”Päänavaajan rooli” on äärettömän haastava, kuvailee Teollisuusliitto palkkaneuvotteluita

Tuhannet teollisuuden työntekijät jäivät keskiviikkona pois töistä. Lisää lakkoja on myös muille aloille on luvassa lähiviikkoina, ellei vientialoille saada palkkaratkaisuja.

Vientialan palkkariita uhkaa ajaa Suomen lakkoaaltoon. Keskiviikkona tuhannet teollisuuden työntekijät jäivät pois töistä, kun lakot alkoivat eri puolilla Suomea.

Lakot uhkaavat laajeta muillekin aloille, sillä työnantajapuoli haluaa sovun työehdoista ensin vientialalle.

”Päänavaajan rooli” Suomen palkkaneuvotteluissa on äärettömän haastava, sanoo Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

– Se tarkoittaa käytännössä sitä, että joidenkin mielestä päänavajaan rooli on luoda lattia ja ehkä työnantajapuolen mielestä luoda katto.

Teollisuusliitto hylkäsi perjantaina valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen noin kuuden prosentin palkankorotuksesta kahdessa vuodessa. Teknologiateollisuuden työnantajat olisivat tämän sopimuksen hyväksyneet.

Vientiteollisuudella on ollut keskeinen rooli Suomen palkkatason määrittelemisessä aikaisemminkin, mutta Teknologiateollisuuden työnantajajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemen mukaan tällä kierroksella paine on silti ollut neuvotteluissa läsnä koko ajan.

Neuvottelujärjestelmä on Ruohoniemen mukaan murroksessa, sillä Teknologiateollisuuden työnantajat käyvät neuvotteluja nyt toista kertaa nykyisellä organisaatiollaan.

– Nyt samaan saumaan osui yllättävän korkea inflaatio, Ukrainan sota, energiakriisi ja niin edelleen.

Teollisuusliiton tavoitteeksi on kuvailtu Saksassa toteutunutta noin viiden prosentin korotusta vuositasolla. Liiton tarkkoja tavoitelukuja perjantaina jatkuviin neuvotteluihin ei varapuheenjohtaja Turja Lehtonen suostunut keskiviikon A-studiossa avaamaan, mutta kustannusten nousuun on hänen mukaansa vastattava.

– Meidän tavoite tietysti on hakea sellainen ratkaisu, jolla saadaan meidän jäsenten ja ylipäätään palkansaajien ostovoiman syöksykierre pysäytettyä. Me emme hae sitä, että saisimme sen nousuun. Me ymmärrämme tämän realiteetin, mutta syöksykierre tässä asiassa pitää saada pois.

