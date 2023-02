Kainuussa on outo ongelma terveydenhuollossa: yhtä aikaa liikaa sijaisia ja hoitajapula

Hoitajien sijaisia on Kainuussa jäänyt yllättäen vaille töitä. Sijaisuuksia ei ole enää voitu tarjota kaikille halukkaille. Sijaisten ylitarjonta on kuitenkin väliaikaista, ja hoitajapula jatkuu.

Sairaanhoitajaopiskelija Ritva Kalmakuusi on pettynyt hoitajasijaisuuksien äkilliseen vähenemiseen Kainuussa. Työtä on ollut niin paljon kuin on ehtinyt tehdä, kunnes tilanne yhtäkkiä muuttui.

– Vuosi kun vaihtui, niin samalla työtkin loppuivat. Enää ei ole kyselty töihin, Kalmakuusi sanoo.

Sijaisuuksien tekeminen on sopinut hyvin opiskeluihin, jotka hän aloitti 2019. Kalmakuusi on edennyt sijaistuksissa hoiva-avustajasta lähihoitajan kautta sairaanhoitajaksi. Keikkatyö kiinnostaa häntä, koska siinä on päässyt tekemään monenlaista työtä eri työyhteisöissä.

– Tiedän toki keikkailun riskit, että kysyntää on enemmän tai vähemmän, mutta olettaisin, että hoitoalalla aina jotakin on tarjolla. Sijaistyö on ollut minulle hyvä tulonlähde, mutta nyt olen ollut käytännössä työttömänä opiskelijana.

Jutun tekemisen viikolla Kalmakuusella oli kaksi työvuoroa Suomussalmen terveyskeskussairaalan akuuttiosastolla.

Kainuussa oli välillä kova pula hoitajasijaisista. Keväällä ja kesällä 2022 sote kertoi kymmenien sijaisten vajeesta. Nyt sijaisia on ollut yhtäkkiä käytettävissä joulukuusta lähtien paljon aiempaa enemmän.

Kainuun hyvinvointialueen rekrytointipäällikkö Jyrki Pursiainen arvioi sijaisten ylitarjonnan yhdeksi syyksi kohonneet elämisen kustannukset.

– Ihmiset haluavat tehdä paljon töitä, minkä myötä meillä on paljon sijaisia käytettävissä. Lisäksi joissakin yksiköissä on useita työntekijöitä palannut perhevapailta töihin.

Pursiaisen mukaan ylitarjonta on väliaikaista, kevään lomien alkaessa sijaisten tarve taas kasvaa.

Työnantajan tarpeet ja työntekijän osaaminen eivät aina kohtaa

Rekrytointipäällikkö Jyrki Pursiainen kertoo, että jokaiselle sijaiselle pyritään etsimään sopiva työ. Hoitajasijaisten pankissa on satoja henkilöitä, mutta määrä ei yksistään kerro mitään.

Sijaisia ei voi Pursiaisen mukaan ajatella massana, vaan on huomioitava työnantajan tarpeet, työntekijän toiveet ja hoitajien osaaminen. Lähihoitaja ei voi tehdä sairaanhoitajan tehtäviä, ja esimerkiksi laskimonsisäiseen lääke- ja nestehoitoon on oltava erillinen koulutus.

Sijaisia voi puuttua yksiköistä, joissa on muutenkin pulaa hoitajista samalla, kun joihinkin yksiköihin on hetkellisesti ylitarjontaa.

– Kainuun hyvinvointialueen eläköitymis- ja vaihtuvuusnäkymä on, että tekijöitä tarvitaan edelleen enemmän kuin heitä on saatavilla. Hoitajapulaa ei siis ole ratkaistu, sanoo Pursiainen.

Ritva Kalmakuusesta tuntuu ristiriitaiselta, että sotealaa vaivaa kova työvoimapula, mutta omalle sijaistyöpanokselle ei yhtäkkiä olekaan kysyntää.

– Turhauttaa jatkuvasti kuulla ympäriltä, että töitä olisi tiedossa, mutta sitten jostain syystä sairaanhoitajia tai sijaisia ei palkata.

Kalmakuusi asuu Suomussalmella, mutta on tehnyt sijaisuuksia säännöllisesti myös reilun sadan kilometrin päässä Kajaanissa. Hän on valmis liikkumaan työn perässä, ja jos sijaisuuksia ei kotimaakunnasta löydy, kutsuu Etelä-Suomi.

– Minulla on työhalua, työkykyä ja osaaminenkin on valmistumisen myötä tulossa. Etelä-Suomi houkuttaa aika paljon sen vuoksi, että siellä myöskin maksetaan sairaanhoitajille hyvin.

Ammattiliitoissa ollaan ihmeissään

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola kertoo sähköpostissa, että lähihoitajista on edelleen valtakunnallisesti pulaa. Hän hämmästelee suomussalmelaisen sijaisen tilannetta, eikä tunnista keskustelua hoitajien ylitarjonnasta.

– En ole koko Suomesta kartalla, mutta hyvin erikoiselta kuulostaa. Tämä on ensimmäinen, joka on tullut esille.

Kainuussa on Paavolan mukaan avoinna kymmeniä lähihoitajan paikkoja ja useita sairaanhoitajan paikkoja.

– En tiedä missä ne ovat. Yksi ongelmahan voi olla, että alue on laaja, eikä kaikilla ole varaa autoon.

Suomen suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy on samoilla linjoilla Superin kanssa: sijaisia on vaikea saada ja toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin ei ole riittävästi hakijoita.

– Kyselimme asiaa aluetoimistoistamme, ja siellä oltiin varsin kummissaan Kainuun tilanteesta, kertoo tiedottaja Jaana Reijonaho sähköpostitse.

Tehyyn hoitajien ylitarjonnasta ei ole tullut viestiä, eikä siitä, ettei keikkalaisille löytyisi töitä.

– Kyllä se viesti meille on, ettei löydetä riittävästi ammattihenkilöitä. Hoitajapula on todella hankala, sanoo työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

