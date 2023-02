Vain ani harvassa kesätyöilmoituksessa kerrotaan palkka etukäteen, kysyimme mistä salamyhkäisyys johtuu

Duunitorilla on avoinna noin 11 000 kesätyöpaikkaa. Vain noin 200 ilmoituksessa kerrotaan tehtävän palkka euroina.

Meillä saat reilun palkan.

Ja paljonkohan tämä on?

Tamperelainen opiskelija Hanna Sarin sanoo, että joskus kesätyöpaikan tarkka palkka paljastuu vasta työsopimuksesta. Hänestä olisi hyvä, jos se sanottaisiin jo työpaikkailmoituksessa.

Kesätyöpaikoissa on ani harvoin näkyvissä tehtävän palkka euroina. Tällä hetkellä Suomen suurimmalla työhakukoneella Duunitorilla on avoinna noin 11 000 kesätyöpaikkaa, mutta vain noin 200 ilmoituksessa eli alle kahdessa prosentissa kerrotaan tehtävän palkka euroina.

Hanna Sarin ja Peppi Rosqvist kertovat, että kesätyön palkkaa voi olla noloa kysyä, koska työantaja voi ajatella nuoren olevan kiinnostunut vain palkasta. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Palkan kertominen työpaikkailmoituksissa on edelleen harvinaista, vaikka asiasta on puhuttu paljon. Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen sanoo, että viime vuonna heillä julkaistuissa työpaikkailmoituksissa palkka tai palkkahaitari kerrottiin euroina alle seitsemässä prosentissa. Kesätöissä tämä on vielä harvinaisempaa, vaikka palkka kerrotaan hieman useammin kuin viime kesänä.

Mistä tämä kertoo?

– Palkkatieto puuttuu ennen kaikkea siksi, että salamyhkäisyys palkan ympärillä on Suomessa on tiukassa istuva tapa. Lisäksi työnantaja haluaa usein korostaa muita asioita kuin palkkaa, Salonen sanoo.

Tamperelainen opiskelija Henrik Leinonen sanoo, että voi olla noloa kysyä palkasta.

– Mutta jos työnantaja sanoo, että saat kuusi euroa tunnista, on parempi sanoa, että ehkä minä etsin muita paikkoja.

Työantajat kertovat palkkatiedosta

Osa työnantajista kokee, että palkkausta on vaikeaa avata. Esimerkiksi Atria ottaa Suomen tuotantolaitoksille kesätöihin noin 700 henkilöä.

– Palkkaus vaihtelee riippuen työtehtävästä, mahdollisista vuorotyölisistä ja ylityökorvauksista, viestintäpäällikkö Marja Latvatalo sanoo.

K-ryhmällä on noin 6 000 kesätyöpaikkaa tarjolla. Palkka ilmoitetaan vaihdellen. Rekrytointipäällikkö Ilona Castrén sanoo, että K-kauppiaat rekrytoivat ja kirjoittavat ilmoitukset itse.

– Siksi sisällöt vaihtelevat. Maksamme kuitenkin aina vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Myös S-ryhmän ilmoitusten sisällöt vaihtelevat osuuskaupoissa ja yrityksissä, rekrytoinneista vastaava päällikkö Minnastina Miettinen kertoo.

– Kesätyöt liiketoiminnoissamme noudattavat palkkauksessa kaupan sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden työehtosopimuksia. Työllistämme tänä kesänä ympäri Suomen ennätykselliset 17 000 nuorta, Miettinen sanoo.

Nuoret kaipaavat tietoa palkasta

Joskus palkka riippuu henkilöstä ja tämän taustasta. Duunitorin Aino Salosen mukaan useimmiten työnantajalla on kuitenkin tiedossa avoimen tehtävän palkkahaarukka.

– Jos haluaa tavoittaa parhaat tekijät, avoimuus kannattaa. Palkkausta voi myös avata työpaikkailmoituksessa eurojen lisäksi sanallisesti, Salonen sanoo.

Työnhakijat haluaisivat tietoa palkasta. Tästä kertoo myös se, että palkan sisältävät ilmoitukset saavat tuplasti enemmän lukukertoja.

Toisaalta palkka ei ole useimmille nuorille yhtä merkityksellinen kuin vanhemmille työnhakijoille. Kesätyökyselyssä kokemuksen saaminen menee palkan edelle.

Aino Salonen varoittaa kesätyöntekijää asettamasta liian korkeaa palkkatoivetta hakemukseen.

– Jos ei vielä ole paljoa työkokemusta, todennäköisesti ei saa neuvoteltua muhkeaa palkkaa.

