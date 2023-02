Erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka keskeytti australialaisyhtiön kultakaivossuunnitelmat

Pinsiön-Matalusjoen raakkukanta on yksi seitsemästä jäljellä olevasta eteläsuomalaisesta lajin populaatiosta ja tästä syystä lajin suojelun kannalta erittäin arvokas. Arkistokuvan raakku ja raakun poikaset ovat Mustionjoelta Uudeltamaalta.

Kaivosyhtiö NewPeak Finland on hakenut lupaa malminetsintään kaikkiaan seitsemässä kohteessa Pirkanmaalla. Jokaisesta on valitettu hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut australialaisomisteisen kaivosyhtiön Newpeak Finlandin malminetsintäluvan Nokian Metsäkylään.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lupamääräyksessä ei ole voitu kiistattomasti varmistaa, ettei malminetsinnästä aiheudu haittaa alueen erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle.

Malminetsintäalue sijoittuu Pinsiön-Matalusjoen Natura 2000 -alueen välittömään läheisyyteen. Kyseessä on valtakunnallisesti arvokas kohde, joka on suojellun jokihelmisimpukan eli raakun viimeisiä esiintymisalueita Etelä-Suomessa.

Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan Pinsiön-Matalusjoen veden ja pohjan laatu on uhanalaisen lajin kannalta jo tällä hetkellä epäsuotuisa, joten lisäkuormituksella voi olla merkittäviä vaikutuksia.

Hallinto-oikeuden päätös ei kuitenkaan vielä tarkoita että Metsäkylän malminetsintähanke olisi nyt lopullisesti haudattu.

Seuraavaksi asia palautuu luvan myöntäneelle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille uudelleen käsiteltäväksi. Tällöin selvitetään muun muassa se, tarvitaanko alueelle Natura-arviointi, kertoo Tukesin ylitarkastaja Esa Tuominen.

Kirjopapurikko voi ratkaista Hopeavuoren kohtalon

Hallinto-oikeudelle tehtiin kaikkiaan neljä valitusta Pirkanmaalle myönnetyistä malminetsintäluvista. Muut kolme valitusta hylättiin pienin muutoksin. Ylöjärvellä Järvenpään malminetsintäaluetta pienennettiin 1,17 hehtaarilla ja Hämeenkyrön rajalla sijaitsevan Lavajärven aluetta 1,1 hehtaarilla.

Ainakin Valkeakosken Hopeavuoren kohtaloa puitaneen korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jos siihen valituslupa heltiää. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Valkeakosken luonto ovat toimittaneet Pirkanmaan ely-keskukselle tiedon uusista kirjopapurikkoperhosen esiintymistä Hopeavuoren malminetsintäalueen tienoilla.

Hopeavuori on kaivosyhtiön kannalta erityisen houkutteleva, sillä aiemmissa kairauksissa alueelta on löytynyt kultamineraaliesiintymä. Luonnonsuojelijoiden huolena taas on kallioperän arseenipitoisuus. Kairausjätteen pelätään myrkyttävän hajanaiset perhosesiintymät.

Kirjopapurikko kuuluu EU:ssa tiukasti suojeltaviin lajeihin. Perhosen lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty.

Uhanalaista perhoslajia kirjopapurikkoa on tavattu Suomessa vain Valkeakosken suunnalla ja Kaakkois-Suomessa. Tiukasti suojellun lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat on aina säilytettävä. Arkistokuva. Kuva: Pixabay / CC0

Aiempien kokemusten valossa kirjopapurikko ei välttämättä riitä ympäristöluvan tai kaivosluvan torppaamiseen. Tämän uhanalaisen perhoslajin takia luonnosuojelijat ovat taistelleet Valkeakoskella aiemminkin.

Toisen australialaisen kaivosyhtiön, Dragon Miningin suomalaisella tytäryhtiöllä on avolouhos Valkeakosken Kaapelinkulmassa. Tämän kohtaloa puitiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti.

Lupa heltisi, kun kaivosyhtiö sitoutui säilyttämään perhosen suojaksi tarkoitetut metsävyöhykkeet.

Kaivostoiminta tuottaa peräti 75 prosenttia kaikesta jätteestä Suomessa. A-studio vieraili syyskuussa 2022 Valkeakoskella Kaapelinkulman kaivoksella, jossa kahden vuoden kullankaivuu tuotti yli 800 tuhatta tonnia jalostuskelvotonta sivukiveä.

NewPeak odottaa oikeuskäsittelyjen päättymistä

NewPeakilla on Pirkanmaalla hakemukset yhteensä seitsemään eri kohteeseen. Aiemmin mainittujen lisäksi kiinnostusta on toiseen alueeseen Hopeavuorella, sekä Lempäälässä Kalliojärven ja Sastamalassa Isoveden alueisiin. Myös näistä on tehty valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Newpeak Finlandin hallinnollisia tehtäviä hoitava Pekka Pesonen sanoo, että yhtiö aikoo odottaa hallinnollisen päätösprosessin loppuun, ennen kuin päättää seuraavista askeleista.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida aihetta 3. helmikuuta kello 23:een saakka.