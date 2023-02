Vaasa haluaa sairastelut kuriin: tarjoaa työntekijöille hyvinvointiohjaajat

Laita vähän lisää painoja.

Vaasan kaupungin uusi hyvinvointiohjaaja Tuomas Kukkonen tsemppaa kaupungin työntekijää Maria Hautaluomaa tunnin kestävässä ohjauksessa kuntosalilla.

Kaksikko laatinut yhdessä Hautaluomalle liikuntaohjelman, jolla hänen kuntoaan kohennetaan kerran viikossa.

Maria Hautaluoma on osallistunut projektiin elokuusta asti. Motivaatio urheilemiseen on hänen mukaansa selvästi kasvanut. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Hautaluoma on ollut kaupungilla töissä 35 vuotta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän saa henkilökohtaista liikunnanohjausta niin sanotusti työnantajan piikkiin.

– Tämä on ollut tosi hyvää. Jokainen otetaan yksilönä ja katsotaan, mitä hänen kanssaan pystytään tekemään, Hautaluoma kehuu.

Lähete työterveyshuollosta

Vaasassa alkoi viime syksynä mittava, kolmivuotinen projekti, jonka tavoitteena on saada kaupungin työntekijöiden terveyttä parannettua ja sairauspoissaoloja vähennettyä.

Projektiin osallistuminen on vapaaehtoista, ja siihen mukaan pääseminen vaatii työterveyshuollosta lähetteen kaupungin hyvinvointiohjaajalle.

Projektin vetäjä, liikuntapalveluvastaava Siv Aro Vaasan kaupungilta on hankkeesta innoissaan.

Hän ei tiedä, että muualla olisi näin syvälle menevää ja laajaa ohjausta tarjolla kuin he työntekijöilleen tarjoavat.

Ainutlaatuisen siitä tekee työterveyshuollon ja kaupungin liikuntapalvelujen tiivis yhteistyö.

– Tavoite on löytää asiakkaalle luonnollinen tapa tulla työterveyshuollosta meille eli yritetään löytää yksi osa tähän asiakkaan hoitoketjuun ja saada kaupungin liikuntapalvelut mukaan siihen, Aro selittää.

Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia -projektin tarkoituksena on innostaa asiakasta eli kaupungin työntekijää liikkumaan, syömään oikein ja nukkumaan hyvin.

– Kun puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, silloin se kattaa sen kaiken. Tällä tavoitellaan terveitä, hyvinvoivia työikäisiä ihmisiä sekä työssäjaksamista.

Liikuntapalveluvastaava Siv Aro Vaasan kaupungilta kertoo, että idea projektiin oli muhinut kaupungin liikuntatoimen johtajan mielessä vuosia ennen kuin hän sai sen kehitettäkseen pari vuotta sitten. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Aluehallintoviraston tuki mahdollisti hyvinvointiohjaajien palkkaamisen

Hanketta pilotoitiin Aron mukaan pienimuotoisesti jo vuonna 2021.

Työterveyshuolto TT Botnia ja kaupungin liikuntapalvelut valitsivat silloin kokeiluun ihmisiä, jotka olivat innokkaita liikkumaan, mutta kaipasivat lisätukea vauhtiin pääsemiseksi.

Virallisesti projekti alkoi viime vuoden elokuussa.

Aluehallintovirasto myönsi projektille vuosittaista tukea 60 000 euroa, jonka turvin saatiin Aron mukaan palkattua kaksi täyspäiväistä hyvinvointiohjaajaa.

Myös Vaasan kaupunki on luvannut tukea 20 000 euroa.

Elokuusta lähtien projektiin on osallistunut yhteensä 68 kaupungin työntekijää. Aron mukaan heillä on ollut asiakkaiden kanssa yhteensä yli 300 tapaamiskertaa eli noin 5 tapaamista per henkilö.

Muutaman kuukauden jälkeen palaute on ollut vain positiivista.

– Työterveyshuollosta on kehuttu, että hyvä, kun tällainen on – vihdoinkin. Tällaista uutta väylää on kaivattu. Asiakkailta on tullut palautetta, että ihanaa, kun joku potkii vähän liikkeelle, auttaa eteenpäin ja seuraa, mitä teen, Aro kertoo.

Projektin vaikutusta sairauspoissaoloihin ei ole vielä arvioitu, koska takana on vasta muutama kuukausi. Aron mukaan niitä tarkastellaan tulevaisuudessa puolen vuoden välein.

Niska-hartiavaivoja, ylipainoa, nivelongelmaa..

Alkukartoituksessa hyvinvointiohjaajat selvittävät avun tarpeen sekä sen, millaista liikuntaa asiakas on aiemmin harrastanut ja mikä on hänelle mieluista liikkumista.

Aro sanoo, että apua kaivataan monenlaisiin tilanteisiin. Asiakkaalla voi olla esimerkiksi työperäistä niska-hartiaseudun vaivaa, ylipainoa ja siitä johtuvaa polvi- tai nivelongelmaa.

Yhdessä tehty suunnitelma voi pitää sisällään kuntosalikäynnin, vesijumppaa, porrastreeniä tai reipasta kävelyä ulkona hyvinvointiohjaajan kanssa.

– Alkumetreillä mennään tiiviisti asiakkaan kanssa, ja tapaamisia on aika paljon, Aro toteaa.

Pikkuhiljaa tapaamiset harvenevat ja yhteydenpito jatkuu sähköisesti. Ketään ei Aron mukaan jätetä kuitenkaan yksin.

– Mennään niin kauan, kun asiakkaan tila sitä vaatii.

Hyvinvointiohjaaja Tuomas Kukkonen on tähän mennessä auttanut asiakkaita muun muassa peruskunnon kohottamisessa ja lihaskunnon parantamisessa. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

”Motivaatio urheilussa on kasvanut”

Maria Hautaluoma lähti projektiin mukaan, kun hän huomasi kuntonsa rapistuneen korona-ajan jälkeen.

Henkilökohtainen ohjaus on avannut hänelle uusia tapoja tehdä liikkeitä kuntosalilla.

– Motivaatio on kasvanut urheilussa. Entistä helpommin on tullut lähdettyä salille, ja olo on ollut myös pirteämpi.

Myös hyvinvointiohjaaja Tuomas Kukkonen on tyytyväinen projektiin.

– Tämä on ollut tosi monipuolista, kivaa ja itsellekin motivoivaa päästä auttamaan Vaasan kaupungin työntekijöitä ja yksittäisiä ihmisiä niissä haasteissa, mitä heidän liikkumiseensa liittyy.

Aiheesta voi keskutella 3.2. kello 23 asti.