pokka kertoo, että komissio on lähestynyt lisäaikapyynnöllä pääministeri Sanna Marinia ja tämän esikuntaa sekä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia.

Komissio esittää, että työtä jatkettaisiin vielä vuosina 2024 ja 2025, jotta se ehtisi toteuttaa saamelaisten kuulemiset huolellisesti, tilata tarvittavat selvitykset ja kirjoittaa raportin.

– Seuraavassa vaiheessa suuritöisin asia on, miten suomalainen yhteiskunta, valtaväestö ja poliitikot saadaan sitoutumaan siihen, että jotain myös tapahtuu, ettei tämä jää raportiksi, jossa esitetään hyviä toimenpiteitä eikä niille tapahdu mitään. Eli tässä on vielä monta vaihetta kuulemisten jälkeenkin edessä, jotka on haastavia, luettelee komissaari Hannele Pokka.

Komission työtä hidasti viime vuonna kahden komissaarin eroaminen tehtävästään. Alun alkaenkin komissiolle annettua aikaa on pidetty liian lyhyenä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tapasi sekä komission että saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen edustajia tiistaina Inarissa. Henriksson kertoo keskusteluissa nousseen selkeästi esille, että komission olisi hankalaa ehtiä tehdä kaikki työ tämän vuoden puolella.

– Mielestäni tässä on tärkeintä se, että voidaan tehdä huolellinen prosessi. Komission tekemä työ on erittäin tärkeää ja se on tietysti kaikkien etu, että työtä saadaan tehdä riittävällä ajalla ja riittävän hyvin niin, että syntyy sellaista luottamusta, mitä tämä prosessi ansaitsee, sanoo Henriksson.

Totuus- ja sovintokomissio on vasta aloittanut kuulemiset. Puheenjohtaja Pokan mukaan yksi vuosi tuskin riittää niiden toteuttamiseen. Hänen mukaansa kuulemisille on varattava se aika, minkä ne ansaitsevat.

– Eihän näin vakavaa harjoitusta, kuin totuus- ja sovintokomissio, voi huitaisemalla tehdä. Jos norjalaiset käyttivät tähän viisi vuotta, niin kyllä mekin tähän tarvitaan enemmän kuin yksi vuosi. Ja viime vuosihan meiltä meni häneksi, kun oli näitä kriisejä ja eroamisia, Pokka huomauttaa.