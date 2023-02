Optikko haluaisi luovuttaa jo liikkeensä pojalleen, mutta virallinen lupa jumittaa edelleen – Avi selittää

Markus Mäkelä on valmis perheyrityksen vetäjäksi, kunhan avi saa lupahakemuksen käsiteltyä.

Markus Mäkelä on valmistautunut perheyrityksen sukupolvenvaihdokseen jo vuosia. Hän on neljännen polven yrittäjä. Hänen isänsä isoisä kävi aikoinaan Suomen kaikkien aikojen ensimmäisen optikkokurssin. Perheyritys on toiminut yhtäjaksoisesti jo 73 vuoden ajan.

– Sukupolvenvaihdos on pitkäjänteinen prosessi, joka vie helposti viisikin vuotta. Esimerkiksi asiakassuhteet ovat pitkiä eli on hyvin tärkeää, että oppii tuntemaan asiakkaat ja ehtii tulla tutuksi, kertoo Mäkelä.

Pitkään ja huolellisesti valmisteltua sukupolvenvaihdosta jouduttiin lykkäämään, sillä yksityisen terveydenhuollon toimilupien käsittely on ruuhkautunut Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Ennakkoon arvioitu kahden kuukauden lupakäsittelyaika venyikin yllättäen kuuteen kuukauteen, eikä lupaa ole vielä saatu.

– Tällä hetkellä käsittelyaika on noin viisi kuukautta. Syynä on lupahakemusten määrän raju kasvu. Hakemusten määrä nousi toissa vuonna 40 prosenttia pitkän ajan keskiarvosta, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Mikko Floréen.

Viive johtuu osin koronapandemiasta ja osin lääkelain muutoksesta, jonka mukaan sosiaalihuollon palveluasumisyksikön on haettava lupaa tai tehtävä ilmoitus rajatusta lääkevarastosta.

Avi ei ole voinut lisätä resursseja lupa-asioiden käsittelyyn samassa suhteessa lupahakemusten määrän kanssa.

Toimialajärjestö on huolissaan ruuhkan aiheuttamista haitoista

Muun muassa optikkoliikkeitä edustava Näkeminen ja silmäterveys NÄE ryn toimitusjohtaja Panu Tast on huolestunut siitä, että luparuuhka haittaa merkittävästi esimerkiksi uusien alan yritysten perustamista.

– Liiketoimintaa ei yksinkertaisesti voi aloittaa ilman toimilupaa. Sillä saattaa olla myös rahoituksen saamiseen liittyviä vaikutuksia. Kuukausien viive on tullut ikävänä yllätyksenä sekä uutta yritystä perustaville että liiketoimintakauppaa suunnitteleville, sanoo Tast.

Yritysten perustaminen, toiminnan aloittaminen ja liiketoiminnan myyminen on tarkasti aikataulutettua toimintaa. Kun aikataulu pettää, voi edessä olla tapahtumaketju, jolla voi olla kohtalokkaat seuraukset yritykselle.

– Kaiken viranomaistoiminnan uskottavuus ja luotettavuus perustuu siihen, että säädetyistä ja ilmotetuista käsittelyajoista pystytään pitämään kiinni, perustelee Tast.

Markus Mäkelän tilanne on onneksi hyvä, sillä perheyrityksen toiminta jatkuu vanhalla luvalla siihen asti, kunnes uusi lupa käsitellään.

– Meille ei koidu mitään peruuttamatonta vahinkoa, mutta ylimääräistä työtä ja vaivannäköä kyllä, sanoo Mäkelä.