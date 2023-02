Äidin ja isän lompakko auttaa ensiasunnon ostamisessa tuhansia nuoria joka vuosi – ilmiö vaikuttaa varallisuuseroihin

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Karoliina Virkkunen, 31, on elämänsä aikana avannut ja purkanut kaksi asuntosäästötiliä.

– Avasin ensimmäisen asp-tilin joskus parikymppisenä pankin aloitteesta. Olen pienituloisesta avioeroperheestä, asunut äidin kanssa vuokralla lähiössä. Tuli yllätyksenä, että minullakin on mahdollisuus.

Opiskeluaikoina säästöille tuli muuta käyttöä. Koronakriisi vei työpaikan ja rahat menivät elämiseen. Kun mielenterveysongelmat nostivat päätään, rahaa meni terapiaan. Opiskelut viivästyivät.

Virkkunen valmistui hiljattain ja aloittelee työuraansa akateemisena pätkätyöläisenä. Omistusasunto tuntuu kaukaiselta haaveelta.

– Käsirahan kokoon saamiseen menee aikaa ja pitäisi säästää vielä enemmän, jotta voin ostaa pankin takauksen. Takaaminen ei ole mahdollista vanhemmilleni, Virkkunen sanoo.

Millenniaalisukupolveen kuuluvan Karoliina Virkkusen aikuisikään on osunut useampi talouskriisi. Nyt häntä huolestuttaa inflaatio. “Odottelen edelleen sitä maailman avautumista, jota meille lupailtiin.” Kuva: Janne Nykänen / Yle

Tuhannet saavat apua vuosittain

Kaikki eivät lähde samalta viivalta tavoittelemaan haavetta omistuskodista.

Danske Bankin viime vuoden lopussa julkaiseman kyselyn mukaan 41 prosenttia ensiasunnon ostajista on saanut asunnon ostamiseen taloudellista tukea vanhemmiltaan. Tämä tarkoittaa, että vuodessa useat tuhannet suomalaiset ostavat ensiasunnon vanhempiensa avulla.

Yleisin tapa auttaa on antaa jotain omaisuuttaan asuntolainan lisävakuudeksi.

Vakuudeksi kelpaavat yleensä esimerkiksi omistusasunto, säästöt ja sijoitukset. Tämä tarkoittaa, että pienituloiset vuokralla asuvat vanhemmat tuskin voivat tarjota lisävakuuksia. Suomen suurimman asuntolainoittajan OP:n mukaan noin kolmasosa ensiasunnon ostajista saa lisävakuudet vanhemmiltaan tai muualta lähipiiristään.

Asunnon saa ilman apua

Yle kysyi hiljattain verkkosivuillaan lukijoilta kokemuksia ensiasunnon ostamisesta. Vastausten perusteella monet nuoret pitävät säästöjen ja lisävakuuksien puutetta keskeisinä esteinä tiellä asunnon omistajaksi.

Avun puute voi hidastaa omistusasunnon ostamista, mutta asuntolaina on mahdollista saada ilmankin, vakuuttavat Dansken ja OP:n asiantuntijat.

– Asuntolaina on mahdollinen kaikille, joilla maksukyky ja luottotiedot ovat kunnossa, kertoo Dansken laina-asiantuntijakeskuksen johtaja Mikko Jurvainen.

Asuntolainan voi taata:

Omalla tai muun henkilön varallisuudella. Omia säästöjä pitää olla runsaasti, jotta lisävakuutta ei tarvita, jopa 30 prosenttia asunnon arvosta.

Omia säästöjä pitää olla runsaasti, jotta lisävakuutta ei tarvita, jopa 30 prosenttia asunnon arvosta. Pankin tai vakuutusyhtiön takaustuotteella. Takaustuotteen hinta riippuu asiakkaasta ja lainan koosta. Hinta liikkuu yleensä muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin. Lisäsäästöjen kuuluu olla tilillä lainanottohetkellä.

Takaustuotteen hinta riippuu asiakkaasta ja lainan koosta. Hinta liikkuu yleensä muutamista sadoista euroista muutamiin tuhansiin euroihin. Lisäsäästöjen kuuluu olla tilillä lainanottohetkellä. ASP-lainaan kuuluvalla ilmaisella valtiontakauksella. ASP-tili on suunnattu 15–44-vuotias henkilöille, jotka eivät omista asuntoa.

ASP-tili on suunnattu 15–44-vuotias henkilöille, jotka eivät omista asuntoa. Maksullisella valtiontakauksella. Valtiontakauksen voi ostaa myös tavalliseen asuntolainaan. Valtiontakaus myönnetään lainalle pankissa asuntolainapäätöksen yhteydessä. Valtiontakauksesta peritään maksu, joka on 2,5 prosenttia valtiontakauksen määrästä.

Lähteet: Danske Bank, OP & Valtiokonttori

Suomen Pankin talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas neuvoo aloittamaan asuntosäästämisen ajoissa, vaikka pienilläkin summilla. Hänen mukaansa ensiasunnon ostamiseen pitää suhtautua pitkän ajan projektina.

– Suurissa kaupungeissa kynnys ensiasuntoon on vielä paljon suurempi kuin haja-asutusalueilla, Raijas sanoo.

Karoliina Virkkunen arvostaa omistusasumisessa mahdollisuutta remontoida kotia omanlaiseksi. Oma pihalla hän kasvattaisi yrttejä ja porkkanoita. Virkkunen kuvattiin ystävänsä kotona Lahdessa. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Perhetausta vaikuttaa

Vanhemmat auttavat aikuisia lapsiaan omistusasujiksi myös muissa maissa.

Maailmalla ilmiö tunnetaan nimellä ”äidin ja isän pankki” (Bank of Mom and Dad). Tietokirja The Asset Economyn (2020) mukaan Britanniassa perheenjäsenet tukevat rahallisesti jopa yli 60 prosenttia ensiasunnon ostajista. Suomalaisen väitöskirjan (siirryt toiseen palveluun) mukaan tausta omistusasunnossa asuvassa perheessä tukee lapsenkin mahdollisuutta tulla kodinomistajaksi.

Rahan lainaamisen lisäksi vanhemmat esimerkiksi takaavat lainoja, ottavat osan lainasta kontolleen tai myyvät omaisuuttaan auttaakseen jälkeläisiään eteenpäin asuntopolulla. Dansken kyselyn mukaan Suomessakin lasten omistusasuntohaaveita tuetaan lisävakuuksien lisäksi myös antamalla tai lainaamalla rahaa.

Toiset saavat paremman lähtökohdan itsenäiseen elämään. Suomen Pankin talousosaamisen neuvonantaja Anu Raijas

Avulle on tarvetta, koska asuminen on kallistunut vuosikausia suurissa kaupungeissa. Suomessa ensiasuntoa varten pitää tyypillisesti säästä 5–10 prosenttia asunnon kauppahinnasta. Mitä kalliimpi asunto, sitä suurempi myös säästöosuuden on oltava.

Perheiden apu ei ole ainoa tapa, jolla asuntovarallisuus keskittyy. Siihen vaikuttaa myös se, että osassa Suomea asunnot ovat hyvin arvokkaita ja toisaalla hyvin edullisia. Ilmiö kasaa varallisuutta suuriin kaupunkeihin.

Haalistunut haave

Karoliina Virkkusen haave omistusasumisesta on haalistunut. Hänen lähipiirissään on paljon vuokralla asuvia kaupunkilaisia, joille omistusasuminen ei tunnu realistiselta tavoitteelta.

– Jos ostan asunnon, minun pitää oikeasti haluta asua siinä. Haluan asua isossa kaupungissa. Se nostaa hintaa. Jos Turussa haluaa asua hyväkuntoisessa rivi- tai omakotitalossa, pitää olla ihan mukavat tulot, Virkkunen sanoo.

Nyt kun Virkkunen on työelämässä, hän aikoo jälleen asuntosäästää. Unelma ei ole kokonaan haudattu.

– Ehkä minulla ja puolisollani on tulevaisuudessa mahdollista ostaa asunto. Mutta se ei ole ykköstavoite.

