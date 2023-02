Rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet Helsingissä kahdessa vuodessa peräti kuukaudella – syynä muun muassa netin kautta tehtävien petosten lisääntyminen

Helsingissä rikosten tutkinta-ajat ovat muutamassa vuodessa merkittävästi pidentyneet.

Viime vuonna poliisi käytti rikosten selvittämiseen jo peräti 30 vuorokautta enemmän aikaa kuin kaksi vuotta sitten. Tutkinta-aikojen kasvu alkoi Helsingin poliisin rikostutkintayksikön johtaja Markku Heinikarin mukaan vuonna 2020.

Rikoksien selvittämiseen meni pääkaupungissa viime vuonna keskimäärin 148 päivää, ilmenee Ylen saamasta tilastosta. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 136 vuorokautta eli 12 vuorokautta vähemmän. Vuonna 2020 rikokset tutkittiin noin 118 päivän kuluessa. Tilastossa ei ole mukana liikennerikoksia. Jos ne lasketaan mukaan, keskimääräinen tutkinta-aika oli viime vuonna 118 vuorokautta.

Rikostyypeistä eniten on pidentynyt kahdessa vuodessa omaisuusrikosten tutkinta-aika. Se on kasvanut vähän päälle sadasta vuorokaudesta 145 päivään.

Sen sijaan seksuaalirikosten tutkinta-aika on lyhentynyt eniten. Se oli vielä vuonna 2021 noin 298 vuorokautta, kun taas viime vuonna keskimäärin 266 vuorokautta.

Yksi keskeinen syy tutkinta-aikojen venähtämiseen on rikosylitarkastaja Heinikarin mukaan lainsäädännön muutokset ja erilaiset muotomääräykset, jotka ovat lisänneet rikostutkinnan tehtäviä ja vastuita. Lisäksi rikollisuus on muuttunut ja esimerkiksi verkon välityksellä tehtävät rikokset, kuten petokset, ovat yleistyneet, ja niiden selvittämisen on työlästä. Myös erilaiset rikosilmiöt, kuten jengirikollisuuden tutkinta ja torjunta, sitoo rikostutkintaa eri tavalla kuin aikaisemmin, kertoo Heinikari.

Tutkinta-aikojen lyhentäminen ei onnistu Heinikarin mukaan pelkästään poliisin sisäisin järjestelyin. Poliisivirkoja pitäisi perustaa Helsinkiin lisää ja yksinkertaiset, selvät rikosasiat selvittää entistä useammin niin sanotusti yhdellä kosketuksella rikospaikalla, hän sanoo.

– Esimerkiksi näpistykset pitäisi saada hoidettua loppuun paikalla käyneen poliisipartion toimesta. Tapausten ohjautuminen esitutkintaprosessiin pidentää selvästi tutkinta-aikaa.

Myös poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi viime viikolla Ylelle, että pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin pikaisesti kymmeniä poliiseja lisää, koska turvallisuustilanne on muuttunut.

Helsingin poliisille tulee selvitettäväksi vuosittain noin 70 000 rikosta.