Inarissa kuvataan kansainvälistä Constellation-sarjaa – yksi suurimmista Suomessa kuvatuista tuotannoista jättää alueelle 1,7 miljoonaa euroa

Inarissa kuvataan paraikaa yhtä suurinta Suomessa osittain kuvattua sarjaa. Kansainvälinen Constellation on Michelle MacLarenin ohjaama psykologinen trilleri. MacLaren on tunnettu useista huippusarjoista, kuten Salaiset kansiot, Game of Thrones ja Breaking bad.

Loppuvuonna ilmestyvää sarjaa tähdittävät Noomi Rapace ja Jonathan Banks.

Viidessä maassa kuvattavan sarjan tuotannossa on Lapissa mukana noin 220 elokuva-alan ammattilaista. Paikallisille palveluntarjoajille tuotanto jättää 1,7 miljoonan euron potin.

– Se on kyllä varmasti suurin tuotanto, mikä on ikinä kuvattu Suomessa osittain, toteaa Film Service Finlandin Chief Marketing Officer Anni Wessman.

Inarista löytyi lokaatiot Hollywood-tason tuotantoon

Paikallisille palveluntarjoajille näin suuri tuotanto tuo euroja. Kuvauksissa hyödynnetään yrityksiltä muun muassa erilaisia majoitus- ja ravintopalveluja.

Inarin kunta valikoitui Constellation-sarjan kuvauspaikaksi sopivien lokaatioiden ansiosta. Tuotannon kemijärveläissyntyinen location manager Ilkka Mukkala kertoo tehneensä ensimmäisen työnsä Inarin alueella jo 1990-luvun alussa.

Mukkala on ollut mukana suurimmissa suomalaisissa televisiosarjojen tuotannoissa. Hän kuvaa Constellationin tekemistä mittakaavaltaan Hollywood-tasoiseksi tuotannoksi.

– Sarjan pääohjaaja Michelle MacLaren, joka on huippuohjaaja Hollywoodista, on todella onnellinen ja otettu tästä alueesta.

Constellation nähdään Apple TV+ -suoratoistopalvelussa loppuvuonna 2023. Sarjan tuottaa brittiläis-saksalainen Turbine Studios. Tuotannosta vastaa Suomessa Film Service Finland.

Av-tuotantokannustin vetää Suomeen kansainvälisiä kuvauksia

Tärkeänä syynä Lapin valikoitumisessa Constellationin kuvauspaikaksi toimi myös AV-tuotantokannustin, jonka avulla Suomeen houkutellaan kansainvälistä elokuva- ja televisiotuotantoa.

– Tuotannot, jotka tulevat kuvaamaan Suomeen ja isomman skaalan kotimaan tuotannot saavat maksuhyvitystä Business Finlandilta. Eli kun ne käyttävät paikallisesti rahaa, niin sitten siitä maksetaan takaisin 25 prosenttia, kuvailee Film Service Finlandin Chief Marketing Officer Anni Wessman.

Lappi on viime vuosina koettu kiinnostavaksi ympäristöksi myös suomalaisten elokuvien tekemiselle. Joulukuussa elokuvalevitykseen tulivat Lapissa kuvatut Napapiirin sankarit 4 ja Sisu. Lisää Lappia vyöryy valkokankaille helmikuun aikana, jolloin ensi-iltansa saavat Jope ite ja Skimbagirls.