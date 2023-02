Tuomo ja Markus saavat maailmamme muutoksen kuulostamaan kauniilta – ajaton levy on ajankohtaisempi kuin koskaan

Tuomo ja Markus. Prättälä ja Nordenstreng. Kannuksensa jo ansainneet tekijämiehet tapasivat 15 vuotta sitten Woodstock-tribuutissa. Ystävyys on kantanut: uusi levy ottaa kantaa, muttei saarnaa. Game Changing on korvakarkkia, jolla on sanoma.

Musiikintekijät Tuomo Prättälä ja Markus Nordenstreng saivat Game Changing -albumin valmiiksi, juuri kun korona-pandemia sulki keikkapaikat. Parin vuoden hyllytyksen jälkeen levy on nyt julki. Kriitikot ylistävät, yleisön reaktio jännittää.