Tältä näyttää Mulderin ja Scullyn flirtti – myös esimerkiksi Salkkarit ja Wednesday ovat nyt kuumaa shippaus-videomateriaalia

Alle kahdenkymmenen sekunnin mittaiselle videolle on leikattu pätkiä eri kohtauksista Salatut elämät -sarjan eli Salkkareiden nuorista roolihahmoista Leo Sievisestä ja Laila Kajanderista. Nopeatempoiselle editoinnilla, katseiden suunnalla ja Genevieve Stokesin hempeän Habits-kappaleen tahdittamana on luotu vaikutelma orastavasta romanttisesta suhteesta.

Tällaisia videoita löytyy TikTokin salkkarits_-tililtä, jolla on lähemmäs 400 000 seuraajaa, ja tilin tuotoksissa kyse on usein shippaamisesta. Shipperikulttuurilla ja shippaamisella tarkoitetaan televisiosarjojen hahmojen tuomista romanttisesti yhteen. Shippaaminen lihallistuu fanien tekemillä amatöörivideoilla: fiktiivisten hahmojen ympärille luodaan pientä vispilänkauppaa ja romantiikan auraa kuva- ja äänikerronnan keinoin.

– Luulen, että kyse on pohjimmiltaan ihmisluonteelle ominaisesta sisäsyntyisestä jutusta. Ihmissuhteilla spekuloidaan yleensäkin paljon ja sitä tapahtuu niin työpaikoilla kuin harrastuspiireissäkin. Kiinnostusta ihmissuhteisiin tapahtuu myös normiarjessa, ei pelkästään faniympyröissä, tutkija Meniina Wik pohtii syitä shippaamiseen.

Avaa kuvien katselu Meniina Wik kiinnostui shippaamisesta Salaiset kansiot -kulttisarjan myötä. Kuva: Meniina Wik

Wik väitteli äskettäin aihepiiristä Vaasan yliopistossa Tulkinnasta tuotantoon: Audiovisuaalinen shippaustuotanto digitaalisena itseilmaisuna -väitöskirjansa tiimoilta. Hän itse kiinnostui fani- ja shippausvideoista jo kolmisenkymmentä vuotta sitten kulttimaineeseen nousseen, 1990-luvulla alkaneen Salaiset kansiot -sarjan tiimoilta: voidaan siis puhua sekä tutkijasta että fanista.

– Shipperiys on kulkenut mukanani jo pitkään, mutta itse termi tuli minulle tutuksi vasta myöhemmässä vaiheessa. Ajauduin sattumoisin sivustolle, jossa käsiteltiin shippaamista ja huomasin, että tämähän on kuin minusta olisi kirjoitettu, Wik muistelee.

Avaa kuvien katselu Salaisten kansioiden Fox Mulder ja Dana Scully ovat olleet jo pitkään shippaajien kohteena. Kuva: Copyright 20th Century FOX TV. All rights reserved.

Shippaaminen vaikutti scifi-sarjaan

Paranoiaa huokuva scifi-sarja Salaiset kansiot, jota tehtiin myös vuosina 2016–2018, on jo pitkään ollut shippereiden suosiossa. Etenkin sarjan alkuvaiheessa päähenkilöiden Fox Mulderin ja Dana Scullyn väliltä pyrittiin karsimaan pois kaikki vähänkin romantiikkaan viittaava.

Tuotantoporras ajatteli, että koska Dana Scully on vähän jäyhä, pukeutuu peittävästi ja osoittaa asiantuntijuutensa tilanteessa kuin tilanteessa, hän ei ole mikään helposti shipattava henkilö. Toisin kuitenkin kävi: vahva naishahmo ja hänen kyyninen, hieman arkisen oloinen kollegansa saivatkin fanit innostumaan.

– Kun roolihahmojen romanttisen suhteen spekulointi kasvoi, tuotanto kielsi koko ilmiön: että nyt liikutaan jossakin saippuaoopperaosastolla, Meniina Wik sanoo.

Wik toteutti osana väitöskirjaansa oman shippausvideon. Videon teema on booty call, ja sen avulla Salaiset kansiot scifi-sarjaa on pyöräytetty pikkutuhmaksi flirttailuksi. Wikin mukaan oli vaativaa työtä löytää sarjasta käyttökelpoisia klippejä, jotka sisälsivät puhelimen käyttöä ja joissa hahmojen ilmeet tukivat kokonaisuutta. Video on lyhennetty artikkelia varten.

Tuotantoporras huomasi kuitenkin nopeasti, että shipperit ja ihmissuhteisiin liittyvät puheenaiheet toivat Salaisille kansioille myös kaupallista menestystä ja moniulotteista sisällöllistä lisäarvoa, joten suuntaa muutettiin. Sarjaan tuotiin shippereitä puhuttavia elementtejä ja Mulder ja Scully esiintyivät esimerkiksi pariskuntana – tosin peitetehtävissä.

– Salaisten kansioiden kohdalla shippaaminen on selvästi muuttanut sarjan narratiivia ja lisännyt sen suosiota. Tietyt teemat eivät välttämättä kiinnosta kaikenlaista yleisöä, mutta spekulointi ihmissuhteilla voi herättää sellaisen segmentin huomion, joka ei muuten olisi tällaiseen genreen ihastunut, Meniina Wik kiteyttää.

Avaa kuvien katselu Frozen-animaation Elsaa on yhdistetty romanttisessa mielessä... Kuva: Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/All Over Press

Avaa kuvien katselu ...Rise of the Guardians -videopelin Jack Frostiin. Kuva: ©Paramount/Courtesy Everett Collection/All Over Press

Vampyyrintappaja kohtaa pelihahmon

Shipattavaksi sopivat parhaiten niin sanotut pyöreät hahmot, joissa on tarttumapintaa ja jotka usein valikoituvat elokuvien ja sarjojen päähenkilöiksi. Romanttinen sankari on usein juuri tällainen pyöreä hahmo: sankaruus ei niinkään perustu yleisen järjestyksen ylläpitämiseen, vaan sankari nähdään toimimassa myös järjestyksen ulkopuolella.

– Hahmo toistaa harlekiiniromaaneista tuttua romanttista sankaria, joka on erakoitunut ja ongelmallinen, ja ehkä juuri näistä syistä niin kiehtova – siispä mainio kohde tosirakkauden pelastettavaksi, Meniina Wik toteaa.

Shipattavia hahmoja löytyy viihdeteollisuudesta roppakaupalla, ja niitä yhdistellään toisiinsa videoiden lisäksi myös digitaalisessa taiteessa.

Crossover couple -nimellä kulkevia pariskuntia löytyy niin sarjakuvista, kirjallisuudesta, peleistä kuin televisiosarjoistakin. Jelsa viittaa Frozenin Elsan ja Rise of the Guardians -animaation Jack Frostin oletettuun romanttiseen suhteeseen, Buffy, vampyyrintappajan Buffya taas on yhdistelty romanttisessa mielessä muun muassa Baldur's Gate -videopelin tummaihoiseen ja valkotukkaiseen Solaufein-haltiaan.

Tällä hetkellä shippaamista tapahtuu runsaasti muun muassa suositun Wednesday-sarjan (2022) tiimoilta. Päähenkilö Wednesday Addamsia yhdistetään esimerkiksi sarjan Enid Sinclairiin, ja yhdistelmä kulkee nimellä Wenclair. Kyseessä on samalla myös femflash eli kahden naisen välinen suhde.

Avaa kuvien katselu Sherlock Holmesin ja tohtori Watsonin suhteella on spekuloitu kautta aikojen. Kuva Uusi Sherlock -sarjasta. Kuva: Hartswood Films/Shutterstock/All Over Press

Jo Sherlock Holmesia shipattiin

Ilmiönä shippaaminen ei ole mikään täysin uusi juttu, joskin se on muuttanut muotoaan vuosien saatossa. Salapoliisi Sherlock Holmesin ja tohtori John Watsonin suhteen luonteesta syntyi railakkaita spekulaatioita jo yli sata vuotta sitten.

Uusi Sherlock -sarjan (2010–2017) myötä tällainen arvuuttelu on vain lisääntynyt. Holmesin ja Watsonin kuviteltua parisuhdetta kutsutaan Johnlockiksi, ja esimerkiksi Screen Rant -sivustolla pohditaan (siirryt toiseen palveluun), miksi miehet sopisivat niin loistavasti toisilleen. Kyseessä olisi unelmapari, koska he ovat hyvien puolella, rakastavat jännitystä, heillä on samanlainen huumorintaju ja he täydentävät toisiaan.

– Uudessa sarjassa Sherlockilla ja Watsonilla on lämmin ja välittävä suhde siitäkin huolimatta, että he ovat usein eri mieltä asioista. Luulen että spekulointi on lähtenyt liikkeelle hahmojen välisestä kemiasta. Tuotanto taas on pistänyt lisää täkyjä, kun se on huomannut että tällainen saa aikaan liikehdintää fanikunnassa, Meniina Wik toteaa.

Mutta entäpä tulevaisuus? Meniina Wikin mukaan on luonnollista, että teknologian tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat myös shippaamiseen.

– Voisin kuvitella, että digitaalisuuden takia käsityöläisyys katoaa videoista yhä isommissa määrin, ja koneet vievät videoita uusiin suuntiin. Shippausta voisi myös pelillistää ja sitä voisi kokea uudella tavalla virtuaalitodellisuuden kautta.