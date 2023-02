Konservatiivinen herätysliike järjesti tilaisuuksia Turun kouluissa – kaupunki ohjeistanut kouluja pidättäytymään yhteistyöstä

Kuvituskuva. LuomisLabraa on järjestetty ainakin Yli-Maarian ja Haarlan kouluissa.

Neljässä Turun koulussa on viime vuonna järjestetty LuomisLabra-nimellä kulkevaa herätysliikkeen toimintaa. Kaupunki ohjeistaa kouluja pysymään opetussuunnitelmassa.

Neljässä Turun koulussa on viime vuoden lopulla järjestetty konservatiivisen herätysliike Kansanlähetyksen tuella LuomisLabra-nimellä kulkevaa, osittain tunnustuksellista toimintaa.

Kansanlähetys on evankelisluterilaisen kirkon sisäinen konservatiivinen herätysliike, joka muun muassa vastustaa naispappeutta.

Kristillisen medialiiton julkaisema Seurakuntalainen-lehti (siirryt toiseen palveluun) kuvailee LuomisLabraa ”uskontoa ja tiedettä yhdistäväksi oppitunniksi”, jossa ”puhutaan luomisesta, evankeliumista ja Jumalan huolenpidosta sekä tehdään samalla laboratoriokokeita, jotka elävöittävät sanomaa.”

Turun perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuomisen mukaan herätysliikkeen toiminta kouluissa on kaupungin tiedossa ja sen laajuutta Turun kouluissa on kartoitettu. Tuomisen mukaan kyse on ollut yksittäisistä tapauksista.

Kouluja ohjeistettu pidättäytymään yhteistyöstä

Turun kaupungin mukaan osa LuomisLabra-toiminnasta on tapahtunut koulupäivien aikana uskontotunneilla ja osa koulun ulkopuolisina seurakunnan järjestäminä kerhoina, joista on tiedotettu suoraan koululaisten huoltajia.

Tuominen kertoo, että kouluja on ohjeistettu pidättäytymästä yhteistyöstä erilaisten aatteellisten toimijoiden kanssa.

– Tällaisia vierailuja ei tässä muodossa pidä järjestää. Jos mukana on jokin aatteellinen tai tunnustuksellinen aines mukana, se ei sellaisenaan sovellu perusopetukseen, Tuominen sanoo.

Asiasta on tullut Tuomisen mukaan yksittäisiä yhteydenottoja koululaisten vanhemmilta.