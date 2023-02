Turussa tapon yrityksestä epäilty 15-vuotias poika tuomittu viimeksi syyskuussa puukotuksesta

Turussa yksityisasunnossa tapahtuneesta puukotuksesta epäilyllä 15-vuotiaalla pojalla on raskas rikostausta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi pojan eilen tiistaina tapon yrityksestä epäiltynä. Pojan epäillään puukottaneen viime torstain ja perjantain välisenä yönä yksityisasunnossa aikuista miestä kaulaan ilmeisesti riidan seurauksena.

Teini-ikäinen poika tuomittiin viimeksi syyskuussa vuoden ja viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta. Tuomio tuli puukotuksesta, joka tapahtui Turun Aurajokirannassa viime heinäkuussa. 15-vuotias nuori puukotti 17-vuotiasta nuorta kolmesti selkään riidan päätteeksi. Käräjäoikeus tuomitsi pojan ehdolliseen, koska hän oli ensikertalainen. Tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen.

Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan 15-vuotias nuori ei ole kuitenkaan täysin ensikertalainen. Lehden mukaan poika on ollut mukana myös Turun keskustassa Puolalanpuistossa viime vuoden tammikuussa tapahtuneessa puukotuksessa. Puukotuksesssa loukkaantui 14-vuotias nuori ilmeisesti välienselvittelyn seurauksena. Nyt tapon yrityksestä epäilty poika oli tässä puukotuksessa päätekijän roolissa, mutta häntä ei tuomittu, koska hän oli alle 15-vuotias, eikä täten rikosoikeudellisessa vastuussa.

Helsingin Sanomien mukaan myös poika on ollut myös mukana neljän ryöstön sarjassa Turussa ja Paimiossa syksyllä 2021. Myös pojan vanhemmilla on rikostuomioita. Perhe on ollut myös lastensuojelun asiakkaana.