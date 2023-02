Kaksi kuukautta eduskuntavaaleihin – katso täältä suora lähetys eduskunnan kyselytunnilta klo 16

Eduskunnan kyselytunnilla keskustellaan politiikan ajankohtaisista asioista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on Tukholmassa tapaamassa Ruotsin pääministeriä Ulf Kristerssonia, joten hän ei ole tällä kertaa vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunnilta on poissa myös sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.). Hän on työmatkalla Yhdysvalloissa.

Perussuomalaiset moittivat maahanmuuttoa

Perussuomalaisten edustajat nostivat kyselytunnilla esille maahanmuuttopolitiikkaa koskevat asiat.

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps.) syytti hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa ihmiskaupan mahdollistamisesta ja luokkayhteiskunnan rakentamisesta.

Rantasen mukaan ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyy yhä useammin myös sosiaaliturvan systemaattista väärinkäyttöä.

– Helsingin poliisin mukaan alikehittyneistä ja kehitysmaista tulevaan työperäiseen maahanmuuttoon liittyy kiinteästi kynnysraha, joka voi olla jopa 15 000 euroa lähtömaasta riippuen, Rantanen kertoi.

Rantanen viittaisi myös siihen, että poliisilla on havaintoja sosiaaliturvan väärinkäytöksistä, jolloin palkanmaksuna on käytetty esimerkiksi järjestelyä, jossa työntekijöiden virallisesti maksettu palkka on mitoitettu siten, että he ovat oikeutettuja sosiaalitukiin lopun palkanmaksun tapahtuessa pimeästi.

– Epäillyt kutsuivat tätä järjestelyä nimellä ”Kela-money”, Rantanen sanoi.

Ministeri Haatainen: Näkemykset ovat yliampuvia

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) torjui perussuomalaisten näkemykset yliampuvina. Haataisen mukaan hallitus on torjunut ihmiskauppaa ja harmaata taloutta.

Haatainen myös linjasi, että ainakin sosiaalidemokraatit pitävät kiinni saatavuusharkinnasta eli työperäistä maahanmuuttoa suunnataan aloille, jotka kärsivät työvoimapulasta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) korosti, että tulevaisuudessa Suomeen tarvitaan lisää sekä kotimaista että ulkomaista työvoimaa. Hän myönsi, että kotouttamisessa ja maahanmuuttajien kielitaidossa on parantamisen varaa.

Kansanedustaja Sari Multala (kok.) peräsi hallitukselta toimia koulutuksen vahvistamiseksi.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) vastasi, että hallitus on panostanut oppimisen tukemiseen.

