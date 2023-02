”Tuskaa ymmärtää täysin vain saman kokenut” – lapsen joutuminen seksuaalirikoksen uhriksi on koko perheelle valtava kriisi

– Lapseen kohdistunut seksuaalirikos on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Se syöksee vanhemmat valtavaan kriisiin, sanoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen.

Vanhemmat jäävät tilanteessa usein vaille tukea. Sitä ei joko ole tarjolla tai vanhempi ei koe tulleensa kuulluksi ammattilaisen luona. Aihe kun on niin vaikea heillekin.

Suojellaan lapsia -yhdistys vastaa huutoon verkossa toimivilla Sinä riität (siirryt toiseen palveluun) -vertaistukiryhmillään. Ryhmät tarjoavat vertaistukea, apua ja käytännön neuvoja vanhemmille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi.

Vain saman kokenut ymmärtää

Kun lapsi joutuu seksuaalirikoksen uhriksi, vanhemmat kokevat yleensä jäävänsä asian kanssa täysin yksin. Tilanteeseen liittyy paljon raskaita tunteita (siirryt toiseen palveluun): vihaa, pelkoa, surua, uupumusta ja jopa kauhua.

– Näistä tunteista ei kehdata puhua kenellekään, mutta ryhmässä pääsee lopultakin purkamaan tuntojaan. Moni sanoo, ettei kukaan muu kuin saman kokenut voi ymmärtää asiaa, Nina Vaaranen-Valkonen kertoo.

Hänen mukaansa yhteiskunnassamme on vallalla varsin vääränlainen käsitys vanhemmista, joiden lapsi joutuu seksuaalirikoksen uhriksi.

– Ajatellaan, etteivät nämä vanhemmat ole huolehtineet lapsistaan. Vertaistukiryhmien osallistujat huomaavat kuitenkin, että kaikki ovat ihan tavallisia vanhempia, jotka ovat pitäneet hyvää huolta lapsistaan. Sekin helpottaa.

Kolmenlaisia rikoksia ja ryhmiä

Suojellaan Lapsia -yhdistyksellä on kolmenlaisia vertaistukiryhmiä vanhemmille.

Yksi on tarkoitettu sellaisille vanhemmille, joiden lapsi on joutunut läheisen henkilön seksuaalirikoksen uhriksi. Lisäksi on ryhmä ulkopuolisten tekijöiden uhrien vanhemmille ja verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaa kokeneiden lapsien vanhemmille.

Tapahtunutta ei saa tapahtumattomaksi, mutta sen kanssa voi oppia elämään. Tapahtunut ei määritä minua tai lastani. Vanhemman kommentti Sinä riität -ryhmästä

Ryhmäjakoon on päädytty siksi, että vanhempien tilanteet ovat osin erilaisia sen mukaan, minkälaisesta rikoksesta on kyse.

– Jos tekijä on lähipiiristä, tilanteeseen liittyy erityisen paljon ristiriitaisia tunteita. Kaiken muun lisäksi joutuu esimerkiksi suremaan suhteiden katkeamista sekä tekijään että jopa laajempaan sukulaisjoukkoon, Vaaranen-Valkonen sanoo.

Ryhmistä on huutava pula

Ryhmille on valtava kysyntä, ja nytkin on seuraava ryhmä odottamassa. Sen lisäksi on vanhempia jonotuslistalla. Yhdistys on jäänyt ilman valtion tukea, minkä vuoksi ryhmiä on jouduttu laittamaan tauolle.

Nyt apuun on tullut Lotta Svärd Säätiö, joka rahoittaa kevään ryhmät.

Ryhmään osallistumisen jälkeen minun on ollut helpompi tunnistaa ja myös hyväksyä omien tunteideni monimutkaisuus ja se, että tapahtunut vaikuttaa myös minun elämääni monella eri tasolla. Vanhemman kommentti Sinä riität -ryhmästä

Ryhmät tukevat vanhempia jossain muodossa jopa vuosia, sillä Suomen rikosprosessit ovat pitkiä. Pahimmillaan prosessit voivat viedä kolmekin vuotta, ja sinä aikana vanhemmat käyvät läpi suuren tunteiden kirjon.

Vaaranen-Valkosen mukaan vanhemmat ajattelevat aina ensimmäisenä lastaan kriisin ollessa akuuttina päällä. Silloin tärkeintä on auttaa lasta, minkä vuoksi vanhemmat eivät ota tilaa omille tunteilleen.

– Vanhemman mahdollisuus pysähtyä oman kokemuksensa ääreen tulee yleensä vasta sitten, kun lapsi voi paremmin. Silloin voi tulla suuri tarve käydä asioita läpi.