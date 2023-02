Rikostutkinnat olivat viimeinen pisara: marja-alan erikoisasema pois, thaipoimijoista tehdään työntekijöitä

Luonnonmarja-alan toiminta menee uusiksi, kun ulkomaalaisten marjanpoimijoiden asema aiotaan muuttaa työsuhteiseksi. Jos asetusmuutos hyväksytään, se voi tulla voimaan jo maaliskuussa. Tarkoitus on selkeyttää monilta osin sekavaa tilannetta.

Taustalla ovat marja-alan yrityksiin ja alan korkeaan virkamieheen kohdistuvat vakavat rikostutkinnat, sanoo johtava asiantuntija Katri Niskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Asetuksella normalisoidaan luonnonmarjan keruu osaksi kausityötä, mitä muun muassa puutarhamarjojen keruu tälläkin hetkellä on, Niskanen sanoo.

Painetta tuo myös lähestyvä marjakausi.

– Jollakin tavalla pitää turvata se, että poimijoita ylipäätään voi jonkun kestävän juridisen rakennelman pohjalta tänne tulla.

Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa asetuksessa luonnonmarjojen poiminta rinnastetaan esimerkiksi marjatiloilla tapahtuvaan kausityöhön. Tähän asti poimijat ovat toimineet turistiviisumin ja jokamiehenoikeuden nojalla eräänlaisina itsellisinä yrittäjinä.

Ulkoministeriö on jo marraskuussa ohjeistanut lähetystöä Bangokissa lopettamaan viisumien myöntämisen marjanpoiminnan perusteella. Jos asetusmuutos hyväksytään, se vaikuttaa myös maahantulolupien myöntämiseen. Lausuntoaika asetusmuutoksesta (siirryt toiseen palveluun) päättyi 2.2.

Teollisuusliitto: Työsuhteisuus on selkeä parannus

Uusi tilanne tuo valtavia muutoksia yritysten toimintaan, mutta Maaseudun työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondasin mukaan ”siihen on sopeuduttava”.

– Tämä tulee varmasti vaatimaan aika moneen suuntaan erilaisia sopeutumiskeinoja ennen kuin se rupeaa toimimaan. Mahdotontahan se ei voi olla, Nybondas sanoo.

Jo ennen tuoreimpia ihmiskauppatutkintoja marja-alan ongelmista on puhuttu paljon. Poimijoiden asemaa parantamaan säädettiin pari vuotta sitten niin sanottu marjalaki, mutta valvonnassa paljastui, että sen noudattamisessa on isoja puutteita.

Marjatiloilla työskentelevät kausityöntekijät kuuluvat kausityölain piiriin ja heitä koskevat alan työsopimukset. Sama halutaan nyt luonnonmarjojen keruuseen. Kuvassa kausityöntekijöitä pakkaamassa vadelmia Suonenjoella kesällä 2021. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Työsuhteisina poimijoiden asema rinnastuisi muihin luonnontuote- ja maatalousalan töihin. Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riikka Vasaman mielestä tämä olisi selkeä parannus.

– Työntekijöillä on mahdollisuus järjestäytyä, tulla työlainsäädännön piiriin ja saada siitä turvaa asemaansa. En viittaa tässä vain palkkoihin ja työaikaan, vaan myös työturvallisuuteen.

Moni yrittäjä on pitänyt työaikalainsäädäntöä vaikeana asiana, koska työ on kausiluontoista, eikä sesongin ja töiden alkua voi ennalta tarkasti määrätä. Toisaalta poikkeaviin tarpeisiin on pystytty löytämään ratkaisuja muillakin aloilla, muistuttaa Kristel Nybondas.

– Esimerkiksi metsätyöt ovat työaikalain ulkopuolella. Metsäalan työehtosopimuksesta voisi löytyä toimivia käytäntöjä myös marjanpoimintaan.

Myös Vasama näkee, että työehtojen yksityiskohdista on sovittava erikseen metsämarja-alalle.

– Luonnontuotteiden poiminta kuuluu maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen soveltamisalaan, mutta työehdoissa voi olla yksityiskohtia jotka eivät sovellu metsämarjan poimintaan. Metsissä tehtävä poiminta eroaa tilapoiminnasta.

Vastuullisuus on lähtökohta

Nybondas ei ole sataprosenttisen varma siitä, parantaisiko asetusmuutos poimijoiden asemaa kautta linjan. Suomi ei voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä tapahtuu poimijoiden kotimaassa, hän sanoo.

– Onko tasavertaista kohtelua se, että esimerkiksi turistiviisumilla tuleva ukrainalainen voi jokamiehenoikeuden nojalla edelleen ansaita verotonta tuloa itselleen, mutta sellainen porukka joka erityisesti tuodaan näitä töitä varten on toisessa kategoriassa, hän lisää.

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelän mielestä asetuksen muuttamisen yhteydessä vaikutukset niin poimijoihin kuin alan yrityksiin tuleekin arvioida huolella. Nyt arvioinnit puuttuivat esityksestä Käkelän mielestä lähes kokonaan.

Tarvetta toiminnan kehittämiselle marja-alalla joka tapauksessa on, riippumatta siitä miten toiminta järjestetään.

– On ehdottoman tärkeää, että Suomen elintarviketuotannon tai toimitusketjun on täytettävä kaikki ihmisoikeussäädökset ja yritysten vastuullisuuslainsäädännön vaatimukset.