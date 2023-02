Hiihtäminen loppuu Kivikon hallissa, mutta tulevaisuudessa siellä saatetaan luistella kolmessa kaukalossa

Helsingin Kivikon hiihtohalli on energian hinnannousun vuoksi päätetty sulkea tämän kauden jälkeen lopullisesti.

Jääkenttäsäätiö näkee Itä-Helsingissä sijaitsevassa Kivikon hiihtohallissa potentiaalia jäälajien harrastamiseen. Paikka on herättänyt kiinnostusta myös elintarviketoimijoissa.

Hiihtohallina toimintansa lopettavan Kivikon hallin tulevaisuudesta on monenlaisia visioita. Kiinnostusta on ollut jatkaa hallin toimintaa muun muassa liikuntakäytössä tai elintarvikkeiden kylmäsäilytyksessä.

Kaupunkikonserniin kuuluva Jääkenttäsäätiö on ilmaissut mielenkiintonsa tilaa kohtaan. Jääkenttäsäätiön toimitusjohtajan Tom Kivimäen mukaan Jääkenttäsäätiö on valmis ottamaan hallin käyttöönsä. Edessä on kuitenkin monimutkainen, kaupungin sisäisiä poliittisia päätöksiä vaativa prosessi.

Kivimäen mukaan jäälajeihin on käyttäjämäärään nähden sopivasti tilaa tällä hetkellä, mutta esimerkiksi Hernesaaren jäähalli on sulkeutumassa lähivuosina.

– Tilat ja niiden suomat mahdollisuudet ovat vanhentumassa kovaa vauhtia. Nyt olisi hyvä aika modernisoida jäälajien harrastusmahdollisuuksia, Kivimäki toteaa.

Kivikon halliin mahtuisi kolme luistelukaukaloa.

Helsingin kaupunki ilmoitti syyskuun lopussa, että vuonna 2009 avattu Kivikon hiihtohalli sulkeutuu tämän kauden päätyttyä. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut on irtisanonut vuokrasopimuksensa Kivikon hiihtohallissa ja halli on siirtynyt kaupunkiympäristön toimialalle.

– Helsingin kaupungin liikuntapalveluille sekä kaupunkiympäristölle on ollut tärkeää, että paikka säilyy liikuntakäytössä, kommentoi Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen

Mikään ei ole vielä toistaiseksi varmaa. Tällä hetkellä hallin tulevaisuus on Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä.

