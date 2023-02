Iso tukiasema voi ottaa sähköverkosta tehoa kiuasta enemmän – mobiilidatan sähkönkulutus kasvaa, vaikka energiatehokkuus paranee

Osin uusien laitteiden ja kalliimpien liittymien myyntiä vauhdittaakseen matkapuhelinoperaattorit ovat ilmoittaneet 3G-matkapuhelinverkkojensa sulkemisesta tämän vuoden aikana.

Tämä on varsinkin iäkkäämmän älypuhelimen tai muun laitteen omistajalle merkittävää, sillä ilman 4G- tai 5G-ominaisuuksia oleva laite siirtyy käyttämään hitaampaa 2G-verkkoa.

Muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomessa Telian ja DNA:n tukiasemista vastaava yhtiö kuitenkin lupaa hieman pitempää siirtymäaikaa.

– Me emme ole tehneet päätöstä, milloin yhteisverkon 3G-verkko sammutetaan, mutta me ei sammuteta sitä ennen kuin vastaavalla peitolla olevat 4G-, 5G-palvelut on saatavilla. Ja sen voi sanoa, että nyt 2023 vuoden aikana se ei tule tapahtumaan, sanoo Suomen yhteisverkko oy:n toimitusjohtaja Antti Jokinen.

Pinta-alaltaan Yhteisverkon toiminta-alue on yli puolet Suomesta.

Sähköä säästyy ja taajuuksia vapautuu

Loputtomiin ei Yhteisverkkokaan aio 3G-asemiaan pitää toiminnassa, sillä uudemmilla 4G- ja 5G- tekniikoilla tiedonsiirto on energiatehokkaampaa. Toisin sanoen sähköä kuluu siirrettyä sisältömäärää kohti vähemmän.

Muun muassa alkuvuonna oman 3G-verkkonsa sulkemisaikataulusta kertonut Elisa on parantanut mobiiliverkkonsa energiatehokkuutta vuoteen 2016 verrattuna jopa 78 prosenttia.

– 3G-verkon sammuttaminen vähentää noin 15 prosenttia kokonaisenergiakulutusta mobiiliverkon osalta, sanoo Elisan mobiiliverkoista vastaava osastopäällikkö Tiina Höckert.

Hän korostaa, että jokainen uusi teknologiasukupolvi on edellistä energiatehokkaampi.

Toisaalta, kiinteällä liittymällä tiedonsiirron energiatehokkuus voidaan saada mobiililiittymää paremmaksi. Onko siis takapakkia se, että Elisalla kiinteiden liittymien määrä on vähentynyt?

Kiinteä verkko silti energiatehokkaampi

– Lasku tulee ADSL-tyyppisistä kupariverkon liittymistä. Hitaampien kupariverkon liittymien energiatehokkuus on taas huonompi kuin näiden uudempien kuituliittymien, Höckert muotoilee.

Silti Elisalla kuin Suomen yhteisverkolla tiedonsiirron määrän kasvaessa on myös energiankulutus kaiken kaikkiaan kasvanut.

Sähkönkulutuksen puolesta tukiasemat ovat hyvin erilaisia.

– Hajonta on valtava. Jos on syrjäinen alue ja siellä ei ole käyttäjiä, sähkönkulutus on olematon. Mutta jos on keskeisessä paikassa kaupungin keskustassa ja siinä on useita sektoreita moneen suuntaan, niin kyllä se enemmän kuin saunan kiuas kuluttaa, toteaa Jokinen.

Tukiasemallinen talo voi saada etuoikeutetun sähkönsyötön

Uusien, muun muassa kerrostaloihin rakennettavien tukiasemien suhteen Jokinen korostaa niiden hyviä puolia: Taloon vedetään tukiasemaan varten valokaapeliyhteys, matkaviestinten toimivuus paranee ja laitteiden sijoittamisesta taloyhtiön tiloihin maksetaan vuokraa.

Lisäksi keskeisen tukiaseman rakentamisen myötä taloyhtiö voi pyytää sähkön jakeluverkkoyhtiöltä sähkönsaantinsa priorisointia. Tällöin esimerkiksi tehopulatilanteessa mahdollisia kiertäviä sähkökatkoja ei kyseiseen rakennukseen välttämättä tehdä. Eri asia on, hyväksytäänkö pyyntö sähköverkkoyhtiössä.

– Se on mahdollista ja jossakin tapauksessa todennäköistä, sanoo Jokinen.