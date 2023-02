Kommentti: Lauri Markkanen pelaa harvinaista kautta NBA:n historiassa – merkittävän tähdistövalinnan taustalla yksisarvisen otteet

NBA:n tähdistöpeliin valittu Lauri Markkanen on takonut tällä kaudella tajunnanräjäyttäviä lukemia maailman parhaassa koripalloliigassa, kirjoittaa Yle Urheilun Roope Visuri.

Lauri Markkasen valinta NBA:n tähdistöotteluun on erittäin merkittävä saavutus suomalaisessa urheiluhistoriassa. Lähdetään liikkeelle perusasioista.

Kansainvälisen koripalloliiton Fiban vanhan arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) maailmassa koripalloa pelaa noin 450 miljoonaa ihmistä. Fiban arvioon ei ole laskettu pelkästään rekisteröityneitä pelaajia, vaan myös muuten vaan lajia harrastavat.

Lukema ei varmastikaan ole täysin oikea, mutta antaa joka tapauksessa kuvan koripallon suuruudesta. Koripallo on yksi maailman suosituimmista pallopeleistä.

NBA on puolestaan maailman kovin koripalloliiga. NBA:ssa on mukana 30 joukkuetta, joihin kauden alussa nimetään 15 pelaajaa. Eli kauden alussa NBA:ssa on 450 pelaajaa. Määrä kasvaa kauden aikana hiukan, kun joukkueet tarvitsevat lyhytaikaisia korvaajia loukkaantuneille pelaajille.

Tällä kaudella yhden NBA-ottelun pelanneita on 499 kappaletta. Heistä 24 pääsi tähdistöotteluun. Yksi heistä on siis Markkanen. Koripalloilija Suomesta. Maasta, jossa on tätä nykyä 20 000 lisenssipelaajaa.

Jo puhtaasti tästä näkökulmasta suoritus on äärimmäisen kova. Jatketaan vielä toisella perusfaktalla.

Kautta aikain NBA:n tähdistöotteluun on saanut kutsun 519 pelaajaa. Niistä Markkanen on vasta 22. eurooppalainen pelaaja. 213-senttinen “iso vaalea” on myös ensimmäinen pohjoismaalainen pelaaja tähdistöottelussa.

Markkanen ei ole kuka tahansa tähdistöpelissä

Jatketaan tilastojen perkaamista. Markkanen ei ole ihan kuka tahansa tusinaukko tänä vuonna 24 NBA:n tähdistöotteluun valitusta pelaajasta.

25-vuotias Markkanen on tehnyt ottelua kohden 24,9 pistettä ja ottanut 8,6 levypalloa ottelua kohden.

Markkanen on ollut hyvin myös tehokas. Pelitilanneheitot ovat uponneet 52-prosenttisesti, kolmen pisteen heitot 43-prosenttisesti ja vapaaheitot 87-prosenttisesti. Nämä kaikki tarkkuudet ovat erinomaisia lukemia isolle pelaajalle NBA-parketilla.

Kun tilastoja selaa, tuollaista tilastoriviä tuollaisilla heittotarkkuuksia on hyvin harvoin nähty. Vastaavat lukemat löytyvät NBA-historiasta vain kahdelta legendalta Larry Birdilta ja Dirk Nowitzkilta.

Larry Bird löi 1980-luvulla pöytään kahdella kaudella kovemmat lukemat lukuun ottamatta hieman pienempää kolmen pisteen heittoprosenttia. Dirk Nowitzki taas pussitti vapaaheitot tarkemmin kaudella 2006–2007, mutta jää Markkasesta vähän pelitilanneheittojen ja kolmen pisteen heittojen tarkkuuksissa.

24 pistettä, 8 levypalloa, 50/40/85 -heittotarkkuudet:

Pelaajan nimi Pisteet per ottelu Levypallot per ottelu Pelitilanneheitto% 3 pisteen heitto% Vapaaheitto% Kausi Ikä Larry Bird 29,9 9,3 52,7 41,4 91,6 1987–1988 31 Larry Bird 28,7 10,5 52,2 42,7 88,2 1986–1987 30 Lauri Markkanen 24,9 8,6 52,0 43,2 87,0 2022–2023 25 Dirk Nowizki 24,6 8,9 50,2 41,6 90,4 2006–2007 28

Osuvasti tilastoista nousevat esiin juuri Bird ja Norwitzki, sillä Markkasen yksi lempinimistä rapakon takana on ollut “Lauri Bird”. Markkasta on taas verrattu NBA-uran alusta asti Nowitzkiin. Nuo vertailut ovat saaneet vaikeiden kausien jälkeen lisää pontta.

Toki levypallokeskiarvo rajaa ylläolevasta vertailusta pois pienemmät pelaajat, mutta pistekeskiarvo, levypallokeskiarvo ja heittoprosentit ovat kuitenkin todella perinteisiä koripallotilastoja mittaamaan pelaajia.

Kyse ei ole siis edes mitään hakemalla haetuista tilastoista, kuten ”ensimmäisestä seitsemän jalkaa pitkästä pohjoismaalaisesta” tekemässä historiaa.

Vertailu Birdiin ja Nowitzinkiin kertoo, kuinka tehokas ja monipuolinen pelaaja Markkanen on tällä kaudella ollut koko sarjan mittapuulla.

Yksi konkreettinen esimerkki Markkasen monipuolisuudesta on nähtävissä Suomessa aamuisin Markkasesta tehdyillä kohokohtavideoilla, jotka ovat täynnä onnistuneita kolmosia ja donkkeja. ”Lauri Legend” on tällä kaudella NBA:ssa ainoa pelaaja, joka on upottanut vähintään 80 kolmen pisteen heittoa ja donkannut vähintään myös 80 kertaa. Tässä vertailussa Markkanen erottuu vahvasti edukseen.

Nyt onkin palattu suomalaisen osalta tilanteeseen, jossa oltiin Markkasen kahden ensimmäisen kauden aikana. Tuolloin nuori suomalainen sai suitsutusta ympäri liigan. New Yorkissa Markkasta hehkutettiin jopa yksisarviseksi eli pelaajaksi, joka on jollain tavalla ainutlaatuinen koko liigassa. Yleisemin termillä viitattu pitkiin urheilullisiin ja poikkeuksellisen taitaviin pelaajiin. Yllä oleva tilasto on jälleen esimerkki Markkasen mahdollisuudesta olla yksisarvinen.

Oman mausteensa valintaan tuo myös Markkasen valtava loikka uudelle tasolle. Utah Jazzin ykköstähdeksi noussut suomalainen on suurin suosikki voittamaan liigan kehittyneimmän pelaajan palkinnon.

Kun kaivetaan Markkaselle kehitykselle historiallista perspektiiviä, saa sekin mykistäviä piirteitä.

Tällä vuosituhannella vain muutama NBA:n kehittyneimpänä pelaajana palkittu on ottanut yhtä kovan kehitysloikan kuin Markkanen. Laskutoimituksissa mittarina toimivat perinteiset piste-, levypallo-, syöttö-, riisto ja torjuntakeskiarvot suhteutettuna peliaikaan.

Ennen tätä kautta Markkanen oli osoittanut kykyjään yltää supertähdeksi vain ajoittain. Suurin huippuhetki oli toisella kaudella, helmikuussa 2019, kun Markkanen pelasi 26 pisteen ja 12 levypallon keskiarvolla. Nyt suomalaisen otteissa on ollut myös kaivattua tasaisuutta.

Markkanen on tehnyt peräti 19 ottelussa peräkkäin vähintään 20 pistettä. Kovempaan putkeen on pystynyt NBA:ssa tällä kaudella vain neljä pelaajaa.

Markkasen valitseminen tähdistöpeliin ei ole siis mitään huttua. Olisi ollut todella suuri vääryys, jos suomalaista ei olisi valittu.

Ennen tähdistöpeliä voi tapahtua vielä iso käänne

Markkanen on itse puhunut NBA-tähdistöpelistä tavoitteenaan jo uransa alusta asti. Loppukesästä 2019 Markkanen myönsi Yle Urheilulle, että tähdistöpeliin pääseminen on ollut hänelle itselleen iso tavoite. Samassa haastattelussa Markkanen myös kuvaili, kuinka NBA:n yksi suurimmista haasteista on pitää sama taso pelaamisessa illasta toiseen.

Kummassakin Markkanen on nyt onnistunut Utah Jazzin paidassa. Vatsa ei silti varmasti ole täynnä. Markkanen on aina puhunut, kuinka joukkueen menestys menee aina edelle ja muistanut kiittää joukkuekavereitaan hirmusuoritustensa jälkeen. Seuraava luonnollinen askel Markkaselle olisi uran ensimmäiset pudotuspeliottelut. Siis joukkuetavoitteen täyttyminen.

Lauri Markkanen puhui tähdistöpelitavoitteistaan loppukesästä 2019 Urheiluruudussa.

Tällä hetkellä Utah on pääsemässä viimeistä edellisenä joukkueena pudotuspelikarsintoihin eli on yhdeksäntenä läntisessä konferenssissa. Sijat 6–13 ovat erittäin tiukassa pakassa kahden voiton sisällä.

Voi kuitenkin olla, että pudotuspelit jäävät tällä kertaa vielä haaveeksi. Ennen kahden viikon päästä sunnuntaina pelattavaa tähdistöottelua voi tapahtua vielä isoja asioita. NBA:n siirtotakaraja on nimittäin ensi viikon torstaina.

Pohjois-Amerikassa useampi koripallotoimittaja on viime aikona puhunut, ettei Utahin seurajohto miettisi menestystä vielä tänä keväänä, vaan pidemmällä aikavälillä. Viikko sitten kokenut NBA-toimittaja Marc Stein kertoi (siirryt toiseen palveluun), että Utahin joukkueessa ovat kaupan kaikki muut pelaajat paitsi Markkanen ja tällä kaudella loistanut tulokassentteri Walker Kessler. Toki mitään pakkoa seuralla ei ole kaupata pelaajiaan, jos ei tarpeeksi hyvää tarjousta ei tule. Silti Utah on useiden arvioiden mukaan lähtökohtaisesti myyjän roolissa siirtotakarajalla.

Täytyy muistaa, että Jazzin organisaatio aloitti kesällä uudelleenrakennusprojektin muutaman lyhyehkön pudotuspelivisiitin jälkeen. Seurassa tuskin enää tyydytään siis taas samoihin tuloksiin, kun rakennetaan uutta nousua.

Se voi myös tarkoittaa, että Utah ei vielä yltäisi pudotuspeleihin ja Markkasellekin harvinaislaatuisten tilastojen saavuttaminen olisi vaikeampaa tänä keväänä. Suomalaisten koripallofanien kannalta olisi kuitenkin varmasti toivottavaa, että Utahin seurajohto onnistuisi jälleen kerran peliliikkeissään - tapahtui mitä tahansa.