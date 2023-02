Ensi syksyn muotiväri on oranssi, ja selitys löytyy maailman tilasta

Tamperelaisen vaatebrändi Uhanan syysmallisto on järjesteltynä vaaterekkiin. Henkareissa roikkuu paitapuseroita, hameita, pitkä neulehame ja myös pala leopardikuosista kangasta.

Värimaailma on melko tummanpuhuvaa, mutta seasta pilkistää näyttävästi oranssi.

– Oranssi tulee olemaan iso juttu syksyllä, ja sitä se on varmasti vielä ensi vuonnakin, sanoo Uhana-brändin toinen perustaja Mira Vanttaja.

Miksi juuri oranssi on syksyn trendiväri?

Vanttajan liikekumpani Hanna Virkamäki kuvailee oranssia voimaväriksi.

– Jos maailmassa menee huonosti, kriisien keskellä kirkkaat värit tulevat isoksi osaksi pukeutumista. Tämä on nähtävissä värimaailmassa jo nyt.

Tamperelaisen Uhana-vaatemerkin perustajat Hanna Virkamäki ja Mira Vanttaja seuraavat työssään laajalla kulmalla ympäröivää maailmaa. Uteliaisuus on yksi muotisuunnittelijan tärkeimmistä työkaluista. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Mira Vanttaja puhuu huulipunaindeksistä, jossa värit kirkastuvat sitä mukaa, kun maailmantilanne heikkenee.

Vanttaja on mukana muotialan ammattilaisista koostuvassa Intercolor Finlandissa (ICfin), joka miettii suuntaviivoja värien, materiaalien ja kuluttajien mieltymyksistä tulevaisuudessa. ICfin edustaa Suomea Intercolor-värijärjestön kansainvälisissä kokouksissa.

Suunnittelupöydällä kesä 2024

Uhanan historia ulottuu kymmenen vuoden taakse, jolloin Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki perustivat Tampereella kahden naisen yrityksen. Nykyään vaatebrändi työllistää heidän lisäkseen kymmenen henkilöä.

Toimitilat ovat edelleen Tampereella, Ruuskasen palatsina tunnetussa kiinteistössä.

Suunnittelijakaksikko on siis osaltaan päättämässä siitä, mikä on muotia nyt ja tulevaisuudessa. Tämä ei synny ihan hetkessä. Esimerkiksi 2023 syksyn mallistoa on alettu hahmotella vuosi sitten. Juuri nyt suunnittelupöydällä on kesä 2024. Kovaa vauhtia on valmistumassa myös saman vuoden syysmallisto.

Malliston suunnittelua Uhanan seinällä. Yhden malliston synty on pitkä prosessi, johon kuuluu muun muassa erilaisten kankaiden testaamista. Valmiit vaatteet myös koekäytetään ennen mallistoon päätymistä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

– Koko prosessi lähtee liikkeelle keskustelulla. Millaisia ilmiöitä, värejä ja muotoja olemme maailmalla havainneet? Mitä asioita on noussut tai nousee elokuvista, taiteesta ja musiikista? Hanna Virkamäki luettelee.

Voiko muodin ennustaminen mennä pieleen? Vanttaja ja Virkamäki eivät muista tällaista omalla kohdallaan käyneen. Joskus on käynyt toisinpäin, eli jonkin vaatteen suosio on yllättänyt.

He myös mainitsevat, että ilmastonmuutos ja ekologisuus ovat muuttaneet muotimaailmaakin paljon.

– Nyt halutaan yleisestikin tehdä pitkäkestoisempaa muotia. Siihen omaan tekemiseen ja visioon pitää luottaa ja pysyä siinä.

Muoti ei lähde nollasta

Muoti ei koskaan lähde nollasta. Näin sanoo muotisuunnittelija Sofia Järnefelt.

– Kaikki on seurausta olemassaolevasta ja historiasta, hän toteaa.

Järnefeltillä on laaja kokemus muotialalta sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on toiminut trendien nostajana kansainväliselle Peclers Paris -trenditoimistolle ja opettanut muotialaa Kiinassa. Hän on myös Hedvig-muotibrändin perustaja.

Oman muotibrändinsä lisäksi Järnefelt toimii tuntiopettajana Aalto-yliopistossa muoti- ja tekstiilisuunnittelun osastolla. Hänet nähdään myös Muodin huipulle -ohjelmassa kilpailijoiden mentorina.

Järnefeltin mukaan se, mitä nyt esitellään muotiviikoilla, tulee kuluttajien nähtäväksi vasta syksyllä. Aikajänne muodin synnyssä on pitkä. Se alkaa jo ennen muotibrändien ja suunnittelijoiden työtä.

– Trendien ennustajat ovat aloittaneet työnsä jo puolitoista, jopa kaksi vuotta tätä ennen.

Tekstiilitaiteilija Armi Ratia ja kaksi naismallia esittelemässä Marimekon vaatteita 1970-luvun puolivälissä. Kuva on Yleisradion televisio-ohjelmasta Ilmiömäisiä suomalaisia. Kuva: Antero Tenhunen / Yle

Ketkä trendejä sitten ennustavat? Järnefeltin kaltaiset muotimaailman tuntijat? Kyllä, ja sen lisäksi trenditoimistojen tiimeissä on mukana esimerkiksi markkinoinnin ja myynnin osaajia, eri alojen tutkijoita ja kulttuuriantropologeja.

– Siellä katsotaan mahdollisimman monesta eri näkökulmasta erilaisia ilmiöitä, poliitiikkaa, taloutta ja kulttuuria. Eli ei tuijoteta muotia itsessään, vaan kaikkea muuta.

Esimerkiksi Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi vaikutti myös muotiin, koska asia herätti voimakkaita tunteita maailmassa, myös epävarmuutta.

– Tuli sellainen juurille paluun ilmiö, ja hakeuduttiin johonkin tuttuun ja turvalliseen. Pukeutumisessa palattiin arkkityyppeihin kuten ruskeisiin vakosamettihousuihin, kauluspaitaan ja indigonsinisiin farkkuihin.

Sofia Järnefelt ajattelee trenditoimistoja ja ennustajia enemmänkin ohjureina, ei määrääjinä.

– Ei voida sanella, että tämä on sitten trendi ja sillä hyvä. Vaan esitellään, että tässä on tällainen muodin aukko, jonka kuluttaja saattaa löytää.

Muotia voidaan siis määrittää, ei määrätä.

