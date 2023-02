Riikka Purra saa täyslaidallisen yritysjohtajilta: ”Vastuutonta isänmaan vahingoittamista”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran linja maahanmuutosta on saanut viime päivinä kovaa kritiikkiä yritysjohtajilta.

Arvostelijoiden hampaissa on ollut erityisesti Purran Twitterissä esittämä väite, jonka mukaan ”Väitteet työperäisestä maahanmuutosta ovat bluffia, koska Suomi ei juuri onnistu saamaan sellaista maahanmuuttoa, josta on taloudellista hyötyä, mutta vastaanottaa paljon sellaista, josta on taloudellista haittaa”.

Sijoittaja ja yrittäjä Peter Vesterbacka arvostelee Purran kommenttia suorasanaisesti.

– Suomalaisissa pelifirmoissa kymmeniä eri kansalaisuuksia duunissa, maailman parhaat tekijät tekemässä maailman parhaita pelejä. Ikävä että meillä on näitä haitta-poliitikkoja ankeuttamassa kaikkien elämää, Versterbacka kirjoittaa viitaten Purran kommenttiin maahanmuutosta.

Keskusteluun osallistuu myös Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Hänen mukaansa Nokia palkkasi Suomeen viime vuoden aikana noin 700 uutta osaajaa, lähinnä tuotekehitystehtäviin.

– Lähes puolet näistä on muiden maiden kansalaisia. Nokian noin 6900 hengen vahvuisessa Suomen henkilöstössä on edustettuna noin 80 eri kansallisuutta, Lundmark kertoo.

Purra kommentoi saamaansa kritiikkiä Twitterissä.

– Jos avauksiimme jaksaisi tutustua muutenkin kuin Vesterbackan haittaedustajista puhuvien tviittien kannustamana, saattaisi nopeasti huomata, että kritisoimme sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta ja sen autuuteen vetoamista.

Purra on aiemmin kertonut muun muassa Talouselämän (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että tyrmää työperäisen maahanmuuton, joka ”nojaa sosiaaliturvaan”.

Myös Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää kommentoi keskustelua.

– Mehiläisen ohjelmistokehityksessä on lukuisia eri kansallisuuksia. Hoivakodit eivät pyörisi ilman maahanmuuttajia. Ja hoivakoteja ovat rakentamassa maahanmuuttajat. Itsekin ollut ”mamu”, asunut ja työskennellyt Ruotsissa, USA:ssa, Ranskassa, Iso-Britanniassa ja Virossa, hän kertoo.

Vesterbacka pitää perussuomalaisten maahanmuuttolinjaa ”vastuuttomana isänmaan vahingoittamisena”.

