Seuraavina vuosina Viitala tottui keskusteluihin hiekkalaatikolla. Niissä hän toisti sen, mitä oli vanhemmiltaan oppinut: Antti on erilainen, koska hänellä on jokaisessa solussaan 47 kromosomia. Aulilla, äidillä, isällä ja valtaosalla muista ihmisistä kromosomeja on 46.