Näin Venäjän sotapropaganda toimii: Volgograd vaihtaa päiväksi nimensä Stalingradiksi – diktaattori Josif Stalinin kunniaksi

Natsi-Saksan alamäki alkoi 80 vuotta sitten Stalingradissa, kun puna-armeija löylytti akselivaltojen joukot. Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen on seurannut juhlallisuuksia paikan päällä.

VOLGOGRAD / HELSINKI Venäjällä juhlitaan tänään Stalingradin taistelun päättymisen 80-vuotispäivää.

Helmikuussa 1943 neuvostojoukot löivät etelävenäläisessä Stalingradissa akselivaltojen joukot, mitä pidetään merkittävänä käänteenä toisessa maailmansodassa.

Aikaisemmin itärintamalla voitokkaasti edenneet saksalaiset joutuivat aloittamaan perääntymisen, joka lopulta johti natsi-Saksan kukistumiseen ja toisen maailmansodan päättymiseen Euroopassa.

Kovia taisteluita kokenut kaupunki tunnetaan nykyään Volgogradina, mutta juhlapäivän kunniaksi se muutti nimensä takaisin Stalingradiksi.

Kaupungissa on nähty aamulla sotilasparaati ja myöhemmin presidentti Vladimir Putinin on määrä osallistua juhlallisuuksiin.

– Volgogradin keskustassa on marssittu ja yleisölle on esitelty niin toisen maailmansodan aikaisia kuin uusiakin panssarivaunuja. Sotilailla on huudatettu hurraa-huutoja, kuvailee Ylen Venäjän-kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen tunnelmia Volgogradista.

Stalingradin taistelun vuosipäivää juhlistettiin torstaina Volgogradissa sotilasparaatilla. Kuva: Heikki Heiskanen / Yle

Paikallisille asukkaille juhlallisuudet ovat tarkoittaneet kahta vapaapäivää, ja hyvä sää on houkutellut paljon uteliaita silmäpareja kaduille seuraamaan seremonioita.

– Ihmiset täällä tuntuvat pitävän Stalingradin taistelua sekä traagisena että voitokkaana tapahtumana. Monelle paikallisen asukkaan sukulainen – isä tai isoisä – on ottanut osaa näihin taisteluihin, Heiskanen kertoo.

Stalingrad tunnetaan yhtenä historian verisimmistä taisteluista, jossa kuoli useita satoja tuhansia sotilaita niin Saksan kuin Neuvostoliitonkin puolelta.

Keskiviikkoiltana Volgogradissa monet muistomerkit ja hallintorakennukset valaistiin punaisiksi menneiden aikojen kunniaksi. Kuva: Heikki Heiskanen / Yle

Kremlin viesti uppoaa kansaan

Vladimir Putin on presidenttikaudellaan pyrkinyt nostattamaan venäläistä nationalismia. Tähän kuuluu keskeisesti ajatus siitä, että venäläisten tulisi olla ylpeitä maansa menneisyydestä.

Venäläisten keskuudessa on kuitenkin niukasti yksimielisyyttä siitä, mikä on ollut oikeasti hyvää maan pitkässä historiassa.

– Varmin yhteisymmärrys vallitsee siitä, että natsi-Saksan kukistaminen oli hieno asia. Siksi tätä asiaa on viime vuosina pyritty korostamaan Kremlin taholta. Toisessa maailmansodassa tehdyt virheet tai rikokset on pyritty unohtamaan, Heiskanen arvioi.

Hyökkäystä Ukrainaan presidentti Putin on perustellut muun muassa sillä, että maan johto täytyy puhdistaa uusnatseista.

– Volgogradissa ihmiset ovat taipuvaisia uskomaan, että Ukrainaa johtaa äärinationalistinen ryhmittymä, joka haluaa sortaa venäjänkielisiä ihmisiä. Kyllä täällä uskotaan Venäjän johdon viesti sotatoimien oikeutuksesta. Samaan aikaan toki toivotaan rauhaa, Heiskanen kuvailee.

Neuvostoliitosta kertovat muistomerkit kiillotettiin Volgogradissa ennen torstain juhlallisuuksia. Kuva: Heikki Heiskanen / Yle

Kaupungin nimi säilyy

Volgogradissa paljastettiin tällä viikolla uusi Josif Stalinin rintapatsas. Välillä on väläytetty ajatusta siitä, että kaupungin nimi pitäisi muuttaa pysyvästi takaisin Stalingradiksi, kuten se vuosina 1925–61 tunnettiin.

Tällä ajatuksella ei ole kuitenkaan enemmistön tukea.

– Ihmiset ovat tottuneet Volgogradiin. Mielipidemittauksissa kaksi kolmasosaa ei kannata nimenmuutosta, Heiskanen sanoo.

Putinin on määrä puhua tänään torstaina kaupungissa. Kirjeenvaihtaja Heiskasen mukaan ei ole ennakkotietoa siitä, että presidentti tekisi Volgogradissa mitään merkittäviä julistuksia uusista linjauksista.

– Toisaalta Venäjän johtajat tapaavat ilmoittaa suurista asioista yllätyksenä. Että eihän sitä koskaan tiedä, Heiskanen tuumii.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 3.2. kello 23:een saakka.