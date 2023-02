Yle tapasi Turkin kurdialueella poliitikon, jota uhkaa vankiselli jo maanantaina – ”Viesti on, että kurdit eivät saa tehdä politiikkaa”

DIYARBAKIR Maanantaina Gülşen Özer saattaa jo olla matkalla vankilaan. Hän on paikallispoliitikko kurdimielisestä HDP-puolueesta, eli kansojen demokraattisesta puolueesta.

Nyt hän istuu puolueen toimistossa Turkin kurdialueen epävirallisessa pääkaupungissa Diyarbakırissa, eikä vaikuta mitenkään lannistuneelta. Häntä odottaa enimmillään 30 vuoden vankeusrangaistus terrorijärjestön jäsenyydestä.

Poliitikko Gülşen Özeriä uhkaa pitkä vankeustuomio terrorijärjestön jäsenyydestä. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Özerin mukaan terroristisyytösten todistusaineisto on kerätty hänen julkisista esiintymisistä.

– Toiminnassani ei ole mitään salaista. Lehdistötilaisuudet ja poliittiset kokoukset eivät ole salaisia. Viesti on se, että kurdit eivät saa tehdä politiikkaa ja esittää vaatimuksia, siitä tässä on kyse, Özer sanoo.

Oikeudenkäynnin loppuistunto on tarkoitus pitää maanantaina. Jos Özer tuomitaan maksimirangaistukseen, hänet viedään vankilaan, vaikka hän valittaisi tuomiostaan.

Vuoden 2019 paikallisvaalien jälkeen hän nousi Bismilin kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi. HDP:tä edustavat pormestarit ja kaupunginjohtajat on kuitenkin erotettu ja korvattu Turkin sisäministeriön työntekijöillä.

Diyarbakırissa rauhallinen tunnelma

Diyarbakır on tätä nykyä rauhallinen kaupunki, vaikka siellä täällä näkyy poliisin panssariajoneuvoja.

Vielä vuonna 2015 kaupunki oli taistelutanner. Vanhakaupunki, kaupunginmuurien kupeessa sijaitseva Sur, jauhautui raunioiksi Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n ja turvallisuusjoukkojen taisteluissa.

Diyarbakırin vanhakaupunki kärsi pahoja vahinkoja PKK:n ja turkkilaisjoukkojen välisissä taisteluissa vuonna 2015. Kuva: EPA/STR

Nyt vanha kaupunki on rakennettu uudestaan, mutta vaikuttaa siltä, että suuri osa asukkaista ei ole palannut.

Valtio on luvannut uusia asuntoja taisteluista kärsineille, mutta esimerkiksi Turkin arkkitehtiliitto (siirryt toiseen palveluun) on sanonut, että vain pieni osa entisistä asukkaista on saanut palata kotiin. Viranomaiset ovat torjuneet arvostelun.

Osa entisistä asukkaita on myös saanut asuntoja muualta Diyarbakırissa.

Kurdit Turkissa Kuva: Osmo Päivinen / Yle Kurdeja on Turkissa noin viidesosa väestöstä, eli vajaat 20 miljoonaa. Tarkkoja lukuja ei ole. Merkittävä osa kurdeista asuu Länsi-Turkissa. Kurdimielinen HDP on Turkin toiseksi suurin oppositiopuolue. Perustuslakituomioistuin käsittelee puolueen lakkauttamista. Perusteluna ovat väitetyt yhteydet kiellettyyn Kurdistanin työväenpuolueeseen PKK:hon. Kaakkois-Turkissa alkoi vuonna 1984 aseellinen yhteenotto PKK:n ja Turkin turvallisuusjoukkojen välillä. PKK vaatii nykyisin kurdeille itsehallintoa. Yhdysvallat ja EU ovat määritelleet PKK:n terrorijärjestöksi. Turkin turvallisuusjoukot ovat pitkälle nujertaneet kurdisissit Turkin rajojen sisäpuolella. Taisteluissa on kuollut yli 45 000 sotilasta, sissiä ja siviiliä, mutta arviot kuolleiden määrästä vaihtelevat.

Basaarissa presidentti saa kyytiä

Basaarin lähellä kulkevalla kadulla näkyy sekä Turkin lippu että presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kuva.

Presidentti Erdoğanin kuva Diyarbakırin keskustassa. Kuva: Mikko Ahmajärvi

Basaarissa voi kuulla kovaa puhetta myös presidentistä.

– Täällä ei ole mitään, ei työtä eikä elämää. Jos ihmiset osoittavat mieltään, heitä vainotaan ja painostetaan ankarasti. Tämän minä sanon ja viekööt vaikka minut hirtettäväksi kun puhun täällä, sanoo vihaisen oloinen mies.

Puhe loppuu kuin veitsellä leikaten, kun mies näkee poliisipartion lähestyvän. Poliisit jatkavat kuitenkin matkaansa puuttumatta mitenkään haastatteluun.

Mies jatkaa haukkumalla presidentti Erdoğania.

– Toivon, että hän menettää vallan. Sitten koittaisi vapaus ja loppuisi ihmisten vaino ja kidutus. Tämän minä sanon muslimina.

Nuori basaarikauppias, joka pääsee vaaliuurnille ensimmäistä kertaa, kehuu ensin vuolaasti presidentti Erdoğania. Hetken päästä hän tulee kertomaan, ettei uskaltanut sanoa muuta.

Muut kauppiaat nauravat ja joku huikkaa Turkissa tunnetun lauseen:

– Silivrissä on kylmä.

Sillä viitataan Istanbulin länsipuolella sijaitsevaan jättivankilaan, jossa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan pidetään lukuisia poliittisia vankeja.

Diyarbakır on kurdialueen epävirallinen pääkaupunki. Kaupungissa on vajaat kaksi miljoonaa asukasta. Kuva: Tom Kankkonen / Yle

Jotkut pelkäävät puhua

Kauniin vanhan talon sisäpihalla sijaitsevan kahvilan edustalla tunnelma on alakuloinen hienosta ympäristöstä huolimatta. Nuori nainen, joka haluaa pysyä nimettömänä sanoo, että Turkissa ei ole demokratiaa. Hän vaikuttaa pelokkaalta.

– En oikeastaan halua sanoa mitä ajattelen, tässä on vaikea puhua. Se on surullista ja ahdistaa minua.

Yksi basaarin kauppiaista kertoo kurdiksi toivovansa, että kurdimielinen HDP-puolue voittaa, koska kurdien pitää puolustaa omaa kieltään.

Mahdollisesti ensi viikolla vankilaan päätyvä kurdipoliitikko Gülşen Özer puhuu vapaudesta ja omasta kulttuurista.

– Koska olen kurdi, haluan elää kurdina. Haluan kasvattaa lapseni kurdien kulttuuriin. Siihen kuuluu myös oikeus omaan kouluun. Nyt tarjotaan muutama tunti vapaaehtoista äidinkielen opetusta, ei se riitä, sanoo Özer.

Kaakkois-Turkin kurdialueella on rauhallista, mutta jotkut ihmiset kuvaavat tunnelmaa painostavaksi. Kuva: Mikko Ahjmajärvi

”Nyt myös poliitikkojen perheet tähtäimessä”

Özer sanoo, että kurdien oikeuksien puolesta taisteleminen ei ole helppoa, mutta ei hän voi muuttua muuksi: hän on kurdi.

– En koskaan ajatellut lähteväni täältä, mutta en arvostele niitä jotka ovat päättäneet lähteä ulkomaille. Aiemmin täällä käytiin vain meidän poliitikkojen kimppuun, nyt kohteeksi otetaan koko perhe. Poliitikon lapsilta saatetaan esimerkiksi estää työnteko.

Presidentti Erdoğanin ja hänen Oikeus ja kehitys -puolueensa linja on kurdikysymyksessä heilahdellut laidasta laitaan. Välillä on neuvoteltu jopa PKK:n kanssa, uudistettu ja tarjottu oikeuksia, välillä on noudatettu tiukkaa linjaa.

Monien kurdipoliitikkojen kohtalon perusteella näyttää siltä, että jos jotain tehdään, aloitteen pitää tulla ylhäältä presidentin palatsista, ei ruohonjuuritasolta.