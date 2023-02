Maakuntalennot jatkuvat ensi vuoden vappuun asti

Helsingistä Kemi-Tornion, Kokkola-Pietarsaaren, Kajaanin, Jyväskylän ja Joensuun lentoasemille lennettävät vuorot olisivat loppuneet heinäkuun lopussa ilman lisätalousarviossa luvattua määrärahaa.

Kajaanin lentokentällä matkustajaliikenne on ollut viidestä maakuntakentästä vilkkainta.

Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen iloitsee hallituksen sopimasta 17 miljoonan euron lisätalousarvioehdotuksesta.

– Tässä vaiheessa ei ollut muita vaihtoehtoja kuin että se raha tulee. Jos yksikin hallituspuolue olisi tämän torpannut, niin ostopalvelut olisivat päättymässä.

Finnair voitti viime vuonna maakuntakenttien lentojen kilpailutuksen ja on lentänyt vuoroja lokakuusta asti. Yhtiöllä oli sopimuksessa optiokausi heinäkuun lopusta ensi vuoden huhtikuun loppuun asti. Lennot operoi Norra, josta Finnair omistaa 40 prosenttia.

– Tietysti Finnairilta tarvitaan nyt julkinen tieto siitä, että he aikovat lentää. Tällainen julkinen tieto on esimerkiksi Kainuun Sanomissa annettukin. Finnairin ja Traficomin edustajat vierailivat täällä pari viikkoa sitten, jolloin Finnairin edustaja totesi, että ostopalvelut he lentävät, Malinen sanoo.

Maakuntalentoja on katsottu tarpeelliseksi tukea, koska koronaepidemia romahdutti kaupallisen lentoliikenteen keväällä 2020. Lentoliikenteen pienemmille lentoasemille toivotaan tuettujen lentojen kautta elpyvän niin, että se olisi jälleen kaupallisesti kannattavaa.

Ylen MOT käsitteli tuoreimmassa jaksossaan maakuntalentoja.

Kajaanin lentokentällä matkustajaliikenne on ollut viidestä maakuntakentästä vilkkainta viime kuukausina. Kainuun maakuntajohtaja uskoo, että lupaus lentojen jatkumisesta vuoteen 2024 asti piristää myös matkailua.

– Matkailu ja kansainvälinen matkailuliikenne ehditään saada käyntiin, saadaan majoitukset myytyä ja kohteet myytyä, kun tiedetään, että lentoja on, Pentti Malinen sanoo.

Malinen muistuttaa, että kuluvalla sopimuskaudella lentoja on ollut vain muutaman kuukauden ajan.

– Tässä vaiheessa eivät Finnair tai muutkaan toimijat olisi pystyneet arvioimaan, miten markkinaehtoinen liikenne olisi ollut mahdollista.

Finnair on jo ilmoittanut, ettei se tule lentämään Helsingin ja viiden maakuntakentän välisillä reiteillä, kun tukikausi loppuu.

Eduskunta käsittelee vielä osaltaan hallituksen lisätalousarvioehdotuksen.

