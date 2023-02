Syyttäjä vaatii sakkoja suojelukoiratapauksessa – syytetty kertoo jännittäneensä koulutustilanteessa

Syyttäjä vaatii sakkoja eläinsuojelurikoksesta vastaajalle, joka kohdisti syytteen mukaan väkivaltaa suojelukoiriin koulutustilanteessa Paimiossa.

Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi salavideoita alkuvuodesta 2021, joissa näkyi, kuinka koiria muun muassa potkittiin, lyötiin päähän ja kuristettiin. Videoiden mukaan koulutuksessa käytetään myös sähkö- ja piikkipantoja, vaikka piikkipantojen käyttö on Suomessa kielletty.

Järjestö kertoi, että väkivaltaa on käytetty koulutuksissa, joita on järjestetty Saksanpaimenkoiraliiton ja sen Varsinais-Suomen sekä Kotkan alajaostojen taholta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsiteltiin tänään Paimiossa tapahtuneita väkivaltatekoja, jotka ovat kohdistuneet koiraan. Syytettynä oleva henkilö myöntää olevansa videolla näkyvä henkilö, mutta kiistää eläinsuojelurikoksen. Vastaajan mukaan hän on kohdellut koiraa videoissa näkyvällä tavalla jännityksen takia.

Haastehakemuksessa ilmenee, että syyttäjän mukaan koiraa on koulutettu kohtuuttoman ankarasti ja koiraa on käsitelty liian kovakouraisesti. Koiraa on muun muassa nostettu ilmaan turkista ja hihnaa on revitty.

Rikosepäilyjä on tutkittu Itä-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.