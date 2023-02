Meyerin Turun telakalle annettu palohälytys – pelastuslaitoksen mukaan palo on hallinnassa

Aluepalopäällikön mukaan palo rakenteilla olevassa Icon of the Seas -aluksessa on sammutettu, ja käynnissä on vahinkojen kartoitus.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on saanut palohälytyksen puoli yhdeltätoista Turun Telakkakadulle.

Hälytys on annettu koodilla suuri liikennevälinepalo. Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Ylen tietojen mukaan Icon of the Seasissa olevat työntekijät on hälytetty kokoontumispaikalle.

Icon of the Seas on Royal Caribbean Internationalille rakenteilla oleva risteilyalus, josta tulee Icon-luokan johtava alus. Sen on määrä tulla liikenteeseen vuonna 2024.

Ylen toimittaja on matkalla paikalle.

Aluepalopäällikkö Sebastian Holm Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoi Ylelle hieman kello 11 jälkeen, että palo on hallinassa.

– Tilanne on pääosin hallinnassa, vielä on savuvahinkojen ja muiden kartoitukset selvityksessä. Varsinainen tulipalo on sammutettu. Mutta tässä kohtaa ei ole enempää tiedotettavaa.

Aluepalopäällikkö Holm lupaa tarkempia tietoja myöhemmin päivän aikana.

Uutinen päivittyy.